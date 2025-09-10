Hội chợ Chuyển đổi số ngành Thuế: Sự kiện trọng điểm kỷ niệm 80 năm ngành Thuế Việt Nam

Đây là hoạt động lớn, có sự tham dự của ông Ngô Hải Phan – Cục trưởng Cục Chuyển đổi số-Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng), đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ; cùng đại diện các hiệp hội, tập đoàn, công ty công nghệ trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh: “Việc triển khai các dịch vụ Thuế điện tử, hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc là bước đột phá quan trọng trong đổi mới phương thức quản lý, được cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế đánh giá cao. Hội chợ Chuyển đổi số thể hiện quyết tâm của ngành Thuế trong việc tiếp tục hiện đại hóa, ứng dụng các công nghệ mới như AI, Big Data, chatbot, trợ lý ảo… nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ".

Theo Phó Cục trưởng Mai Sơn, định hướng chuyển đổi số ngành Thuế giai đoạn 2025–2030 được xây dựng trên nền tảng CNTT phát triển hơn 30 năm, hiện đã bao phủ hầu hết các khâu quản lý thuế (từ đăng ký, kê khai, nộp, quản lý nghĩa vụ đến hỗ trợ người nộp thuế). Tại hội chợ, các ứng dụng công nghệ từ ngành Thuế, Bộ Tài chính cùng với nhiều tập đoàn công nghệ được trưng bày, thể hiện tinh thần đồng hành giữa Nhà nước và doanh nghiệp.

Phó Cục trưởng Mai Sơn phát biểu tại sự kiện

Ngành Thuế hiện quản lý hơn 1 triệu doanh nghiệp, 300.000 tổ chức, 2 triệu cá nhân/hộ kinh doanh và trên 80 triệu mã số thuế cá nhân. Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế số, thương mại điện tử xuyên biên giới và các mô hình kinh doanh mới, cùng yêu cầu cải tổ bộ máy, đang đặt ra nhiều thách thức lớn.

Theo ông Mai Sơn, ngành Thuế đã đặt mục tiêu thay đổi toàn diện từ nay đến năm 2030. ﻿Thứ nhất, ngành sẽ tái thiết kế quy trình quản lý thuế, tập trung vào hành trình của người nộp thuế, tích hợp thông minh các khâu từ đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế đến thanh tra và cưỡng chế. Thứ hai, ngành sẽ ứng dụng quản lý rủi ro hiện đại dựa trên dữ liệu số để nâng cao hiệu quả và khuyến khích tuân thủ tự nguyện. Thứ ba, ngành hướng tới xây dựng hệ thống quản lý thuế mở, kết nối và chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp, hải quan, đất đai, đảm bảo đồng bộ và minh bạch. Cuối cùng, ngành Thuế sẽ tự động hóa toàn diện dựa trên nền tảng công nghệ thông tin tiên tiến, coi đây là “xương sống” cho quản lý thuế điện tử.

Nghị quyết 57 – Kim chỉ nam cho hành trình số hóa ngành Thuế

Ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là định hướng quan trọng để ngành Thuế triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế 2021–2030, xây dựng hệ thống thuế hiện đại – minh bạch – hiệu lực – hiệu quả.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thuế: Xây dựng và hệ thống pháp luật về quản lý thuế trong kỷ nguyên số, theo xu hướng hội nhập, phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam, đẩy mạnh việc hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý thu thuế, ứng dụng CNTT hiện đại, có tính liên kết, tích hợp để thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế với ba trụ cột chính: Tạo thuận lợi cho NNT; nâng cao hiệu lực và trình độ quản lý thuế; thúc đẩy tự động hoá quy trình quản lý thuế. Tạo những cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, người dân đồng hành cùng cơ quan thuế trong thực hiện xã hội hoá các giải pháp về quản lý thuế.

Thứ hai, phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu, ứng dụng CNTT hiện đại: Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu lớn (Big Data) của ngành Thuế, tích hợp liên thông dữ liệu trong và ngoài ngành; ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu và hỗ trợ NNT (triển khai các trợ lý ảo, Chatbot, Voicebot cung cấp thông tin và giải đáp chính sách thuế tức thời); xây dựng các hệ thống phân tích, đánh giá rủi ro hiệu quả giúp nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời phát hiện gian lận.

Thứ ba, kết nối, chia sẻ dữ liệu toàn trình với các cơ sở dữ liệu quốc gia và bộ, ngành liên quan: Hình thành hệ thống quản lý thuế mở và tích hợp, kết nối thông suốt với Cơ sở dữ liệu quốc gia, đăng ký doanh nghiệp, hải quan, đất đai... cũng như các hệ thống thông tin của các bộ, ngành khác. Qua đó, chia sẻ dữ liệu và phối hợp quản lý giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện tự động, đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan thuế.

Thứ tư, từ nay đến hết năm 2025, ngành Thuế thực hiện triển khai cung cấp 100% thủ tục hành chính toàn trình. Kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp dịch vụ thuế điện tử tốt nhất cho NNT. Đây cũng là mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho NNT, giảm chi phí tuân thủ và tăng tính minh bạch, hiệu quả trong công tác quản lý thuế.

Những giải pháp này hướng tới tái cấu trúc toàn diện: từ thể chế, quy trình đến nhân lực, đảm bảo ngành Thuế sẵn sàng cho kỷ nguyên quản lý số.

Hội chợ góp mặt nhiều Big Tech

Tại Hội chợ, ngoài gian hàng của ngành Thuế và Bộ Tài chính, còn có sự góp mặt của nhiều tập đoàn công nghệ lớn: IBM, Microsoft, Google, Dell, HP, cùng các doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam: Viettel, VNPT, FPT, MobiFone, Bkav, CMC, NCS, KiotViet, Sapo, Misa….

Ngoài gian hàng của ngành Thuế và Bộ Tài chính, còn có sự góp mặt của nhiều tập đoàn công nghệ lớn

Các sản phẩm, giải pháp được trưng bày trải dài từ AI, phân tích dữ liệu, giải pháp an ninh mạng đến thiết bị phần cứng thông minh phục vụ tác nghiệp ngành Thuế. Đặc biệt, hai phiên tọa đàm chuyên sâu xoay quanh chủ đề “Tái cấu trúc hệ thống CNTT ngành Thuế đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số” và “Giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh” đã cho thấy tầm quan trọng của công nghệ trong hành trình hiện đại hóa ngành Thuế.

Chương trình còn có hai phiên tọa đàm chuyên sâu. Phiên 1 với chủ đề “Tái cấu trúc hệ thống CNTT ngành Thuế đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số” ﻿ và phiên 2 với chủ đề “Giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW”.

Sự kiện không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn trao đổi giữa ngành Thuế, các bộ ngành, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ nhằm đưa ra giải pháp thực tiễn, thiết thực cho quá trình hiện đại hóa quản lý thuế.

CMC TS – Giải pháp công nghệ đồng hành cùng ngành Thuế

Tại hội chợ, CMC TS – thành viên Tập đoàn Công nghệ CMC – mang đến hệ sinh thái giải pháp số với bốn sản phẩm trọng điểm:

C-Camera – Giám sát thông minh, ứng dụng AI phân tích hình ảnh, hỗ trợ công tác quản lý và giám sát thuế hiệu quả, minh bạch.

C-Contract – Nền tảng hợp đồng điện tử bảo mật cao, đảm bảo tính pháp lý và minh bạch, góp phần xây dựng môi trường giao dịch số tin cậy.

C-AI Office – Trợ lý văn phòng thông minh, tự động hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu suất vận hành ngành Thuế.

C-Agent – Trợ lý ảo đa kênh, tích hợp AI, hỗ trợ người nộp thuế tra cứu và tương tác nhanh chóng 24/7.

Các sản phẩm của CMC TS không chỉ là công cụ đơn lẻ mà tạo thành một hệ sinh thái công nghệ tích hợp, hướng tới ba mục tiêu chiến lược:

Quản lý thuế thông minh – Tối ưu hóa giám sát, vận hành và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Trải nghiệm số liền mạch – Giúp doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận, giảm chi phí và thời gian tuân thủ. An toàn dữ liệu và minh bạch – Đảm bảo bảo mật, tính chính xác và minh bạch trong toàn bộ hoạt động quản lý.

Ông Lê Anh Linh, Giám đốc Kinh doanh CMC TS đón tiếp các đại biểu tham quan gian trưng bày CMC TS

Ông Lê Anh Linh, Giám đốc Kinh doanh CMC TS, chia sẻ: "Trong hành trình đồng hành cùng ngành Thuế chuyển đổi số, CMC TS mong muốn mang đến những giải pháp công nghệ thiết thực, tập trung vào ba yếu tố then chốt: quản lý thông minh, tối ưu trải nghiệm người nộp thuế và đảm bảo an toàn dữ liệu. Tại Hội chợ lần này, chúng tôi giới thiệu bốn sản phẩm trọng điểm: C-Camera – giải pháp giám sát thông minh; C-Contract – hợp đồng điện tử an toàn và minh bạch; C-AI Office – trợ lý văn phòng thông minh; và C-Agent – trợ lý ảo đa kênh cho người nộp thuế. Đây là những công cụ giúp ngành Thuế không chỉ hiện đại hóa quản lý mà còn phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân. CMC TS cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành Thuế trong hành trình xây dựng hệ thống thuế hiện đại – minh bạch – hiệu lực – hiệu quả."