Elon Musk có thể mua gì với khối tài sản khổng lồ?

10-11-2025 - 16:24 PM | Tài chính quốc tế

Tài sản của Elon Musk có tiềm năng lên đến nghìn tỷ USD – số tài sản đủ để mua cả ngành ô tô toàn cầu và một hạm đội du thuyền, mức giàu có vượt xa mọi tưởng tượng.

Elon Musk - người giàu nhất thế giới với khối tài sản khoảng hơn 500 tỷ USD - vừa được cổ đông Tesla thông qua gói lương khổng lồ 1.000 tỷ USD. Cột mốc này có thể biến ông thành "nghìn tỷ phú" đầu tiên trong lịch sử, nếu công ty đạt mức tăng vốn hóa lên tới 466%.

Cụ thể, ngày 7/11, hơn 75% cổ đông Tesla thông qua gói thù lao tiềm năng trị giá 1.000 tỷ USD cho CEO Elon Musk – mức cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp toàn cầu.

Khoản thưởng này sẽ được chi trả nếu Tesla đạt các mục tiêu về vốn hóa, doanh thu và lợi nhuận, gồm nâng vốn hóa lên 8.500 tỉ USD (gấp 8 lần hiện nay) và thương mại hóa hàng triệu xe tự lái, robot hình người cùng dịch vụ robotaxi.

Nghe thì xa vời, nhưng nếu Musk thực sự chạm mốc 1.000 tỷ USD, câu hỏi đặt ra là: Số tiền khổng lồ đó có thể mua được gì? Theo CNN, tỷ phú giàu nhất hành tinh có thể mua những thứ không tưởng.

Elon Musk có thể mua gì với khối tài sản khổng lồ?- Ảnh 1.

Nếu Elon Musk đạt được mục tiêu, ông sẽ nhận được cổ phiếu mới giúp nâng tỷ lệ sở hữu tại Tesla lên 25%. (Nguồn: Reuters)

Với 1.000 tỷ USD, Elon Musk có thể mua toàn bộ số xe được bán ra tại Mỹ trong 1 năm. Tuy nhiên, đây không phải là khoản đầu tư khôn ngoan vì xe bắt đầu mất giá ngay khi rời khỏi bãi đậu.

CEO của Starbucks hiện nhận mức lương gần 100 triệu USD/năm. Với khối tài sản nghìn tỷ, Musk có thể thuê 10.000 người với mức lương này và tương đương với điều hành 10.000 chuỗi cà phê toàn cầu, nếu ông muốn mở rộng sang ngành đồ uống.

Du thuyền lớn nhất thế giới Icon of the Seas có giá khoảng 2,15 tỷ USD. Musk có thể mua 465 chiếc, tương đương với quy mô toàn bộ Hải quân Mỹ. Đây là một hạm đội cá nhân có thể giúp ông và bạn bè du ngoạn khắp các đại dương.

Elon Musk có thể mua gì với khối tài sản khổng lồ?- Ảnh 2.

Du thuyền lớn nhất thế giới Icon of the Seas. (Nguồn: Cruisepassenger)

Với dân số Mỹ khoảng 340 triệu người, Musk có thể tặng mỗi người gần 3.000 USD. Đây là một hành động hào phóng mang tính biểu tượng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lạm phát nếu thực hiện trên diện rộng.

Thậm chí, nếu ông hào phóng tặng toàn bộ hơn 8 tỷ người trên hành tinh một lốc 12 lon Coca-Cola, ông vẫn dư tiền - một chiến dịch marketing toàn cầu chưa từng có.

Nếu bạn tiêu đều đặn 40 USD mỗi giây, không nghỉ ngơi ngày nào, thì phải mất tới 792 năm mới tiêu hết 1.000 tỷ USD – tức là hơn 8 thế kỷ sống xa hoa liên tục.

Và nếu bạn nghĩ khoản nợ quốc gia khổng lồ của Mỹ – khoảng 38.000 tỷ USD – là không tưởng, thì hãy nhớ: Con số đó chỉ tương đương với 38 tỷ phú giống như Musk trong tương lai.

Theo Anh Quang/VTCnews

VTCnews

