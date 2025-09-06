Không ai dám cưới Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi được xem là biểu tượng sắc đẹp và thành công của Cbiz. Với 1 người đứng trên đỉnh hào quang như "thần tiên tỷ tỷ", số người theo đuổi cô là không thể đếm xuể. Tuy nhiên, kể từ khi bước chân vào showbiz đến nay, Lưu Diệc Phi chỉ công khai hẹn hò với duy nhất tài tử Song Seung Hun. Sau khi chia tay nam diễn viên Hàn Quốc vào năm 2018, Lưu Diệc Phi duy trì trạng thái độc thân cho đến hiện tại. Ở tuổi 38, cô vẫn lẻ bóng, thậm chí còn chẳng để lộ hình ảnh sánh đôi với bất kỳ đối tượng khác giới nào.

Điều này cư dân mạng tò mò tại sao Lưu Diệc Phi - một người xinh đẹp, danh tiếng và giàu có - vẫn còn độc thân. Theo tờ 163 nhận định không phải không ai muốn cưới Lưu Diệc Phi, mà là không ai dám cưới minh tinh này vì cô quá xuất chúng và hoàn hảo.

Lưu Diệc Phi vẫn độc thân ở tuổi 38 trở thành trăn trở của nhiều khán giả yêu mến cô

Sau khi chia tay Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi không còn hẹn hò ai

Gia cảnh và thành công của Lưu Diệc Phi có thể lu mờ bất kỳ người đàn ông nào

Minh tinh hàng đầu lứa 85 xuất thân trong 1 gia đình có truyền thống học thuật và nghệ thuật. Bố Lưu Diệc Phi là ông An Thiếu Khang - giáo sư, giảng viên chuyên ngành tiếng Pháp tại Đại học Vũ Hán, Tổng thư ký Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp. Ông cũng hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực khoa học, văn hóa và tham gia viết sách.

Mẹ của Lưu Diệc Phi là bà Lưu Hiểu Lợi - 1 nghệ sĩ múa nổi tiếng, từng giảng dạy chuyên ngành múa tại Học viện Ca kịch Vũ Hán (Trung Quốc). Bà ngoại và dì của nữ diễn viên cũng là những mỹ nhân thực thụ 1 thời. Trong đó, dì Lưu Diệc Phi - nữ diễn viên Văn Quỳnh từng nổi đình nổi đám vì nét đẹp cổ điển, đằm thắm. Với gia thế của "thần tiên tỷ tỷ", chồng tương lai của nữ diễn viên chắc chắn phải là người có xuất thân ngang tầm.

"Thần tiên tỷ tỷ" có xuất thân danh giá

Chưa kể, Lưu Diệc Phi còn là ngôi sao hạng S+ của Cbiz. Cô nổi tiếng từ năm 15 tuổi, sở hữu nhiều tác phẩm kinh điển màn ảnh và được công chúng đặc biệt yêu mến. Tầm ảnh hưởng và tiếng nói của cô có thể làm lu mờ bạn đời tương lai. Với địa vị của Lưu Diệc Phi hiện tại, người đàn ông nào cũng sẽ phải chịu sự soi xét, so sánh và áp lực dư luận nặng nề nếu yêu cô.

"Thần tiên tỷ tỷ" quá giàu

Lưu Diệc Phi được thống kê nắm trong tay khối tài sản khoảng 2 tỷ NDT (hơn 7.300 tỷ đồng). Thu nhập của cô đến từ việc đóng phim, đóng quảng cáo, làm người đại diện cho các nhãn hàng nổi tiếng và đầu tư kinh doanh.

Theo Yahoo Finance, Lưu Diệc Phi sở hữu biệt thự khoảng 5.000 m2 tại Bắc Kinh cùng nhiều bất động sản khác ở Trung Quốc và Mỹ. Không chỉ vậy, Lưu Diệc Phi còn sở hữu hàng loạt siêu xe đắt đỏ như Ferrari, Porsche, Mercedes, Rolls Royce…, và bộ sưu tập đồ hiệu đắt giá. Với đẳng cấp "giàu không cần bàn" của nữ diễn viên, nếu không thuộc hàng tỷ phú, bất kỳ đối tượng khác giới nào cưới minh tinh này cũng dễ bị đàm tiếu là "chạn vương", tiếp cận Lưu Diệc Phi vì tiền.

Lưu Diệc Phi sở hữu khối tài sản hơn 7.300 tỷ đồng, là 1 trong những phú bà của showbiz Hoa ngữ

Không dễ để tiếp cận nói gì tán tỉnh Lưu Diệc Phi

Các ngôi sao nổi tiếng Cbiz thường có xu hướng kết bạn, vun đắp các mối quan hệ ngoài cuộc sống thực sau khi quay phim để mở rộng vòng ngoại giao, bớt cảm giác cô độc. Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi không như vậy. Nữ diễn viên không thích giao du kết bạn hết người này đến người khác. Sau khi hoàn thành 1 dự án phim ảnh, cô dành thời gian đi du lịch 1 mình hoặc ở nhà đọc sách, chăm sóc 40 chú mèo và chó bị chủ bỏ rơi mà bản thân nhận cưu mang.

Lưu Diệc Phi sống nội tâm, không thế giao du kết bạn trong showbiz

Theo nguồn tin trong giới, Lưu Diệc Phi đối với chuyện yêu đương rất nghiêm túc. Nếu gặp được đối tượng tử tế và chân thành, cô mới "bật đèn xanh" cho đối phương. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lưu Diệc Phi từng chia sẻ rằng cô hy vọng tìm được một người bạn đồng hành có thể cùng cô trưởng thành, thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau.

Tờ Sohu cho rằng Lưu Diệc Phi hiện tại đã độc lập về mặt tài chính, có thể làm chủ cuộc sống của mình nên cô còn cần dựa dẫm vào tình yêu để lấp đầy cuộc sống. Nữ diễn viên hoàn toàn có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống riêng tư quý giá của mình. Do đó, những năm qua, dù bị gia đình lẫn khán giả hối thúc lập gia đình, Lưu Diệc Phi vẫn không vội vã, đặc biệt thận trọng và kín đáo trong chuyện tình cảm. Dù là vậy, công chúng vẫn hy vọng nữ diễn viên sớm báo tin vui hẹn hò, kết hôn và sinh con trong 1 ngày không xa.

Lưu Diệc Phi từng chia sẻ rằng cô hy vọng tìm được một người bạn đồng hành có thể cùng cô trưởng thành, thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau

Nguồn: Sohu, 163