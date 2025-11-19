Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau khi hỏa táng, tro cốt của Quý Bình đã được rải ở biển Cần Giờ.

Diễn viên Quý Bình qua đời ở tuổi 42 vào tháng 3/2025, sau thời gian chữa trị bệnh u não trong âm thầm. Sự ra đi của anh để lại sự tiếc thương đau xót đối với gia đình và đông đảo khán giả. Trước đó, nam diễn viên đã gần như rút khỏi showbiz Việt từ cuối năm 2023. 

Mới đây, Phước Lê - em trai của Quý Bình đăng tải hình ảnh tổ chức sinh nhật cho nam nghệ sĩ. Trong bức hình, loạt món đồ là bánh kem, giỏ hoa quả được bày biện đẹp mắt. Phước Lê nhắn nhủ ngắn ngủi nhưng xúc động: "Chúc mừng sinh nhật anh Được. Toàn món anh thích không nè, ở nơi đó bình an nha". Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự xót xa, thương tiếc cho sự ra đi đột ngột của diễn viên Quý Bình. 

Em trai nhắn 1 câu tới cố diễn viên Quý Bình, ai nghe cũng lặng người- Ảnh 1.
Em trai nhắn 1 câu tới cố diễn viên Quý Bình, ai nghe cũng lặng người- Ảnh 2.

Em trai nhắn 1 câu tới cố diễn viên Quý Bình, ai nghe cũng lặng người- Ảnh 3.

Em trai Phước Lê tổ chức sinh nhật cho diễn viên Quý Bình 

Em trai nhắn 1 câu tới cố diễn viên Quý Bình, ai nghe cũng lặng người- Ảnh 4.

Lời nhắn nhủ của em trai tới cố diễn viên khiến ai cũng xúc động

Sau đám tang, thi hài Quý Bình được gia đình mang đi hỏa táng sau đó đặt ở chùa Đức Quang, TP.HCM để cúng trước khi thủy táng theo di nguyện của nam nghệ sĩ. Vào đúng sau 49 ngày vào sáng nay (26/4), vợ và người thân nam nghệ sĩ đã đưa tro cốt của Quý Bình về rải ở biển Cần Giờ - nơi nam nghệ sĩ từng là lính biên phòng để thủy táng.

Thời điểm tròn 100 ngày mất của Quý Bình, Phước Lê chia sẻ: "Mới đó đã 100 ngày rồi nhé anh! Giờ chơi tay đôi nè, từ nhỏ tới lớn anh chưa khi nào nói thèm ăn cho ngon, có gì ăn cái đó, giờ có gì mình nhậu cái đó nha".

Em trai nhắn 1 câu tới cố diễn viên Quý Bình, ai nghe cũng lặng người- Ảnh 5.

Diễn viên Quý Bình qua đời ở tuổi 42 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh vì bị u não

Diễn viên Quý Bình là một trong những gương mặt quen thuộc của khán giả màn ảnh Việt, anh từng góp mặt trong các dự án phim: Hoài biệt, Cá Rô, em yêu anh!, Bìm bịp kêu chiều, Chuyện tình công ty quảng cáo, Dù gió có thổi... Quý Bình qua đời ở tuổi 42 vì căn bệnh u não. Trong thời gian điều trị, nam diễn viên giấu kín mọi thông tin với công chúng.

Năm 2020, Quý Bình kết hôn với doanh nhân Ngọc Tiền. Cả 2 đón con trai chung Eric vào năm 2022. 

Em trai nhắn 1 câu tới cố diễn viên Quý Bình, ai nghe cũng lặng người- Ảnh 6.

Sự ra đi của anh ở tuổi 42 khiến giới nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng, xót xa

