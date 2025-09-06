Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Em gái ngôi sao toàn cầu sốc toàn tập vì sự hiếu khách vượt xa tưởng tượng của người Việt

06-09-2025 - 19:01 PM | Lifestyle

Người Việt dám mời thì khách Tây ngại gì không thử

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại trải nghiệm thú vị của một nữ du khách khi ghé thăm Việt Nam. Trong video, nữ du khách hài hước đặt câu hỏi: “Ai giải thích giùm tui, sao tui chỉ ngẫu nhiên vô tiệm trang sức mà người ta lại rủ tui ăn cơm vậy nè?”. Chính sự ngạc nhiên đáng yêu này đã khiến câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài được chia sẻ rầm rộ. 

Em gái ngôi sao toàn cầu sốc toàn tập vì sự hiếu khách vượt xa tưởng tượng của người Việt- Ảnh 1.
Em gái ngôi sao toàn cầu sốc toàn tập vì sự hiếu khách vượt xa tưởng tượng của người Việt- Ảnh 2.

Chia sẻ của nữ du khách

Theo chia sẻ, khi đang đi dạo trên phố cổ Hội An, nữ du khách vô tình ghé vào một cửa tiệm trang sức nhỏ. Không ngờ, gia đình chủ tiệm lại nồng nhiệt mời cô ở lại ăn cơm. Người đàn ông và phụ nữ trong tiệm trang sức đã nhiệt tình gắp thức ăn và chan nước chấm vào bát cơm của nữ du khách. 

Em gái ngôi sao toàn cầu sốc toàn tập vì sự hiếu khách vượt xa tưởng tượng của người Việt- Ảnh 3.

Nữ du khách bất ngờ trước sự hiếu khách của người Việt

Trước sự nhiệt tình đó, nữ du khách đã bày tỏ rằng “Ở đây giống nhà của em vậy”. Đoạn video nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng và điều khiến nhiều người phải chú ý đó chính là dù là người xa lạ nhưng cả người bản địa và nữ du khách người Tây vẫn vui vẻ ngồi ăn cùng nhau như những người bạn quen đã lâu. Sau bữa ăn, cô còn chia sẻ hình ảnh mâm cơm trống trơn trên Instagram, cho thấy bản thân đã thật sự thưởng thức trọn vẹn và rất hợp khẩu vị với món ăn Việt Nam. 

Em gái ngôi sao toàn cầu sốc toàn tập vì sự hiếu khách vượt xa tưởng tượng của người Việt- Ảnh 4.
Em gái ngôi sao toàn cầu sốc toàn tập vì sự hiếu khách vượt xa tưởng tượng của người Việt- Ảnh 5.

Nữ khách Tây ăn cơm cùng gia đình người bản địa

Điều khiến cộng đồng mạng càng thêm phấn khích chính là danh tính của nữ du khách. Hóa ra, đó là Sofia - em gái Vernon, thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc SEVENTEEN (Hàn Quốc). Trong chuyến đi Việt Nam lần này, Sofia đã ghé thăm nhiều địa điểm du lịch như Hà Nội, Đà Nẵng, Tuyên Quang và lưu lại nhiều trải nghiệm thú vị. Ngoài câu chuyện “đi mua trang sức thành ra đi ăn cơm”, cư dân mạng còn bất ngờ trước khả năng cầm đũa thành thạo của cô như đã ở Việt Nam lâu năm. 

Em gái ngôi sao toàn cầu sốc toàn tập vì sự hiếu khách vượt xa tưởng tượng của người Việt- Ảnh 6.
Em gái ngôi sao toàn cầu sốc toàn tập vì sự hiếu khách vượt xa tưởng tượng của người Việt- Ảnh 7.

Sofia đã có chuyến đi đáng nhớ tại Việt Nam

Chính vì điều đó mà câu chuyện của nữ du khách càng nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng. Nhiều cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận vô cùng hài hước như:

- Ở Hội An đó mn ơi người Hội An siêu mến khách.

- Người dám mời bả dám ăn.

- Cầm đũa thế kia là bà này cũng ở Việt Nam ít nhất 2 năm.

- Trời ơi nó hề vô cùng.

- Xong ăn cơm Việt Nam còn ngon nữa.

Có thể thấy, chuyến đi đến Việt Nam của nữ du khách đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Không chỉ là những điểm đến nổi tiếng hay cảnh đẹp nên thơ, điều níu chân du khách quốc tế còn nằm ở sự thân thiện, mến khách và chân thành của người dân bản địa.

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một hoa hậu ở tuổi 49: Sống trong “siêu biệt thự” 400 tỷ đồng tại quận 2, được chồng yêu chiều hết mực

Một hoa hậu ở tuổi 49: Sống trong “siêu biệt thự” 400 tỷ đồng tại quận 2, được chồng yêu chiều hết mực Nổi bật

Sau khi iPhone 17 ra mắt, có 4 mẫu iPhone chính thức bị "khai tử"

Sau khi iPhone 17 ra mắt, có 4 mẫu iPhone chính thức bị "khai tử" Nổi bật

Khi đến tuổi trung niên, hãy nhớ 3 “điều cấm kỵ” này để ngày càng giàu có và sống an nhàn

Khi đến tuổi trung niên, hãy nhớ 3 “điều cấm kỵ” này để ngày càng giàu có và sống an nhàn

19:48 , 10/09/2025
iPhone Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu"

iPhone Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu"

19:16 , 10/09/2025
"Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung thanh lọc mạnh tay

"Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung thanh lọc mạnh tay

17:15 , 10/09/2025
Tình cảnh của Bình An sau 3 tuần phẫu thuật chấn thương do đá bóng, thái độ của Phương Nga thế nào?

Tình cảnh của Bình An sau 3 tuần phẫu thuật chấn thương do đá bóng, thái độ của Phương Nga thế nào?

16:45 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên