Eurowindow Sport Garden ra mắt ấn tượng thu hút giới đầu tư Nghệ An

"Đúng người, đúng thời điểm"

Sự kiện ra mắt dự án Eurowindow Sport Garden gây ấn tượng với không gian rộng rãi, ngập tràn cây xanh và quy mô tổ chức chuyên nghiệp. Sa bàn trực quan kết hợp trình chiếu công nghệ laser mapping, visual 3D sống động và Photo Booth 3D tái hiện chân thực các điểm nhấn của dự án như Shophouse hai mặt tiền, bể bơi bốn mùa, vườn xuân, sân tập Golf, sân Pickleball, giúp khách mời dễ dàng hình dung tổng thể quy hoạch, mang đến trải nghiệm trực quan về một khu đô thị mang phong cách sống xanh, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiên phong xuất hiện tại Thành Vinh.

Ngoài ra, khách tham dự còn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật độc đáo, bao gồm các màn biểu diễn của ca sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Dương Hoàng Yến, Hà Quỳnh Như, Lê Thanh Phong, … trình chiếu 3D laser mapping và Hologram kết hợp hiệu ứng ánh sáng, âm thanh hiện đại.

Ca sĩ Tùng Dương mở đầu chương trình với ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình", truyền tải thông điệp mạnh mẽ về niềm tin và khát vọng kiến tạo hạnh phúc của Eurowindow Sport Garden

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Thăng – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing Eurowindow Holding nhấn mạnh: "Sự kiện là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời là bước đi chiến lược để Eurowindow Holding tiếp tục khẳng định vị thế tại thị trường Bắc Trung Bộ."

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Thăng – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing Eurowindow Holding – nhấn mạnh triết lý "Sống xanh, Sống khỏe, Sống hạnh phúc" của Eurowindow Sport Garden, khẳng định đây là bước đi chiến lược của Eurowindow Holding tại thị trường Bắc Trung Bộ.

Sự kiện ra mắt Eurowindow Sport Garden đã bổ sung cho thị trường Nghệ An nguồn cung hiếm ở phân khúc siêu cao cấp, vốn chỉ chiếm khoảng 15% tổng nguồn cung tại thành Vinh (theo Savills Việt Nam), đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về không gian sống chất lượng cao.

Sân khấu sự kiện khiến khách mời mãn nhãn với không gian trình chiếu 3D laser mapping và Hologram, được tăng cường bởi hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Một khách mời tại sự kiện chia sẻ: "Tôi rất quan tâm vì Eurowindow Sport Garden đã có sổ đỏ từng lô. Dự án sở hữu công viên thể thao quy mô lớn, có tới 7 công viên, vườn hoa, gần 100 tiện ích khiến tôi tin tưởng và muốn tìm hiểu sản phẩm".

Các giá trị cốt lõi tạo sức hút của Eurowindow Sport Garden

Theo chia sẻ từ các khách hàng tham dự sự kiện, những điểm cộng khiến dự án nổi bật và thu hút sự quan tâm bao gồm:

Đầu tiên, Eurowindow Sport Garden tiên phong đáp ứng tiêu chí công trình xanh khi sở hữu 7 công viên, vườn hoa. Những hàng cây cao vút, tán rộng được trồng với mật độ vượt chuẩn, đan xen với các loài hoa muôn sắc tạo nên thảm thực vật đa tầng, mang đến bầu không khí trong lành, cảnh quan tươi mát quanh năm.

Không gian sự kiện ra mắt tái hiện sinh động cảnh quan, tiện ích và thiết kế các sản phẩm độc đáo của Eurowindow Sport Garden.

Theo chia sẻ của đại diện chủ đầu tư, khu đô thị sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng như: cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt (Low- E) Eurowindow cản được tới 96% tia UV, 40% nhiệt, vừa giúp chống ồn, tiết kiệm điện vừa bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Eurowindow Sport Garden sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng mặt đứng các tòa nhà, đèn sân vườn, đèn tường tại tất cả biệt thự, liền kề, shophouse và một số khu vực trong công viên, vườn hoa; sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên nâng cao chất lượng không khí trong nhà; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến và hệ thống thu gom rác thải sử dụng thùng rác thông minh vận hành bằng năng lượng mặt trời, kiến tạo tạo nên một khu đô thị xanh, hiện đại, đi theo xu hướng phát triển bền vững đang thịnh hành trên thế giới.

Tiếp nữa, dự án sở hữu gần 100 tiện ích đồng bộ, nổi bật là công viên thể thao 20.000 m² với 20 bộ môn thể thao trong nhà và ngoài trời lần đầu xuất hiện tại Thành Vinh. Không chỉ đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất, các tiện ích còn giúp gắn kết cộng đồng cư dân hiện đại. Theo thông tin từ chủ đầu tư, khi đi vào vận hành, hệ thống an ninh sẽ hoạt động 24/7 với đội ngũ bảo vệ được đào tạo bài bản, cùng hệ thống camera giám sát hiện đại khắp khu đô thị. Đặc biệt, wifi miễn phí phủ sóng toàn bộ khu đô thị và vực đỗ xe riêng cũng được quy hoạch cực kỳ hợp lý, rộng rãi, gọn gàng, đảm bảo mỹ quan, thuận tiện di chuyển.

Thứ 3, tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố Vinh, cắt giữa đường Trần Nguyên Hãn và đại lộ Vinh Quang, từ khu đô thị Eurowindow Sport Garden, cộng đồng cư dân dễ dàng tiếp cận Chợ Vinh, siêu thị Go!, trường học, bệnh viện và trung tâm hành chính chỉ trong bán kính hơn 1km. Đường Trần Nguyên Hãn và Đại lộ Vinh Quang rộng 36m sẽ trở thành cửa ngõ phồn hoa của thủ phủ tỉnh Nghệ An, là tâm điểm của dòng chảy đầu tư, giao thương, dịch vụ. Vị trí trung tâm của dự án thuận tiện cho an cư, đồng thời là tài sản truyền đời, với tiềm năng tăng giá bền vững, đặc biệt trong thị trường bất động sản trung tâm luôn có xu hướng gia tăng giá trị.

Eurowindow Sport Garden quy hoạch hai phân khu với hai phong cách kiến trúc gồm: phân khu Địa Trung Hải phóng khoáng và phân khu Tân Cổ Điển sang trọng. Dự án mang đến đa dạng lựa chọn đầu tư và an cư với các dòng sản phẩm: biệt thự, liền kề, căn hộ chung cư, shophouse, shophouse khối đế. Đặc biệt, 164 căn shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che được xem là "viên ngọc quý" của dự án, kiến tạo nên thương phố sầm uất bậc nhất Thành Vinh, hoạt động nhộn nhịp bất kể thời tiết. Mỗi căn sở hữu thiết kế hiện đại cùng vị trí đắc địa: một mặt hướng phố Trần Nguyên Hãn, mặt còn lại hướng Lạc Long Quân hoặc Giáng Hương, mang đến tiềm năng khai thác thương mại vượt trội và giá trị sinh lời bền vững.

Một số nhà đầu tư nhận định: "Shophouse Eurowindow Sport Garden hoàn toàn có thể trở thành trung tâm kinh doanh sầm uất, mang lại lợi nhuận bền vững, trong khi biệt thự và liền kề cũng là lựa chọn an cư và tích lũy giá trị lâu dài."

Eurowindow Sport Garden được nhà quản lý, giới đầu tư kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo đô thị Vinh. Dự án không chỉ tạo dựng một cộng đồng cư dân văn minh, năng động, mà còn thúc đẩy sự phát triển của thị trường dịch vụ, thương mại, giải trí tại khu vực.

