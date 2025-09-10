Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bảo hiểm xã hội cảnh báo không nên bắt máy, không kết bạn Zalo với số điện thoại từ các đầu số 093466, 093640, 083164 để tránh bị lừa

10-09-2025 - 16:52 PM | Kinh tế số

BHXH TP Cần Thơ khẳng định không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân mang CCCD đến cơ quan để cập nhật dữ liệu.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Cần Thơ vừa có văn bản về việc cảnh báo mạo danh nhân viên cơ quan BHXH yêu cầu đồng bộ dữ liệu CCCD, cập nhật thông tin BHXH.

Theo đó, từ ngày 1/8/2025, ﻿BHXH Việt Nam triển khai đồng nhất số định danh cá nhân/Căn cước công dân (CCCD) với mã số BHXH. Việc này được hệ thống thực hiện hoàn toàn tự động, người tham gia, thụ hưởng chính sách BHYT, BHXH, BHTN không cần khai báo hay thực hiện bất kỳ thao tác nào. Trong quá trình chuyển đổi, mọi quyền lợi vẫn được đảm bảo, không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, gần đây một số đối tượng sử dụng số điện thoại từ các đầu số 093466…, 093640…, 083164… để mạo danh nhân viên cơ quan BHXH TP Cần Thơ gọi điện thoại cho người tham gia, người thụ hưởng BHXH, đặc biệt cán bộ hưu trí yêu cầu mang CCCD đến cơ quan BHXH TP để "đồng bộ dữ liệu" hoặc yêu cầu kết bạn Zalo để "hướng dẫn cập nhật thông tin" nhằm mục đích lừa đảo.

﻿Hiện tại, việc triển khai thay thế mã số Bảo hiểm xã hội bằng số định danh cá nhân/căn cước công dân được thực hiện hoàn toàn tự động.

BHXH TP Cần Thơ khẳng định không có chủ trương gọi điện, nhắn tin yêu cầu người dân mang CCCD đến cơ quan để cập nhật dữ liệu. Khi thực hiện thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, nếu gặp khó khăn hoặc cần tư vấn, người dân có thể liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH gần nhất, gọi Tổng đài BHXH Việt Nam 1900.9068 hoặc số 0292.3891112 của BHXH TP Cần Thơ (giờ hành chính) để được hỗ trợ.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng khuyến cáo người tham gia, người thụ hưởng Bảo hiểm xã hội nâng cao tinh thần cảnh giác tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo.

Khi phát hiện hành vi mạo danh, lừa đảo, cần báo ngay cho Công an hoặc liên hệ BHXH TP Cần Thơ qua số 0292.3891112 để được xử lý kịp thời.

