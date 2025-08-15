Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Elon Musk bất ngờ kiện Apple vì đã làm điều này trên App Store

15-08-2025 - 09:07 AM | Kinh tế số

Tỉ phú công nghệ Elon Musk cho rằng Apple đã không công bằng khi không đưa ứng dụng X hay chatbot Grok của xAI vào danh sách ứng dụng iOS được đề xuất.

Theo The Verge, Elon Musk cho biết công ty trí tuệ nhân tạo xAI của ông “sẽ tiến hành hành động pháp lý ngay lập tức” chống lại Apple, cáo buộc hãng này thao túng xếp hạng trên App Store để ưu ái các ứng dụng AI đối thủ.

Apple không công bằng?

Trong loạt bài đăng trên X tối 11-8 (giờ Mỹ), Elon Musk cho rằng Apple đã không công bằng khi không đưa ứng dụng X hay chatbot Grok của xAI vào danh sách ứng dụng iOS được đề xuất, buộc ông phải khởi kiện.

“Apple đang hành xử theo cách khiến bất kỳ công ty AI nào ngoài OpenAI đều không thể đạt vị trí số 1 trên App Store. Đây là hành vi vi phạm luật chống độc quyền" - ông Musk viết.

“Tại sao Apple từ chối đưa X hoặc Grok vào mục ‘Must Have’ trong khi X là ứng dụng tin tức số 1 toàn cầu và Grok đứng thứ 5 trong tất cả ứng dụng?” - tỉ phú Musk chất vấn.

Tuy nhiên, Musk chưa đưa ra bằng chứng và chưa rõ liệu ông đã chính thức nộp đơn kiện hay chưa.

Theo Apple, App Store được thiết kế để "công bằng và không thiên vị"...; giới thiệu hàng ngàn ứng dụng thông qua bảng xếp hạng, gợi ý dựa trên thuật toán và danh sách tuyển chọn thủ công bởi chuyên gia với tiêu chí khách quan".

Elon Musk bất ngờ kiện Apple vì đã làm điều này trên App Store- Ảnh 1.

Ứng dụng Grok trên App Store

Hiện tại, ChatGPT đang giữ vị trí ứng dụng iPhone miễn phí hàng đầu tại Mỹ, còn Grok đứng thứ 6. Đáng chú ý, hồi tháng 1-2025, DeepSeek AI của Trung Quốc từng vượt ChatGPT lên vị trí số 1, cho thấy các ứng dụng ngoài OpenAI vẫn có thể đứng đầu.

Trước đây, Elon Musk từng bị cáo buộc điều chỉnh thuật toán của X (trước là Twitter) sau khi mua lại vào năm 2022 để ưu tiên hiển thị bài viết của mình.

Một nghiên cứu năm 2024 cũng chỉ ra rằng nội dung từ tài khoản mà Musk được đẩy mạnh hiển thị. Ngoài ra, hồi tháng 6-2025, chatbot Grok bị phát hiện tham khảo ý kiến Musk trước khi trả lời một số câu hỏi nhạy cảm.

Ông Elon Musk và Apple cũng từng nhiều lần đối đầu. Là đồng sáng lập OpenAI, Musk sau đó rời công ty và nhiều lần kiện, thậm chí đề nghị mua lại với giá 97,4 tỉ USD nhưng bị từ chối.

Sau khi OpenAI hợp tác với Apple để tích hợp ChatGPT vào iPhone, iPad và Mac năm ngoái, ông chủ  hãng xe điện Tesla từng tuyên bố sẽ cấm thiết bị Apple tại các công ty của mình nếu công nghệ của OpenAI được tích hợp sâu vào hệ điều hành.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cụ bà U70 suýt mất 300 triệu đồng vì tin “công an giả”

Cụ bà U70 suýt mất 300 triệu đồng vì tin “công an giả” Nổi bật

Điện thoại "cục gạch" giá 1.5 triệu giờ đây cũng có AI

Điện thoại "cục gạch" giá 1.5 triệu giờ đây cũng có AI Nổi bật

Công an Hà Nội cảnh báo tuyệt đối không làm điều này trên Zalo, Facebook, nếu không tài khoản sẽ mất từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng

Công an Hà Nội cảnh báo tuyệt đối không làm điều này trên Zalo, Facebook, nếu không tài khoản sẽ mất từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng

22:26 , 14/08/2025
Vì sao không nên sử dụng vân tay hay khuôn mặt để mở khóa điện thoại?

Vì sao không nên sử dụng vân tay hay khuôn mặt để mở khóa điện thoại?

19:56 , 14/08/2025
Khóa vân tay - Touch ID là gì?

Khóa vân tay - Touch ID là gì?

19:12 , 14/08/2025
Giám đốc Amazon Web Services: "Tôi khuyên con trai mình nên phát triển kỹ năng quan trọng số 1 này để thành công trong thời đại AI"

Giám đốc Amazon Web Services: "Tôi khuyên con trai mình nên phát triển kỹ năng quan trọng số 1 này để thành công trong thời đại AI"

18:19 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên