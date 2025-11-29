Euroclear cảnh báo nghiêm khắc tới EU về âm mưu tài sản của Nga

Giám đốc điều hành Euroclear, Valerie Urbain.

Theo Financial Times (FT), công ty lưu ký Euroclear của Bỉ đã cảnh báo rằng, EU có thể phải đối mặt với chi phí vay tăng cao và tổn hại danh tiếng toàn cầu lâu dài nếu thực hiện kế hoạch mới nhất sử dụng tài sản có chủ quyền của Nga bị đóng băng để tài trợ cho các khoản vay mới cho Ukraine.

Trung tâm thanh toán tư nhân này nắm giữ khoảng 200 tỷ đô la trong tổng số 300 tỷ đô la tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bị đóng băng ở phương Tây sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Các nhà lãnh đạo EU muốn cấp một "khoản vay bồi thường" cho Kiev bằng cách sử dụng số tài sản nắm giữ này làm tài sản thế chấp.

Moscow đã lên án bất kỳ động thái nào như vậy là hành vi trộm cắp trắng trợn.

Giám đốc điều hành Euroclear, Valerie Urbain, đã cảnh báo trong một bức thư mà FT xem được rằng, âm mưu được Brussels hậu thuẫn này sẽ bị các nhà đầu tư như quỹ đầu tư quốc gia và ngân hàng trung ương trên toàn cầu coi là "hành vi tịch thu dự trữ của ngân hàng trung ương, làm suy yếu pháp quyền".

Bà Urbain cũng lưu ý rằng, động thái này sẽ khiến nợ châu Âu trở nên rủi ro hơn, và đẩy chi phí vay của chính phủ trên toàn khối lên cao trong một thời gian dài, tờ báo đưa tin hôm 27/11.

Bà Urbain trước đó đã cảnh báo rằng, Euroclear, một công ty tư nhân, có thể kiện EU nếu họ cố gắng tịch thu các quỹ có chủ quyền của Nga được nắm giữ tại đó.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Ursula von der Leyen, ngày 25/11 đã tái khẳng định ý định của Brussels trong việc tiếp tục thực hiện việc tịch thu tài sản vào thứ Ba, đồng thời cam kết EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Nga từ lâu đã tuyên bố rằng, bất kỳ nỗ lực nào nhằm tịch thu tài sản Ngân hàng Trung ương của họ đều bị coi là "trộm cắp" và sẽ làm suy yếu niềm tin vào các tổ chức tài chính phương Tây.

Các quan chức Nga đã cáo buộc Brussels cố gắng kéo dài xung đột Ukraine vì lợi ích chính trị và để biện minh cho việc tăng ngân sách quân sự, vốn có lợi cho các nhà sản xuất vũ khí châu Âu.