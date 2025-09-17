Đường ven sông Sài Gòn – mạch sống mới của khu Đông Bắc TP.HCM

Bài học từ những đô thị ven sông phồn vinh trên thế giới và Việt Nam

Trong lịch sử phát triển đô thị, những dòng sông luôn là trục cảnh quan, thương mại và văn hóa, giữ vai trò động lực kiến tạo sự thịnh vượng. TP.HCM là minh chứng rõ nét khi được bồi đắp bởi sông Sài Gòn. Những khu vực dòng sông chảy qua như Thủ Thiêm, Thảo Điền hay dọc các đại lộ ven sông đang vươn mình mạnh mẽ, hình thành trung tâm thương mại, dịch vụ và khu dân cư hiện đại. Chính dòng chảy này góp phần định hình diện mạo một TP.HCM năng động, từng bước khẳng định vị thế đô thị quốc tế.

Trên thế giới, nhiều thành phố đã chứng minh sức mạnh kiến tạo từ những dòng sông: Paris với sông Seine, nơi ven sông trở thành điểm du lịch sầm uất; London với sông Thames, nơi hình thành Canary Wharf – biểu tượng kinh tế mới; Thượng Hải với sông Hoàng Phố, nơi khu Bund trở thành "bộ mặt toàn cầu" của siêu đô thị hiện đại.

Chính vì vậy, việc đầu tư tuyến đường ven sông Sài Gòn trong giai đoạn 2025 – 2030, được xem là bước ngoặt quan trọng, đưa TP.HCM tiến gần hơn tới hình mẫu "đô thị ven sông" như các trung tâm quốc tế.

Theo quy hoạch được Chính phủ phê duyệt, tuyến đường ven sông Sài Gòn có hai hướng chính. Tuyến 1 là trục đô thị Bắc – Nam trên địa bàn TP.HCM (trước sáp nhập), dài 78,2 km, quy mô từ 4 đến 8 làn xe, kéo dài từ ranh giới tỉnh Tây Ninh đến xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ). Trong đó, đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Sài Gòn dài 1,95 km, rộng 31 – 33 m đang được thành phố hoàn tất thủ tục đầu tư bằng vốn ngân sách. Tuyến 2 nằm trên địa bàn tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập), dài khoảng 98,2 km, nền đường rộng 32 m.

Tuyến đường này không chỉ giúp rút ngắn thời gian kết nối đến trung tâm thành phố, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn góp phần cải thiện cảnh quan bờ sông, bảo tồn sinh thái và giảm thiểu ngập lụt.

Đặc biệt, dự án sẽ chia sẻ áp lực giao thông vốn đang dồn nén trên Quốc lộ 13, đồng thời hình thành một đại lộ ven sông hiện đại nối liền khu Đông Bắc với trung tâm TP.HCM. Với không gian mở rộng hai bên trục đường, cơ hội phát triển quỹ đất sẽ gia tăng, kéo theo dòng vốn vào thương mại, dịch vụ, bất động sản cao cấp và không gian công cộng. Đây chính là lý do tuyến đường được ví như một "mạch sống mới" của thành phố – vừa mang giá trị hạ tầng, vừa định hình tầm nhìn chiến lược cho tương lai đô thị.

Động lực phát triển mới cho bất động sản và đời sống đô thị

Không gian ven sông vốn có giá trị đặc biệt trong thị trường bất động sản. Theo nhiều khảo sát, giá nhà đất tại các khu vực ven sông thường cao hơn 20 – 30% so với nội đô không có yếu tố mặt nước, nhờ sự khan hiếm, cảnh quan thoáng đãng và chất lượng sống vượt trội.

Với việc nâng cấp tuyến đường ven sông Sài Gòn rộng 32 m, kéo dài từ Quốc lộ 13 – cầu Vĩnh Bình (phường Bình Hòa) đến đường Vĩnh Phú 40 (phường Lái Thiêu, TP.HCM), dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 – 2030, được kỳ vọng sẽ tạo nên một "đại lộ vàng" cho khu Đông Bắc TP.HCM. Tuyến đường không chỉ gia tăng năng lực kết nối giao thông, mà còn mở ra dư địa hình thành chuỗi đô thị, trung tâm thương mại và dịch vụ hiện đại, trở thành động lực thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trong nhiều năm tới.

Đoạn đường chạy dọc sông Sài Gòn qua địa phận phường Thuận An, TP.HCM.

Bên cạnh giá trị kinh tế, tuyến đường còn mang lại lợi ích xã hội đáng kể. Người dân sẽ có thêm công viên, lối đi bộ ven sông, không gian công cộng sinh thái, nâng cao chất lượng sống và tạo nên bản sắc đô thị mới. Đây cũng là xu hướng phát triển mà nhiều thành phố quốc tế hướng tới: hạ tầng không chỉ để di chuyển, mà còn để kiến tạo không gian văn hóa, sinh hoạt cộng đồng và giá trị bền vững cho cư dân.

Trong bức tranh hạ tầng mới, các dự án bất động sản đón đầu trục ven sông nhanh chóng trở thành tâm điểm. Nổi bật trong số đó là A&T Saigon Riverside - khu căn hộ chuẩn resort bên sông Sài Gòn, một dự án trọng điểm tiếp theo của A&T Group do DXMD Vietnam phát triển, chuẩn bị ra mắt có vị trí nằm ngay mặt tiền tuyến đường ven sông Sài Gòn.

Khu căn hộ A&T Saigon Riverside - nằm ngay mặt tiền đường ven sông Sài Gòn

Sở hữu vị trí chiến lược khi nằm trên trục giao thông song song với Quốc lộ 13, dự án thừa hưởng trực tiếp hạ tầng quy hoạch lộ giới 32m – tuyến đường được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cung đường sôi động bậc nhất khu Đông Bắc TP.HCM. Không chỉ kết nối trực tiếp với "mạch sống mới" của thành phố, A&T Saigon Riverside còn tận dụng lợi thế cảnh quan sông nước và hạ tầng đồng bộ, kiến tạo không gian sống hiện đại gắn liền thiên nhiên.

Với định hướng xây dựng cộng đồng văn minh, tiện ích toàn diện và giá trị gia tăng bền vững, dự án vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn. Tuyến ven sông Sài Gòn được xem là cú hích hạ tầng lớn nhất của TP.HCM trong thập niên tới, và sự xuất hiện của A&T Saigon Riverside chính là mảnh ghép quan trọng, góp phần đưa khu Đông Bắc vươn tầm một đô thị hiện đại, phát triển theo hướng TOD theo định hướng của của TP.HCM