Em gái ngôi sao toàn cầu sốc toàn tập vì sự hiếu khách vượt xa tưởng tượng của người Việt

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại trải nghiệm thú vị của một nữ du khách khi ghé thăm Việt Nam. Trong video, nữ du khách hài hước đặt câu hỏi: “Ai giải thích giùm tui, sao tui chỉ ngẫu nhiên vô tiệm trang sức mà người ta lại rủ tui ăn cơm vậy nè?”. Chính sự ngạc nhiên đáng yêu này đã khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài được chia sẻ rầm rộ.

Chia sẻ của nữ du khách

Theo chia sẻ, khi đang đi dạo trên phố cổ Hội An, nữ du khách vô tình ghé vào một cửa tiệm trang sức nhỏ. Không ngờ, gia đình chủ tiệm lại nồng nhiệt mời cô ở lại ăn cơm. Người đàn ông và phụ nữ trong tiệm trang sức đã nhiệt tình gắp thức ăn và chan nước chấm vào bát cơm của nữ du khách.

Nữ du khách bất ngờ trước sự hiếu khách của người Việt

Trước sự nhiệt tình đó, nữ du khách đã bày tỏ rằng “Ở đây giống nhà của em vậy”. Đoạn video nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng và điều khiến nhiều người phải chú ý đó chính là dù là người xa lạ nhưng cả người bản địa và nữ du khách người Tây vẫn vui vẻ ngồi ăn cùng nhau như những người bạn quen đã lâu. Sau bữa ăn, cô còn chia sẻ hình ảnh mâm cơm trống trơn trên Instagram, cho thấy bản thân đã thật sự thưởng thức trọn vẹn và rất hợp khẩu vị với món ăn Việt Nam.

Nữ khách Tây ăn cơm cùng gia đình người bản địa

Điều khiến cộng đồng mạng càng thêm phấn khích chính là danh tính của nữ du khách. Hóa ra, đó là Sofia - em gái Vernon, thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc SEVENTEEN (Hàn Quốc). Trong chuyến đi Việt Nam lần này, Sofia đã ghé thăm nhiều địa điểm du lịch như Hà Nội, Đà Nẵng, Tuyên Quang và lưu lại nhiều trải nghiệm thú vị. Ngoài câu chuyện “đi mua trang sức thành ra đi ăn cơm”, cư dân mạng còn bất ngờ trước khả năng cầm đũa thành thạo của cô như đã ở Việt Nam lâu năm.

Sofia đã có chuyến đi đáng nhớ tại Việt Nam

Chính vì điều đó mà câu chuyện của nữ du khách càng nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận vô cùng hài hước như:

- Ở Hội An đó mn ơi người Hội An siêu mến khách.

- Người dám mời bả dám ăn.

- Cầm đũa thế kia là bà này cũng ở Việt Nam ít nhất 2 năm.

- Trời ơi nó hề vô cùng.

- Xong ăn cơm Việt Nam còn ngon nữa.

Có thể thấy, chuyến đi đến Việt Nam của nữ du khách đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Không chỉ là những điểm đến nổi tiếng hay cảnh đẹp nên thơ, điều níu chân du khách quốc tế còn nằm ở sự thân thiện, mến khách và chân thành của người dân bản địa.