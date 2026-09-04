Em trai người mẫu An Tây nhắn nhủ chị gái, cảm ơn 3 người đặc biệt

Ngày 3/9, sau khi phiên tòa xét xử chuyên án ma túy VN10 khép lại, Rufino Aybar - em trai người mẫu Nguyễn Thị An (An Tây) - đăng tải bài viết trên trang cá nhân, chia sẻ cảm xúc của gia đình sau khi chị gái nhận bản án 8 năm tù.

“Vậy là phiên tòa đã chính thức khép lại”, Rufino mở đầu bài viết. Anh cho biết 8 năm là một quãng thời gian rất dài và với gia đình, đây chắc chắn là nỗi buồn khó diễn tả thành lời. Tuy nhiên, em trai An Tây cho rằng điều quan trọng là từ thời điểm này, mọi chuyện đã có một câu trả lời rõ ràng để chị gái có thể bắt đầu chặng đường phía trước.

Ảnh FBNV

“Phía sau chị vẫn luôn có một gia đình yêu thương chị”

Trong bài đăng, Rufino dành phần lớn nội dung để nhắn nhủ và động viên chị gái.

“Chị à... 8 năm nghe thật dài, nhưng rồi từng ngày, từng tháng cũng sẽ trôi qua”, Rufino viết. Anh mong chị gái dù có những thời điểm cảm thấy mọi thứ quá nặng nề thì vẫn nhớ rằng phía sau luôn có gia đình yêu thương và “một mái nhà luôn chờ chị trở về”.

Em trai nữ người mẫu kết thúc bằng lời động viên: “Cố lên chị nhé. Chúng ta rồi sẽ cùng nhau đi qua những năm tháng này”.

Rufino cũng gửi lời cảm ơn các luật sư đã đồng hành cùng gia đình và tham gia bào chữa cho Nguyễn Thị An. Theo Rufino, dù 8 năm vẫn là một khoảng thời gian dài với gia đình, xét trên phương diện pháp lý, đây là một kết quả “đáng ghi nhận”. Anh đồng thời cảm ơn những người đã quan tâm, hỏi thăm và động viên gia đình trong suốt thời gian qua.

Trước đó, Rufino cũng từng công khai nhắc đến chị gái khi phiên tòa đang diễn ra. Ngày 27/8, Tiền Phong cho biết anh chia sẻ lại video An Tây nói lời sau cùng trước HĐXX và bày tỏ mong muốn chị gái có cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời.

Nguyên văn đoạn chia sẻ của em trai người mẫu An Tây

Nguyễn Thị An lĩnh 8 năm tù

Như đã nói ở trên, ngày 3/9, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm đối với 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10.

Theo bản án, Andrea Aybar Carmona, tức Nguyễn Thị An hay An Tây, bị phạt 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 1 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù.

Trước đó, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án tổng hợp từ 9-11 năm tù đối với nữ người mẫu, gồm 7-8 năm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 2-3 năm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi lượng hình, HĐXX đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định đối với bị cáo.

Vụ án VN10 được mở rộng từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị phát hiện mang ma túy từ Pháp về Việt Nam vào tháng 3/2023. Sau quá trình điều tra mở rộng, hàng trăm bị cáo bị đưa ra xét xử về nhiều tội danh liên quan đến ma túy.

Người mẫu An Tây (Ảnh FBNV)

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị An thừa nhận hành vi như cáo trạng về việc sử dụng ma túy và cho người khác sử dụng cùng mình. Tuy nhiên, phía nữ người mẫu và luật sư từng đề nghị HĐXX xem xét một phần cáo buộc liên quan đến hành vi tàng trữ ma túy.

Nguyễn Thị An từng xin lỗi gia đình và công chúng

Một trong những thời điểm nhận được nhiều chú ý tại phiên xử là phần nói lời sau cùng của Nguyễn Thị An vào chiều 26/8.

Nữ người mẫu gửi lời xin lỗi tới gia đình và những người từng yêu mến, tin tưởng mình. Cô nhìn nhận với tư cách một người con, người chị và một công dân, những việc bản thân đã làm là đáng trách. Đặc biệt, An Tây cho rằng việc từng là người của công chúng khiến sai lầm của mình càng đáng trách hơn bởi cô có trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực và làm gương cho người trẻ.

Nữ người mẫu cũng nói rằng thời gian bị tạm giam giúp cô có cơ hội nhìn lại bản thân và nhận thức rõ hậu quả của ma túy. Cô mong sai lầm của mình trở thành một “bài học xương máu” để cảnh tỉnh giới trẻ.