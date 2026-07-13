Elon Musk tung nước cờ giá rẻ đối đầu Anthropic

SpaceXAI, thực thể hợp nhất từ SpaceX và xAI sau thương vụ sáp nhập hoàn tất hồi tháng 2, vừa ra mắt Grok 4.5 hôm 8/7. Đây là mô hình đầu tiên được công ty huấn luyện chung với Cursor, đối tác làm công cụ lập trình AI mà SpaceX đang trong quá trình mua lại với giá khoảng 60 tỷ USD, thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý III năm nay.

Elon Musk công bố Grok 4.5 trên nền tảng X ngày 8/7

Grok 4.5 nhắm tới lập trình và các tác vụ AI tự vận hành trên bộ mã nguồn lớn, có thể xử lý nhiệm vụ kéo dài mà không cần người dùng can thiệp liên tục. Mô hình dùng cửa sổ ngữ cảnh 500.000 token, theo Elon Musk sẽ được nâng lên 1 triệu token trong tuần tới. Dữ liệu huấn luyện bổ sung lấy từ các phiên làm việc thực tế trên Cursor, gồm thao tác sửa lỗi và chỉnh sửa mã nhiều vòng, thay vì chỉ dùng kho mã tĩnh như trước.

Về hiệu năng, Elon Musk gọi Grok 4.5 là "mô hình ngang tầm Opus, nhưng nhanh hơn, tiết kiệm token hơn và rẻ hơn". Tuy nhiên ông cũng nói rõ mức so sánh thực tế là với Opus 4.7, phiên bản cũ hơn Opus 4.8 hiện tại của Anthropic. Bảng điểm do chính SpaceXAI công bố cho thấy bức tranh không đồng đều: Grok 4.5 đạt 83,3% ở bài test Terminal-Bench 2.1, sát nút GPT 5.5 (83,4%), nhưng chỉ đạt 53% ở DeepSWE 1.1, thấp hơn nhiều so với 67% của GPT 5.5 và 70% của Claude Fable 5. Ở SWE-Bench Pro, Grok 4.5 đạt 64,7%, thua Fable 5 (80,4%) nhưng vượt GPT 5.5 (58,6%). Điểm sáng duy nhất Grok 4.5 dẫn đầu là bài test SWE Marathon với 29%, nhỉnh hơn Opus 4.8 (26%) và Fable 5 (24%).

Biểu đồ benchmark so sánh Grok 4.5 với Opus 4.8, GPT 5.5 và Claude Fable 5 do SpaceXAI công bố - Ảnh: xAI

Điểm mạnh thực sự của Grok 4.5 nằm ở chi phí. Mô hình có giá 2 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 6 USD cho mỗi triệu token đầu ra, tương đương khoảng 53.000 đồng và 159.000 đồng. Mức này rẻ hơn nhiều so với Claude Opus 4.7 của Anthropic (5 USD và 25 USD, khoảng 132.000 đồng và 662.000 đồng) hay GPT-5.6 Sol của OpenAI (5 USD và 30 USD, khoảng 132.000 đồng và 794.000 đồng), dù vẫn đắt hơn GPT-5.6 Luna, phiên bản rẻ nhất của OpenAI (1 USD và 6 USD). Theo SpaceXAI, Grok 4.5 còn tiêu tốn ít token hơn để hoàn thành cùng một tác vụ, trung bình dùng khoảng 16.000 token đầu ra cho mỗi bài test SWE-Bench Pro, thấp hơn 4 lần so với mức 67.000 token của Opus 4.8.

Grok 4.5 có hiệu suất xử lý token hiệu quả hơn so với Opus 4.8 của Anthropic - Ảnh: xAI

Grok 4.5 hiện có mặt trên Grok Build, công cụ lập trình dòng lệnh của SpaceXAI, trên Cursor với mọi gói thuê bao, và qua SpaceXAI console dành cho lập trình viên. Mô hình cũng được hỗ trợ ngay từ ngày đầu trên Hermes Agent, có mặt trên OpenRouter cùng các nền tảng triển khai AI như Vercel, Cloudflare, Snowflake và Databricks Mosaic, đồng thời tích hợp dưới dạng plugin cho Word, PowerPoint và Excel. Người dùng tại Liên minh châu Âu chưa thể truy cập Grok 4.5, dự kiến mở rộng vào giữa tháng 7.

Grok 4.5 chính thức mở rộng cho công chúng từ ngày 9/7, cùng ngày OpenAI phát hành công khai bộ ba mô hình GPT-5.6 gồm Sol, Terra và Luna.