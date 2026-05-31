Đương kim vô địch Trung Quốc gây choáng ngợp tại lễ hội hàng đầu thế giới ở Đà Nẵng

Theo Trang Anh |
31-05-2026 - 08:48 AM |
Đội Trung Quốc tiếp tục cho thấy đẳng cấp của nhà đương kim vô địch bằng màn trình diễn “Flower of the Orient” (Bông hoa phương Đông).
Tối 30/5, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 đã khai mạc với chủ đề Đà Nẵng - Những chân trời kết nối (DaNang - United horizons).
Đêm thi đầu tiên là phần tranh tài giữa đội pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam) và đội đương kim vô địch Trung Quốc với chủ đề “Nature - Thiên nhiên” mở màn cho chuỗi 6 đêm pháo hoa diễn ra từ ngày 30/5-11/7.
Đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam 1) mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam, bằng những lớp pháo hoa chuyển sắc liên tục, kết hợp hài hòa giữa các đại cảnh bùng nổ và những khoảng lặng giàu cảm xúc. Từ vẻ đẹp của các miền di sản đến thông điệp bảo vệ môi trường
Màn trình diễn của đội Đà Nẵng dẫn dắt khán giả đi từ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của thiên nhiên đi qua hành trình cảm xúc về trách nhiệm gìn giữ hành tinh xanh.
Sự đổi mới trong kỹ thuật dàn dựng cùng cách kể chuyện giàu bản sắc đã giúp đội chủ nhà tạo nên một trong những màn trình diễn được đánh giá ấn tượng nhất trong nhiều năm gần đây.
Màn trình diễn pháo hoa của đội Đà Nẵng:
Đội Trung Quốc tiếp tục cho thấy đẳng cấp của nhà đương kim vô địch bằng màn trình diễn “Flower of the Orient” (Bông hoa phương Đông), lấy cảm hứng từ ca khúc dân gian nổi tiếng “Hoa nhài”.
Đội Trung Quốc phô diễn thế mạnh về kỹ thuật dàn dựng, khả năng đồng bộ pháo hoa với âm nhạc đỉnh cao cùng các hiệu ứng pháo không khói chất lượng cao
Những lớp pháo hoa uyển chuyển, dày đặc, liên tục chuyển đổi hình thái và màu sắc đã biến bầu trời sông Hàn thành một bức họa phương Đông đầy mê hoặc
Màn trình diễn mang tên “Flower of the Orient” (Bông hoa phương Đông) trong đêm khai mạc DIFF 2026, đội Trung Quốc phô diễn màn pháo hoa trên sông Hàn đầy thăng hoa.
Màn trình diễn pháo hoa của đội Trung Quốc:
Ảnh: BTC
