Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EVN Finance thay Tổng giám đốc

18-08-2025 - 14:44 PM | Thị trường chứng khoán

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) vừa công bố loạt quyết định nhân sự cấp cao.

EVN Finance thay Tổng giám đốc- Ảnh 1.

Ông Lê Mạnh Linh - Quyền Tổng giám đốc EVN Finance. Ảnh: Website EVN Finance

Cụ thể, từ ngày 21/8, ông Mai Danh Hiền thôi giữ chức Tổng giám đốc, đồng thời được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Ở chiều ngược lại, ông Lê Mạnh Linh từ nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT để đảm nhận vai trò Quyền Tổng giám đốc.

Người đại diện theo pháp luật của công ty cũng được chuyển từ ông Mai Danh Hiền sang Chủ tịch HĐQT Phạm Trung Kiên. Theo thông báo trên website, việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Linh nhằm củng cố đội ngũ lãnh đạo, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Ông Linh tốt nghiệp Cử nhân kinh tế tại Đại học Pierre Mendes France và Thạc sĩ Luật thương mại quốc tế tại Đại học Francois Rabelais de Tours (Pháp). Ông có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp trong nước.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra tại EVN Finance. Bên cạnh kết quả tăng trưởng tín dụng và hiệu quả kinh doanh hằng năm, cơ quan quản lý chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quản trị, điều hành và quản lý rủi ro. Công ty bị xác định có vi phạm trong cấp tín dụng cho khách hàng không đủ điều kiện, thẩm định và phê duyệt hồ sơ vay, xử lý tài sản bảo đảm, phân loại nợ và trích lập dự phòng.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2025, EVN Finance lãi trước thuế 598 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Tổng tài sản đạt 69.555 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ so với cuối năm trước; dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 46.300 tỷ lên 52.110 tỷ đồng.

Thành lập từ tháng 9/2008, EVN Finance hiện có vốn điều lệ 7.605 tỷ đồng. Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 960 tỷ và tổng tài sản 80.000 tỷ đồng.

Theo Thảo Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
MBS: Triển vọng thị trường vẫn hấp dẫn trong dài hạn, song ngắn hạn cần tích lũy

MBS: Triển vọng thị trường vẫn hấp dẫn trong dài hạn, song ngắn hạn cần tích lũy Nổi bật

VNDirect: Nhịp chỉnh nếu diễn ra sẽ tương đối nhẹ, VN-Index có thể cán mốc 1.900 điểm trong vòng một năm tới

VNDirect: Nhịp chỉnh nếu diễn ra sẽ tương đối nhẹ, VN-Index có thể cán mốc 1.900 điểm trong vòng một năm tới Nổi bật

Lý do doanh nghiệp ồ ạt phát hành cổ phiếu

Lý do doanh nghiệp ồ ạt phát hành cổ phiếu

14:44 , 18/08/2025
Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tặng 100.000 bộ decal cờ đỏ sao vàng cho khách hàng toàn quốc

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tặng 100.000 bộ decal cờ đỏ sao vàng cho khách hàng toàn quốc

14:41 , 18/08/2025
TCBS mở đăng ký mua cổ phiếu IPO từ 19/08

TCBS mở đăng ký mua cổ phiếu IPO từ 19/08

14:24 , 18/08/2025
Dragon Capital giảm sở hữu tại Tập đoàn Đất Xanh

Dragon Capital giảm sở hữu tại Tập đoàn Đất Xanh

13:52 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên