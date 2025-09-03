Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Em bé chào đời lúc 0 giờ 2 phút mang tên Quốc Khánh

03-09-2025 - 09:58 AM | Sống

Ngày 2-9, nhiều em bé chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương mang niềm vui nhân đôi trong không khí tưng bừng, rực rỡ chào mừng Quốc khánh.

Hàng trăm y - bác sĩ miệt mài đón các em bé khỏe mạnh, trở thành những công dân nhỏ trong dịp đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Đúng 0 giờ 02 phút, bé trai nặng 3,3 kg chào đời và được đặt tên Trần Quốc Khánh, trở thành bé trai đầu tiên ra đời đúng ngày Tết Độc lập tại bệnh viện. Chị Bùi Thị Thu Phương, mẹ bé, xúc động khi được tiếp xúc với con trai, cho biết khoảnh khắc này đặc biệt hơn khi bé chào đời sớm hơn dự sinh và trùng ngày Quốc khánh. Sau đó khoảng 20 phút một bé gái ra đời trong niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ ở Hưng Yên. Người bố cho biết cảm xúc càng dâng trào khi đón con đúng ngày Quốc khánh và mai này sẽ kể cho con nghe về khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Em bé chào đời lúc 0 giờ 2 phút mang tên Quốc Khánh- Ảnh 1.

Bé Quốc Khánh sinh vào lúc 0 giờ 2 phút ngày 2-9-2025. Ảnh: THU HÀ

Khoa Sản thường duy trì ê-kíp trực 24/24 giờ với hàng chục hộ lý, điều dưỡng, bác sĩ sẵn sàng phục vụ người dân đến sinh nở vào những ngày đặc biệt này. Dự kiến khoảng 30 em bé sẽ chào đời, mang niềm vui nhân đôi cho các gia đình giữa không khí rực rỡ cờ hoa mừng 80 năm Quốc khánh. 

Pháo hoa thắp sáng trời đêm Hà Nội mừng Quốc khánh

Theo N.Dung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
55 tuổi, tôi nghiệm ra 2 thứ để sống hạnh phúc: Đơn giản nhưng không dễ có

55 tuổi, tôi nghiệm ra 2 thứ để sống hạnh phúc: Đơn giản nhưng không dễ có Nổi bật

Người thích uống cà phê và người không uống, ai sống thọ hơn? Khoa học có câu trả lời bất ngờ

Người thích uống cà phê và người không uống, ai sống thọ hơn? Khoa học có câu trả lời bất ngờ Nổi bật

Học vấn ấn tượng của Mỹ Tâm

Học vấn ấn tượng của Mỹ Tâm

09:55 , 03/09/2025
6 thói quen nhà bếp càng tiết kiệm càng rước bệnh, dừng ngay trước khi quá muộn

6 thói quen nhà bếp càng tiết kiệm càng rước bệnh, dừng ngay trước khi quá muộn

09:40 , 03/09/2025
Tiêu đồng nào "chất" đồng đó: Cụ bà 78 tuổi chi 30 triệu cho khóa học giảm cân, hạ mỡ máu, mua đôi giày hơn 4 triệu đi bộ cho êm chân!

Tiêu đồng nào "chất" đồng đó: Cụ bà 78 tuổi chi 30 triệu cho khóa học giảm cân, hạ mỡ máu, mua đôi giày hơn 4 triệu đi bộ cho êm chân!

09:23 , 03/09/2025
1 loại rau rừng Việt Nam có nhiều, được ví như "nhân sâm châu Á”: Từng mọc đầy trên đất không ai quan tâm vì mùi vị lạ, nay là kho dinh dưỡng nhiều người mê

1 loại rau rừng Việt Nam có nhiều, được ví như "nhân sâm châu Á”: Từng mọc đầy trên đất không ai quan tâm vì mùi vị lạ, nay là kho dinh dưỡng nhiều người mê

09:03 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên