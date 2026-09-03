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Người mẫu An Tây, ca sĩ Chi Dân và 'Cô tiên từ thiện' nhận tổng cộng 21 năm tù

| | Xã hội

HĐXX TAND TPHCM đánh giá An Tây và Trúc Phương, Chi Dân đều nhận thức được việc sử dụng ma túy nhưng vẫn tham gia tổ chức, chuẩn bị các điều kiện để cùng người khác sử dụng.

Ngày 3/9, TAND TPHCM tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án VN10. Trong số này người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương là những bị cáo được dư luận đặc biệt chú ý.

HĐXX phiên tòa VN10. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo được xác định trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng chuyên án từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị phát hiện vận chuyển hơn 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam hồi tháng 3/2023.

Chi Dân nhận 7 năm tù

Đối với Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân, HĐXX nhận định bị cáo có hành vi cùng anh trai Nguyễn Trung Tín bàn bạc, chuẩn bị địa điểm, dụng cụ và góp tiền mua ma túy để tổ chức cho nhóm người sử dụng.

Chi Dân tại phòng xử án T30. Ảnh chụp qua màn hình.

Hành vi của Hiếu đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo nhận thức được việc tổ chức sử dụng ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện.

Trong quá trình xét xử, Chi Dân thừa nhận hành vi theo cáo trạng và không tự bào chữa. Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 7-8 năm tù đối với bị cáo.

HĐXX đã xem xét thái độ khai báo, sự ăn năn và các tình tiết giảm nhẹ trước khi quyết định hình phạt.

HĐXX quyết định phạt Nguyễn Trung Hiếu bị phạt 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

An Tây lĩnh 8 năm tù

Đối với Andrea Aybar Carmona, còn gọi là An Tây, HĐXX xác định bị cáo liên quan đến việc tàng trữ ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

An Tây tại phòng xử án. Ảnh chụp qua màn hình.

Trong đó, bị cáo bị cáo buộc tàng trữ 13,758 gam Ketamine và có hành vi liên quan việc chuẩn bị ma túy, địa điểm để cùng những người khác sử dụng. Tại phiên tòa, An Tây từng đề nghị HĐXX xem xét lại hành vi tàng trữ lượng Ketamine này.

HĐXX nhận định bị cáo có đầy đủ năng lực nhận thức, biết ma túy là chất bị Nhà nước nghiêm cấm nhưng vẫn thực hiện hành vi. Tuy nhiên, khi lượng hình, tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Viện Kiểm sát trước đó đề nghị An Tây từ 2-3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 7-8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt từ 9-11 năm tù.

HĐXX tuyên phạt Andrea Aybar Carmona bị phạt tổng cộng 8 năm tù chung cho hai tội danh.

Trúc Phương nhận 6 năm tù

Đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương, HĐXX nhận định bị cáo đã tham gia chuẩn bị địa điểm, ma túy và các điều kiện cần thiết để một nhóm người sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật.

Trúc Phương cúi đầu nhận tội tại phiên tòa. Ảnh chụp qua màn hình.

Theo cáo buộc, Phương có vai trò tổ chức, chuẩn bị khí cười, ma túy dạng “nước vui”, thuốc lắc và các dụng cụ để nhóm bạn sử dụng. HĐXX xác định hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, Trúc Phương thừa nhận hành vi phạm tội và không tự bào chữa.

HĐXX đánh giá bị cáo có nhân thân, hoàn cảnh và các tình tiết cần được xem xét khi quyết định hình phạt. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị phạt 6 năm tù.

Ngoài ba bị cáo được chú ý trên, HĐXX cũng tuyên án đối với toàn bộ 227 bị cáo trong chuyên án VN10.

Theo Tân Châu

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