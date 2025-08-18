EVN Finance thay Tổng giám đốc

Cụ thể, từ ngày 21/8, ông Mai Danh Hiền thôi giữ chức Tổng giám đốc, đồng thời được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Ở chiều ngược lại, ông Lê Mạnh Linh từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT để đảm nhận vai trò Quyền Tổng giám đốc.

Người đại diện theo pháp luật của công ty cũng được chuyển từ ông Mai Danh Hiền sang Chủ tịch HĐQT Phạm Trung Kiên. Theo thông báo trên website, việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh nhằm củng cố đội ngũ lãnh đạo, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Ông Linh tốt nghiệp Cử nhân kinh tế tại Đại học Pierre Mendes France và Thạc sĩ Luật thương mại quốc tế tại Đại học Francois Rabelais de Tours (Pháp). Ông có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp trong nước.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra tại EVN Finance. Bên cạnh kết quả tăng trưởng tín dụng và hiệu quả kinh doanh hằng năm, cơ quan quản lý chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quản trị, điều hành và quản lý rủi ro. Công ty bị xác định có vi phạm trong cấp tín dụng cho khách hàng không đủ điều kiện, thẩm định và phê duyệt hồ sơ vay, xử lý tài sản bảo đảm, phân loại nợ và trích lập dự phòng.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2025, EVN Finance lãi trước thuế 598 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 69.555 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ so với cuối năm trước; dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 46.300 tỷ lên 52.110 tỷ đồng.

Thành lập từ tháng 9/2008, EVN Finance hiện có vốn điều lệ 7.605 tỷ đồng. Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 960 tỷ và tổng tài sản 80.000 tỷ đồng.