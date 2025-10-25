Ecopark kiến tạo khu đô thị thương mại đồng bộ, biểu tượng mới tại Tây Nguyên

Tây Nguyên – vùng đất đang khát một trung tâm thương mại – đô thị hiện đại

Trong bức tranh phát triển năng động của Tây Nguyên, Đắk Lắk – thủ phủ cà phê của Việt Nam – vẫn thiếu vắng những khu đô thị thương mại đồng bộ, nơi hội tụ các giá trị sống, làm việc, giải trí và kinh doanh hiện đại.

Nhiều năm qua, bất động sản Đắk Lắk chủ yếu phát triển nhỏ lẻ, thiếu quy hoạch tổng thể, chưa hình thành những trung tâm thương mại, khách sạn, nhà ở cao tầng có quy mô và tiêu chuẩn quốc tế.

Sự thay đổi hạ tầng mạnh mẽ như cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang, cùng định hướng phát triển đô thị xanh, bền vững đang mở ra một "khoảng trống vàng" cho những dự án mang tầm vóc kiến tạo mới.

Đó cũng chính là lý do Ecopark – thương hiệu đô thị xanh hàng đầu Việt Nam – chọn Đắk Lắk làm điểm đến tiếp theo trong hành trình phát triển.

Từ triết lý "sống xanh" đến biểu tượng đô thị thương mại kiểu mẫu đầu tiên tại Tây Nguyên

Hơn hai thập kỷ qua, Ecopark đã định hình những chuẩn mực mới cho đô thị Việt Nam: từ Ecopark Hưng Yên – khu đô thị xanh kiểu mẫu lớn nhất miền Bắc, đến Ecopark Hải Dương – tổ hợp thương mại – khách sạn hiện đại bậc nhất vùng Đông Bắc.

Ở mỗi dự án, Ecopark đều thể hiện triết lý phát triển bền vững, kết hợp quy hoạch đồng bộ – kiến trúc thẩm mỹ – hạ tầng hoàn chỉnh – vận hành chuẩn quốc tế, tạo nên những cộng đồng dân cư văn minh, năng động.

Với Ecopalace Đắk Lắk, Ecopark không chỉ mang đến một dự án bất động sản, mà là một hệ sinh thái thương mại và cư trú hoàn chỉnh đầu tiên tại Tây Nguyên – nơi mô hình "đô thị trong lòng đô thị" được hiện thực hoá.

Ecopark - chủ đầu tư tiên phong trong phát triển các khu đô thị sinh thái tại Việt Nam

Nơi hội tụ chuẩn sống hiện đại, pháp lý minh bạch và giá trị đầu tư bền vững

Toạ lạc tại số 2 Mai Hắc Đế, trung tâm Đắk Lắk, Ecopalace Đắk Lắk được quy hoạch trên diện tích 4,26 ha, gồm 3 hợp phần trọng điểm:

Trung tâm thương mại Ecopalace – quy mô hơn 31.000 m², dự kiến trở thành trung tâm mua sắm – giải trí lớn nhất Tây Nguyên.

Khách sạn 5 sao và tòa tháp đôi 35 tầng – biểu tượng kiến trúc mới của thành phố, đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp và an cư hiện đại.

Khu nhà phố, shophouse và biệt thự Indochine – nơi kết hợp hài hòa phong cách kiến trúc Đông Dương tinh tế và bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Điểm đặc biệt, toàn bộ sản phẩm tại dự án đều có sổ hồng riêng từng căn, pháp lý minh bạch, đủ điều kiện giao dịch, chuyển nhượng và khai thác kinh doanh.

Dự án hiện đã hoàn thiện hạ tầng nội khu, đang xây dựng phân khu thấp tầng, cam kết bàn giao theo đúng tiến độ.

Ecopalace – tổ hợp thương mại và lưu trú cao cấp hiếm hoi quy mô lớn tại Đắk Lắk

Không chỉ tạo ra không gian sống và kinh doanh hiện đại, Ecopalace còn đóng vai trò trung tâm dịch vụ – thương mại – lưu trú – giải trí mới của thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và thu hút dòng vốn đầu tư vào Tây Nguyên.

Mỗi căn shophouse tại Ecopalace được xem như tài sản kép: vừa có thể khai thác kinh doanh, cho thuê tạo dòng tiền ổn định, vừa gia tăng giá trị theo sự phát triển của đô thị và hạ tầng.

Shophouse Ecopalace – tài sản kép: ở, kinh doanh, đầu tư sinh lời bền vững.

Với triết lý "Kiến tạo không gian sống hạnh phúc, bền vững và lan tỏa", Ecopark đang mang đến cho Tây Nguyên một hình mẫu đô thị mới – nơi quy hoạch đồng bộ, pháp lý rõ ràng, cảnh quan xanh mát và kinh doanh năng động cùng song hành.

Ecopalace Đắk Lắk không chỉ mở ra chuẩn mực sống – làm việc – giải trí mới, mà còn góp phần khẳng định vị thế của Đắk Lắk trên bản đồ phát triển kinh tế – đô thị Việt Nam.

Một biểu tượng của "thành phố năng động, giàu bản sắc, thịnh vượng bền vững", được khởi nguồn từ tầm nhìn của Ecopark.

Ecopalace – nơi hội tụ dòng tiền, tiêu dùng và du lịch trong một tổ hợp duy nhất tại Đắk Lắk.

Thông tin dự án Ecopalace Đắk Lắk

Tên dự án: Tổ hợp TTTM – Khách sạn – Nhà ở cao cấp Ecopalace Đắk Lắk

Vị trí: Số 2 Mai Hắc Đế, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Quy mô: 4,26 ha, gồm nhà phố, shophouse, biệt thự Indochine, chung cư cao cấp, khối khách sạn – thương mại

Điểm nhấn: Phong cách Indochine kết hợp văn hóa Tây Nguyên, tiện ích khép kín chuẩn sống quốc tế, sản phẩm mặt tiền giới hạn, sổ hồng từng căn

Thông tin chi tiết: https://ecopalace.com.vn