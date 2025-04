EBOOST và Grab Việt Nam hợp tác nhằm tiên phong thúc đẩy giao thông xanh

Đây là một bước tiến quan trọng giúp tài xế công nghệ an tâm hơn khi vận hành phương tiện, tối ưu chi phí sạc và góp phần thúc đẩy chuyển dịch sang phương tiện giao thông thân thiện với môi trường tại Việt Nam.

Thông qua chương trình này, đối tác tài xế Grab sẽ có cơ hội sử dụng các trạm sạc hiện đại của EBOOST với mức giá ưu đãi, giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo hành trình đón chở hành khách luôn suôn sẻ.

Tiện lợi hơn – An tâm hơn trên mọi chuyến đi

Xe điện đang dần trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều tài xế công nghệ nhờ chi phí vận hành thấp và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn đối với tài xế khi sử dụng xe điện chính là cơ sở hạ tầng sạc và chi phí sạc. Thấu hiểu điều này, EBOOST đã hợp tác cùng Grab Việt Nam để mang đến chương trình đặc quyền sạc, hỗ trợ tài xế tiếp cận dịch vụ sạc nhanh với giá hợp lý hơn.

Chia sẻ về chương trình hợp tác, ông Stefan Kaufmann – Giám đốc điều hành EBOOST cho biết: "Chúng tôi hiểu rằng với tài xế công nghệ, mỗi phút trên đường đều quan trọng. Vì vậy, EBOOST rất vui khi có thể mang đến chương trình đặc quyền sạc dành cho tài xế Grab, giúp họ không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành, mà còn chủ động hơn trong lịch trình di chuyển."

Anh Tiền – Đối tác tài xế GrabCar, hào hứng trải nghiệm trạm sạc nhanh EBOOST

Chung tay vì một tương lai xanh

Sự hợp tác giữa EBOOST và Grab Việt Nam không chỉ mang đến giá trị thiết thực cho các tài xế công nghệ mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang phương tiện giao thông thân thiện với môi trường tại Việt Nam. Khi ngày càng nhiều tài xế chuyển sang sử dụng xe điện, lượng khí thải ra môi trường cũng sẽ giảm đáng kể, hướng đến mục tiêu phát triển đô thị xanh, sạch và thông minh hơn.

Trong thời gian tới, EBOOST sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình ưu đãi, tạo điều kiện cho các đối tác tài xế Grab và cộng đồng người dùng xe điện có thể tiếp cận dịch vụ sạc dễ dàng hơn, góp phần đưa phương tiện điện trở thành lựa chọn phổ biến trên thị trường.