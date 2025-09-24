Ecopark ra mắt The Campus 2: Đại lộ kết nối tương lai tại trung tâm kinh tế lớn bậc nhất Bắc Trung Bộ

Cùng hàng loạt tiện ích thương mại, dịch vụ, giáo dục toàn diện, The Campus 2 trở thành nơi mở ra cánh cửa kết nối tương lai cho những gia đình đang đầu tư vào thế hệ trẻ tại Nghệ An.

Sức hấp dẫn của cửa ngõ thương mại và dịch vụ đô thị

Được mệnh danh là nơi mọi con đường về nhà của cư dân Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) đều đi qua, mọi ánh mắt của cư dân đều ngước nhìn, phân khu The Campus 2 tọa lạc tại cửa ngõ đón đầu mọi luồng di chuyển vào, ra khu đô thị xanh lớn bậc nhất Bắc Trung Bộ.

Tiếp nối từ thành công của mô hình đô thị sáng tạo, trải nghiệm học tập dưới tán cây thông qua hệ tiện ích giáo dục thực nghiệm Campus Park, Nhà sáng lập Ecopark tiếp tục ra mắt Campus 2, tâm điểm là những tuyến phố dọc theo các đại lộ rộng lớn, mở ra tương lai kết nối thương mại, dịch vụ và thể hiện được sự bề thế của những căn nhà nơi giao lộ huyết mạch của đại đô thị ven sông lớn bậc nhất Bắc Trung Bộ.

The Campus 2 tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài có chỉ giới đường đỏ rộng 70m

Theo đó, The Campus có một mặt tiền tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (có chỉ giới đường đỏ rộng tới 70m) đã thông toàn tuyến năm 2024. Với điểm nhấn hạ tầng này, khoảng cách từ The Campus 2 đến trung tâm thành phố Vinh (cũ) chỉ còn dưới 10 phút lái xe, thời gian từ The Campus đến sân bay quốc tế Vinh, trường đại học Y khoa Vinh, khu du lịch biển Cửa Lò chỉ còn 10 - 20 phút lái xe.

Một mặt tiền khác của The Campus 2 tiếp giáp đại lộ Âu Cơ (34m), trực diện Quảng trường Ánh Sáng (3.5ha) đã và đang đưa vào hoạt động thử nghiệm, trở thành điểm hẹn vui chơi, giải trí, trải nghiệm mới của cư dân toàn bộ khu đô thị cũng như người dân khu vực lân cận.

The Campus 2 hấp dẫn nhờ đối diện 3 tầng khối đế thương mại Central Park Residences

The Campus 2 cũng đối diện 3 tầng khối đế thương mại Central Park Residences - tòa tháp cao tầng đầu tiên của Eco Central Park, cao 30 tầng đang hoàn thiện, dự kiến bàn giao cuối năm 2025. Đây cũng là điểm cộng hưởng mạnh mẽ về sức mua để thúc đẩy lợi thế tuyệt đối của các trục thương mại tại The Campus 2.

The Campus 2 sở hữu vị trí đón đầu nhiều luồng di chuyển trong và ngoài đại dự án

Theo ông Nguyễn Thành Quang – Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark, nhờ lợi thế thương mại vượt trội và vị trí đắc địa của các tuyến đại lộ rộng lớn, The Campus 2 được hưởng lợi trực tiếp, nhất là khi tòa tháp Central Park Residences sắp đi vào bàn giao, trở thành tòa tháp cao tầng hiện đại bậc nhất Nghệ An hiện nay, mang đến nguồn nhu cầu tiêu dùng thương mại dịch vụ ngay trong các tuyến phố The Campus 2.

"Nhu cầu tiêu dùng của The Campus 2 đến từ cư dân của tòa tháp căn hộ Central Park Residences; lượng cư dân, du khách đến với khối đế thương mại cũng như tham gia trải nghiệm tại quảng trường nhạc nước. Tính chất cửa ngõ trục cảnh quan đô thị nối dài đến công viên Hồ Thiên Nga – rộng 10ha, lớn nhất khu đô thị cũng là điểm cộng lớn của The Campus 2", ông Quang nói.

The Campus 2 hấp dẫn nhà đầu tư lẫn các gia đình chú trọng đầu tư cho thế hệ tương lai

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, vị trí cửa ngõ đón đầu mọi nguồn khách không chỉ là yếu tố giúp khách hàng nhanh chóng quyết định chọn mua nhà mà còn thôi thúc nhà đầu tư xuống tiền bởi giá trị đầu tư và kinh doanh vượt trội. The Campus 2 sở hữu tiềm năng kinh doanh vượt trội để phục vụ cư dân đại đô thị Eco Central Park, chưa kể lượng khách tham quan du lịch, khi 6 tháng đầu năm, Nghệ An tiếp tục là điểm đến được ưa thích và đứng top đầu cả nước về doanh thu ngành du lịch.

The Campus 2: đại lộ kết nối tương lai

Sự tương tác bổ trợ giữa đại đô thị Eco Central Park và các phường trung tâm của Nghệ An giúp cho giá trị của The Campus 2 càng gia tăng gấp bội. Khi cư dân lựa chọn căn nhà nơi ngập tràn tiện ích và dịch vụ, The Campus 2 khẳng định lợi thế với mô hình phát triển môi trường học tập và sáng tạo như công viên thực nghiệm Campus Park, chuỗi thể thao liên hoàn giúp phát triển và rèn luyện tài năng trẻ, quảng trường nhạc nước đậm nét nghệ thuật, chuỗi thương mại dịch vụ tiện nghi. Khi cư dân lựa chọn vị trí hướng đến kết nối liên vùng, The Campus 2 một lần nữa khẳng định liên kết vùng mạnh mẽ khi dễ dàng di chuyển về các phường trung tâm của Nghệ An hoặc kết nối với trung tâm du lịch biển Cửa Lò.

Trường liên cấp FPT Vinh khởi công hôm 19/9, sẽ tuyển sinh năm 2026-2027

Trong bán kính 500m - 1200m, cư dân dễ dàng tiếp cận với trường tiểu học, phổ thông liên cấp tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm học tập, nhà sách và thư viện chuyên đề. The Campus 2 cũng là phân khu quy tụ tất cả những lớp học, câu lạc bộ tiêu chuẩn quốc tế để các cư dân nhí có môi trường sinh hoạt, học tập, đào tạo nghệ thuật, khoa học, tư duy và kỹ năng.

Chủ đầu tư cũng thiết kế công viên chủ đề Campus Park, lần tiên phong xuất hiện tại Nghệ An, rộng 15.000 m2.

Trẻ vui chơi, vận động trong khuôn viên xanh của đại đô thị xanh lớn bậc nhất Nghệ An

Theo đó, công viên khoa học là nơi trẻ khám phá, thám hiểm thế giới khoa học; công viên nhiệt đới là nơi trẻ khám phá thế giới cây cỏ xứ nhiệt đới; nông trại vui vẻ là nơi trẻ khám phá thế giới động vật với những con vật trẻ thường chỉ được nhìn thấy qua tivi, truyện tranh; công viên sáng tạo là nơi trẻ tự do thể hiện năng khiếu bản thân; công viên thể thao là nơi trẻ rèn luyện thân thể để có sức khỏe dẻo dai, nâng cao thể chất lẫn tinh thần; công viên tuổi thơ là nơi trẻ được trải nghiệm các hoạt động trồng, chăm sóc cây, rau để trẻ biết yêu thiên nhiên, yêu hơn nơi mình đang sống mỗi ngày.

Campus Park còn là không gian cho sự kết nối các thế hệ trong gia đình, giải bài toán khoảng cách giữa các thế hệ.

Trẻ được vui chơi, khám phá khoa học tự nhiên ngay chính nơi mình sống

Nằm trong đại công viên xanh Eco Central Park, The Campus 2 còn được hưởng trọn vẹn hệ sinh thái 50ha diện tích cây xanh, mặt nước; không khí trong lành, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hệ hô hấp, miễn dịch của trẻ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Ðại học Hasselt (Bỉ), độ phủ xanh cứ tăng 3% thì IQ của trẻ cũng tăng thêm 2,6 điểm.

Theo các chuyên gia, việc thường xuyên tiếp xúc với không gian xanh cũng giúp sức khỏe tim mạch tốt hơn và tỷ lệ tử vong thấp hơn. Sống gần các công viên sẽ tạo ra nhiều hoạt động thể chất và tương tác xã hội hơn.