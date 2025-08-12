Eco Riverside bán hết 300 căn hộ trong 60 phút trong lễ mở bán

Sáng ngày 9/8, khu đô thị Ecorivers Hải Dương (thuộc phường Tân Hưng, TP Hải Phòng) đã nhộn nhịp từ sớm với lễ mở bán hai tòa tháp đầu tiên với 300 căn hộ của dự án Eco Riverside. Đây là dòng căn hộ trung tầng cao cấp ven sông tiên phong tại vùng duyên hải Bắc Bộ, do nhà sáng lập Ecopark phát triển. Sự kiện thu hút gần 600 khách hàng và nhà đầu tư đến từ Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành khác. Eco Riverside cũng là phân khu cuối cùng của khu đô thị xanh kiểu mẫu Ecorivers, hiện được xem là tâm điểm thị trường bất động sản khu vực.

Bà Phạm Thị Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Ecopark Hải Dương phát biểu tại Lễ ra quân và mở bán dự án căn hộ trung tầng Eco Riverside

Đúng 10 giờ khi lễ mở bán chính thức được công bố, các giao dịch lập tức diễn ra chóng mặt. Trong chưa đầy 15 phút đầu tiên, toàn bộ các căn hộ 1 phòng ngủ đã "bay sạch". Tiếp đó là các căn 2 phòng ngủ – 1 vệ sinh, rồi đến 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh và những căn hộ view trực diện sông Thái Bình liên tục được "chốt đơn". Chỉ sau 60 phút, toàn bộ 300 căn hộ đã tìm được chủ nhân, đánh dấu một kỷ lục mới về tốc độ bán hàng tại khu vực.

Hơn 600 nhà đầu tư đã đến tham dự lễ mở bán

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Công Hồng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Ecopark Hải Dương cho biết: "Eco Riverside là dự án tiêu biểu cho sự cam kết với triết lý phát triển xanh và nhân văn của Ecopark – một triết lý coi trọng chất lượng cuộc sống với không gian sống gần gũi thiên nhiên, trọn vẹn tiện ích, cùng sự gắn kết cộng đồng sâu sắc. Kết quả ngày hôm nay là minh chứng cho sự tin tưởng của thị trường vào những giá trị mà chúng tôi mang lại."

Theo quy hoạch, Eco Riverside có quy mô diện tích 1,53 ha, gồm 5 toà tháp cao 10 tầng nằm liền kề sông Thái Bình, cung cấp ra thị trường 845 căn hộ diện tích từ 33 – 580 m² với các loại hình đa dạng từ căn hộ Studio, căn hộ 1-3 phòng ngủ đến penthouse duplex. Đây là dòng sản phẩm căn hộ trung tầng ven sông hiếm hoi tại miền Bắc, nổi bật nhờ mật độ xây dựng thấp, tầm nhìn hướng sông đắt giá và hệ thống hơn 50 tiện ích all-in-one – từ bể bơi, công viên, sân thể thao, phòng gym, đến trường học chuẩn quốc tế, dãy phố thương mại.... Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành chuẩn mực sống mới cho cư dân đô thị khu vực Hải Phòng - Hải Dương sau sáp nhập.

Khách hàng liên tục "chốt căn" tại sự kiện

Theo bà Đặng Thị Phương, đại diện Divo Land – Phòng kinh doanh dự án Căn hộ trung tầng Eco Riverside, việc Eco Riverside hết hàng là điều đã được dự báo từ trước khi dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố như vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch, tiện ích trọn vẹn, sản phẩm khan hiếm và chủ đầu tư uy tín. "Tuy nhiên, toàn bộ 300 căn được bán hết chỉ trong 60 phút thực sự là một kỷ lục chưa từng có tại địa phương, cho thấy làn sóng đầu tư đang mạnh mẽ đổ về khu vực này, đặc biệt khi triển vọng hạ tầng và kinh tế của đô thị sau sáp nhập được đánh giá rất tiềm năng." – bà Phương nhận định.

Không giấu nổi niềm vui khi "chốt" thành công căn 2 phòng ngủ view sông, anh Trần Văn Minh (Hải Phòng) chia sẻ: "Tôi theo dõi dự án từ lâu, biết đây là hàng hiếm nên quyết tâm đến sớm. May mắn là kịp giữ căn ưng ý, chậm chút nữa chắc đã mất cơ hội."

Căn hộ Eco Riverside có giá từ 1,3 tỷ đồng

Trong khi đó, không ít khách hàng phải ra về với chút tiếc nuối. Chị Nguyễn Thu Hằng (Hà Nội) nói: "Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi sẽ chờ đợt mở bán tòa tiếp theo."

Được biết, sau buổi mở bán đầu tiên thành công vượt mong đợi với tốc độ bán hàng "chớp mắt" – 300 căn hộ "bay sạch" chỉ trong 60 phút – chủ đầu tư Eco Riverside đang lên kế hoạch cho những đợt mở bán tiếp theo để đón sóng thị trường. Với những gì đã diễn ra sáng ngày 9/8 và mức giá được công bố chính thức chỉ từ 1,3 tỷ đồng/căn đã bao gồm thuế phí, giới đầu tư dự đoán sức nóng sẽ còn tăng cao và khả năng hết hàng chỉ trong thời gian ngắn là hoàn toàn có thể lặp lại.