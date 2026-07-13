PGTanker khởi động chiến lược chuyển đổi số toàn diện cùng CMC TS, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh ngành vận tải biển

Chương trình đào tạo và truyền thông chiến lược Chuyển đổi số

Chương trình hướng tới xây dựng mô hình quản trị hiện đại, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm công cụ và con người là trung tâm của quá trình chuyển đổi, qua đó nâng cao năng lực khai thác đội tàu, tối ưu hiệu quả vận hành và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh mới của ngành hàng hải.

Ba động lực đang tái định hình ngành vận tải biển

Ngành vận tải biển toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ dưới tác động đồng thời của ba động lực lớn: chuyển đổi xanh, nâng cao tiêu chuẩn vận hành và siết chặt yêu cầu về quản trị rủi ro. Đây không còn là những xu hướng dài hạn mà đã trở thành các chuẩn mực mới, buộc doanh nghiệp phải thay đổi để duy trì năng lực cạnh tranh.

Thứ nhất, chuyển đổi xanh đang định hình lại cuộc chơi của ngành hàng hải. Các quy định về giảm phát thải của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), đặc biệt là chỉ số Cường độ Carbon (CII), không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà ngày càng trở thành tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp muốn giữ lợi thế phải tối ưu nhiên liệu, kiểm soát phát thải và quản trị dữ liệu vận hành hiệu quả.

Thứ hai, tiêu chuẩn vận hành ngày càng khắt khe. Việc áp dụng SIRE 2.0 mở rộng trọng tâm đánh giá từ trang thiết bị sang năng lực con người, quy trình và quản trị. Đồng thời, khách hàng cũng kỳ vọng doanh nghiệp cung cấp dữ liệu minh bạch, theo dõi trạng thái đội tàu theo thời gian thực và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thứ ba, yêu cầu về quản trị rủi ro và tuân thủ ngày càng gia tăng trước những biến động địa chính trị và yêu cầu minh bạch chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh đó, năng lực quản trị dữ liệu, kiểm soát rủi ro và ra quyết định dựa trên dữ liệu trở thành yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng thích ứng và phát triển bền vững.

PGTanker lựa chọn chuyển đổi số như một chiến lược phát triển

Xuất phát từ bối cảnh đó, PGTanker quyết định khởi động chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2026–2030. Thay vì bắt đầu bằng việc đầu tư công nghệ, doanh nghiệp lựa chọn đánh giá toàn diện hiện trạng, xác định mức độ sẵn sàng và xây dựng lộ trình phù hợp với đặc thù khai thác đội tàu. Cách tiếp cận này giúp bảo đảm mọi chương trình chuyển đổi đều gắn với mục tiêu quản trị và giá trị kinh doanh.

Tổng Giám đốc Phạm Việt Khoa, PGTanker

Ông Phạm Việt Khoa, Tổng Giám đốc PGTanker chia sẻ: “Quá trình đồng hành cùng đội ngũ chuyên gia của CMC TS giúp chúng tôi hiểu rõ hơn chính doanh nghiệp mình, nhận diện cả điểm mạnh lẫn những nội dung cần ưu tiên cải thiện. Chúng tôi tin rằng chuyển đổi số chỉ thành công khi xuất phát từ nhu cầu thực tế, mang lại giá trị cho con người và tổ chức.”

Con người là trung tâm của quá trình chuyển đổi

PGTanker xác định chuyển đổi số không phải để thay thế con người, mà để thay đổi cách con người làm việc. Chương trình hướng tới tự động hóa các tác vụ lặp lại, chuẩn hóa quy trình, hình thành nền tảng dữ liệu thống nhất và từng bước ứng dụng AI trong tra cứu, tổng hợp, phân tích thông tin. Nhờ đó, người lao động có thể giảm thời gian xử lý công việc hành chính, tập trung nhiều hơn vào chuyên môn và ra quyết định trên cơ sở dữ liệu đáng tin cậy.

Đối với đội ngũ điều hành trên bờ, hệ thống quản trị số sẽ kết nối dữ liệu xuyên suốt giữa các phòng ban, rút ngắn thời gian tổng hợp báo cáo, tra cứu thông tin và xử lý nghiệp vụ. Việc tiếp cận dữ liệu theo thời gian thực giúp các bộ phận khai thác, điều độ và quản lý phối hợp chặt chẽ hơn, nâng cao tốc độ và chất lượng điều hành.

Đối với thuyền viên – lực lượng trực tiếp vận hành đội tàu – chuyển đổi số giúp đơn giản hóa công tác ghi nhận và báo cáo, giảm khối lượng giấy tờ, đồng thời tăng cường kết nối giữa tàu và văn phòng. Thông tin được cập nhật đồng bộ giúp việc phối hợp xử lý tình huống nhanh chóng, kịp thời, để thuyền viên tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi là vận hành tàu an toàn, hiệu quả và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Xa hơn, PGTanker hướng tới xây dựng một môi trường làm việc số, nơi dữ liệu trở thành ngôn ngữ chung kết nối văn phòng và đội tàu, giúp mỗi cá nhân phối hợp hiệu quả hơn, nâng cao năng suất và cùng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

CMC TS đồng hành kiến tạo chiến lược chuyển đổi số cho doanh nghiệp ngành hàng hải

Trong dự án này, CMC TS đồng hành với vai trò đối tác tư vấn chuyển đổi số , hỗ trợ PGTanker đánh giá hiện trạng vận hành, xác định mức độ sẵn sàng chuyển đổi số và xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với đặc thù ngành vận tải biển. Với kinh nghiệm tư vấn và triển khai các chương trình chuyển đổi số cho nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực trọng điểm, CMC TS tiếp cận bài toán từ góc độ chiến lược quản trị, kết hợp giữa tư duy chuyển đổi, năng lực dữ liệu và AI để bảo đảm các sáng kiến số gắn chặt với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

Ông Đoàn Hữu Hậu – Giám đốc chiến lược và chuyển đổi | CDxO, CMC TS

Ông Đoàn Hữu Hậu, Giám đốc Chiến lược và Chuyển đổi (CDxO) của CMC TS cho biết: “Chuyển đổi số không phải là một dự án phần mềm mà là chiến lược quản trị dài hạn. Thành công phụ thuộc vào cam kết của lãnh đạo, sự tham gia của toàn bộ đội ngũ và một lộ trình được thiết kế từ chính thực tiễn vận hành của doanh nghiệp.”

Theo định hướng, chương trình sẽ từng bước số hóa hoạt động khai thác thương mại đội tàu, xây dựng nền tảng dữ liệu thống nhất, ứng dụng AI trong điều hành và nâng cao khả năng theo dõi hiệu quả khai thác. Các mục tiêu tham chiếu gồm rút ngắn thời gian xử lý quy trình, giảm đáng kể thời gian tra cứu thông tin, nâng cao hiệu quả đào tạo nhân sự mới và tối ưu chi phí nhiên liệu thông qua khai thác dữ liệu.

Về dài hạn, PGTanker kỳ vọng xây dựng mô hình quản trị hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của ngành vận tải biển Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.