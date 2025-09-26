Elite Capital: Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Tại Việt Nam, một siêu đô thị biển ESG++ mang đẳng cấp hàng đầu thế giới đang hình thành ngay tại TP.HCM – Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Dự án không chỉ là một công trình bất động sản, mà là biểu tượng của một chuẩn sống mới: xanh – thông minh – sinh thái & tái sinh hàng đầu thế giới, đại diện cho niềm tự hào và trí tuệ Việt có thể kiến tạo Kỳ quan xanh chuẩn mực ESG++ toàn cầu.

Với quy mô lên 2.870 ha, dự án được quy hoạch theo mô hình ESG++ toàn cầu: 100% năng lượng tái tạo, giao thông xanh thông minh, hạ tầng ứng dụng IoT - AI - Big Data. Kết nối với tuyến metro tốc độ cao lên đến 350 km/h, chỉ mất 12 phút từ Phú Mỹ Hưng (Quận 7 cũ). Hạ tầng liên tục được nâng cấp với cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh, các cao tốc Bến Lức - Long Thành và Bạch Đằng - Vũng Tàu - Cần Giờ cũng được mở rộng, tăng cường kết nối vùng.

Chuỗi tiện ích đẳng cấp quốc tế đưa Vinhomes Green Paradise trở thành chuẩn mực mới: Tòa tháp chọc trời 108 tầng Top 10 thế giới - công trình kỳ quan ESG++, nhà hát Blue Waves Theatre lớn bậc nhất Đông Nam Á, 2 Sân Golf 18 lỗ đẳng cấp hàng đầu thế giới, biển hồ nước mặn nhân tạo Paradise Lagoon 433 ha, cảng tàu Quốc tế 5 sao Landmark Harbour, quần thể vui chơi giải trí 122 ha,...

Khu dự trữ sinh quyển thế giới lên tới 75.000ha rừng ngập mặn và bờ biển dài bao quanh dự án

Đặc biệt, dự án sở hữu 3 mặt giáp biển và ôm trọn khu dự trữ sinh quyển thế giới 75.000ha rừng ngập mặn được UNESCO công nhận – một báu vật thiên nhiên vô giá, tạo nên vị thế độc bản không thể sao chép. Đây chính là sự giao hòa hiếm có giữa "rừng vàng, biển bạc" và đô thị hiện đại, đưa Cần Giờ vươn mình trở thành tâm điểm du lịch – nghỉ dưỡng – tài chính tầm quốc tế.

Elite Capital đồng hành cùng Vinhomes Green Paradise mở ra bước ngoặt đưa Cần Giờ vào chu kỳ phát triển mới

Tiền thân từ một doanh nghiệp uy tín, Elite Capital hiện nay đã chuyển mình với thương hiệu mới, nhanh chóng khẳng định vị thế bằng kinh nghiệm triển khai hàng loạt dự án tầm cỡ. Doanh nghiệp thể hiện bản lĩnh dẫn dắt của một nhà phân phối chuyên nghiệp, giàu tiềm năng, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái bất động sản.

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc thị trường và pháp lý, Elite Capital xây dựng mạng lưới hợp tác chiến lược với các chủ đầu tư hàng đầu. Nhờ đó, doanh nghiệp mang đến giải pháp tối ưu cho cả khách hàng an cư lẫn nhà đầu tư, đồng thời đồng hành toàn diện trước – trong – sau giao dịch.

Khẳng định bản lĩnh đại lý chiến lược, đồng hành cùng Vinhomes Green Paradise kiến tạo tương lai Cần Giờ

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang tái cấu trúc mạnh mẽ, chỉ những dự án quy mô – uy tín – chuyên nghiệp mới tạo nên sức hút dài hạn. Việc Elite Capital được lựa chọn trở thành Đại lý F1 phân phối chiến lược Vinhomes Green Paradise không chỉ nhờ kinh nghiệm triển khai hàng loạt dự án trọng điểm trên cả nước, mà còn nhờ sự am hiểu thị trường, chiến lược tiếp thị sáng tạo và đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm.

Với định hướng không ngừng mở rộng giá trị, phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho cộng đồng, Elite Capital khẳng định vai trò tiên phong trong hệ sinh thái bất động sản. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ: "Trở thành đại lý chiến lược của Vinhomes Green Paradise là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm mà chúng tôi cam kết thực hiện. Chúng tôi sẽ mang đến dịch vụ tư vấn tận tâm, giải pháp đầu tư linh hoạt, đồng hành cùng khách hàng trong suốt hành trình tại siêu đô thị ven biển này."

Sự hợp tác chiến lược giữa Vinhomes và Elite Capital không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của hai thương hiệu, cùng chung khát vọng mở rộng giá trị và phát triển bền vững, mà còn mở ra tương lai mới cho Cần Giờ – vùng đất được định hình trở thành trung tâm nghỉ dưỡng biển quốc tế, sánh ngang những điểm đến hàng đầu thế giới.

