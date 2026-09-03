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Vụ án mạng 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai: Nghi phạm đột nhập từ mái nhà, cố thủ bên trong sau khi gây án

| | Xã hội

Sau khi nhận tin báo vụ án, cơ quan chức năng đã có mặt khống chế bắt giữ nghi phạm gây án. Các nạn nhân được xác định bị nghi phạm dùng hung khí tấn công tử vong gồm người mẹ (36 tuổi) và hai con (11 tuổi và 2 tuổi).

Liên quan đến vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai, nạn nhân nhỏ nhất mới 2 tuổi như đã thông tin, trưa 3/9, Công an TP Đồng Nai đang lấy lời khai nghi phạm gây ra vụ án để làm rõ động cơ gây án.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét ở căn nhà tại khu vực ấp Bùi Chu (xã Bình Minh, TP Đồng Nai) nên chạy qua. Kiểm tra, người dân phát hiện hai vợ chồng cùng 2 con bị thương nên báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: CACC

Công an có mặt phát hiện người vợ 36 tuổi đã tử vong. Người chồng cùng 2 con được đưa đi cấp cứu, song hai bé không qua khỏi. Người cha hiện đã qua cơn nguy kịch.

Đồng thời, công an cũng phát hiện nghi phạm đang cố thủ bên trong nên khống chế bắt giữ. Các nạn nhân được xác định bị nghi phạm dùng hung khí tấn công tử vong gồm người mẹ (36 tuổi) và hai con (11 tuổi và 2 tuổi). Ngoài ra, người chồng có mặt trong nhà cũng bị tấn công, bị thương.

Người dân sống gần hiện trường cho hay, trước đó hung thủ đi xe máy đến, để ở hẻm phía sau nhà nạn nhân, leo lên mái nhà rồi đột nhập vào trong bằng giếng trời.

Theo Minh Tuệ

Đời sống & Pháp luật

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