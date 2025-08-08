ELCOM đặt mục tiêu 10.000 tỷ vốn hóa vào năm 2030

Tại Diễn đàn “Tầm nhìn & Chiến lược trong kỷ nguyên công nghệ” do Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM (Mã CK: ELC) tổ chức, ông Phan Chiến Thắng – Chủ tịch HĐQT đã có những chia sẻ về chiến lược phát triển công ty trong giai đoạn 2025 – 2030.

Ông Phan Chiến Thắng cho biết các sản phẩm công nghệ lõi của ELCOM không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh nội địa, mà còn từng bước ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế. ELCOM sẽ phát triển sản phẩm ở các lĩnh vực chủ lực gồm viễn thông, an ninh quốc phòng, giao thông thông minh, chuyển đổi số cho địa phương.

Trong nửa đầu năm 2025, ELCOM đã ký kết hơn 1.500 tỷ đồng giá trị hợp đồng mới, trong đó mảng ITS, ELCOM cùng với liên danh đã bỏ túi gói thầu triển khai hệ thống quản lý sân bay Long Thành và trúng nhiều gói thầu ITS cao tốc Bắc Nam với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng (chiếm trên 50% thị phần). Với mảng an ninh quốc phòng ELCOM xuất khẩu thành công phần mềm sang thị trường EU với tổng giá trị 3,9 triệu USD và cung cấp hệ thống an ninh an toàn thông tin cho Bộ Công An với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng. Mảng viễn thông ELCOM tiếp tục duy trì cung cấp các giải pháp phục vụ mạng 5G cho các nhà mạng lớn.

Không chỉ hiện diện trong các dự án nhà nước hay hợp tác với các tập đoàn lớn, ELCOM đang tăng tốc tiến vào thị trường dân sự - nơi làn sóng chuyển đổi số ngày càng sôi động. Từ y tế số, giáo dục trực tuyến đến nền tảng số hóa doanh nghiệp, các sản phẩm "Made by ELCOM" ứng dụng AI, IoT và Big Data đang cho thấy khả năng tùy biến, dễ triển khai và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng.

ELCOM xác định tầm nhìn trở thành công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam với năng lực cạnh tranh toàn cầu, sở hữu hệ sinh thái công nghệ lõi, sản phẩm đặc thù và thị trường chiến lược, tạo ra tăng trưởng bền vững và giá trị vượt trội cho cổ đông.

Về triển vọng kinh doanh trong giai đoạn 2025 – 2030, ông Phan Chiến Thắng cho biết ELCOM đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân 20% mỗi năm, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 25-30% mỗi năm, EPS cải thiện đều. Công ty có thể sẽ tăng vốn trong giai đoạn 2026 – 2028 để đầu tư vào các dự án lớn như ELCOM Inovation Hubs. Đến năm 2023, ELCOM đặt mục tiêu doanh thu 3.600 tỷ đồng, EPS khoảng 1.600 đồng và vốn hóa lên ngưỡng 10.000 tỷ đồng.

Năm 2025, ELCOM đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 1.160 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 126 tỷ đồng. Chủ tịch công ty, ông Phan Chiến Thắng cho biết với triển vọng kinh doanh năm nay, giờ có thể nghĩ về việc “vượt kế hoạch”.

Chia sẻ về diễn biến giá cổ phiếu ELC cũng như các cổ phiếu công nghệ Việt Nam thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Mạnh – Thành viên HĐQT độc lập ELCOM cho biết đây là điều khá đáng buồn khi trong năm trước, các cổ phiếu như FPT, CMG, ELC đều có biến động khá tốt, nhưng trong năm nay tình hình có phần trái ngược khi đều giảm khá sâu dù kết quả kinh doanh vẫn khá tốt. Điều này xuất phát từ “gu” của giới đầu tư đang thay đổi trong bối cảnh chính sách tiền tệ có phần nới lỏng, dòng tiền chuyển hướng sang các nhóm cổ phiếu tài chính, bất động sản.

Dù vậy, thành viên HĐQT ELCOM cũng tin rằng biến động giá trong ngắn hạn của các cổ phiếu chịu ảnh hưởng bởi dòng tiền, nhưng dài hạn sẽ tăng trưởng theo hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.