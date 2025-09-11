EVNHANOI cảnh báo rủi ro khi đăng hóa đơn tiền điện lên mạng

Trong những hóa đơn, thông báo đều chứa nhiều dữ liệu quan trọng như họ tên, địa chỉ, mã khách hàng, số hợp đồng… Những thông tin tưởng chừng đơn giản này lại có thể bị kẻ gian lợi dụng để mạo danh, tiến hành lừa đảo hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

Thực tế thời gian qua đã ghi nhận một số trường hợp khách hàng bị đối tượng xấu lợi dụng thông tin từ hóa đơn để giả danh nhân viên điện lực, gọi điện yêu cầu chuyển tiền, hoặc gửi tin nhắn, email dọa dẫm sẽ cắt điện nếu không thanh toán ngay. Những chiêu trò này ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý lo lắng của người dân, gây thiệt hại về vật chất cũng như làm mất niềm tin vào dịch vụ điện.

Cẩn trọng khi chia sẻ hóa đơn, thông báo tiền điện lên mạng

Để bảo vệ khách hàng, EVNHANOI khuyến cáo tuyệt đối không công khai hóa đơn hay thông báo tiền điện trên mạng xã hội. Nếu buộc phải chia sẻ, cần che mờ toàn bộ dữ liệu cá nhân. Đồng thời, khách hàng không nên cung cấp thông tin nhạy cảm cho bất kỳ số điện thoại, email hay tài khoản lạ nào.

EVNHANOI khẳng định, mọi thông tin chính thống đều được truyền tải qua các kênh: website evnhanoi.vn , ứng dụng EVNHANOI, Fanpage EVN HANOI chính thức hoặc Tổng đài CSKH 19001288 hoạt động 24/7. Khi cần làm việc trực tiếp, nhân viên ngành điện luôn mặc đồng phục và mang thẻ ngành theo quy định.

Bảo mật thông tin không chỉ là nhiệm vụ của ngành điện mà còn đòi hỏi sự chủ động của mỗi cá nhân. Mỗi hành động thận trọng khi sử dụng và chia sẻ dữ liệu chính là cách để bảo vệ bản thân, gia đình và góp phần xây dựng một môi trường dịch vụ điện minh bạch, an toàn cho cộng đồng.