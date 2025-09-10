Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo mới liên quan đến sử dụng xe công nghệ, người dân đặc biệt chú ý

10-09-2025 - 16:12 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội cảnh báo mới.

Công an Hà Nội vừa phát cảnh báo mới liên quan đến sử dụng xe công nghệ, người dân đặc biệt chú ý- Ảnh 1.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xử lý trường hợp mạo danh Tổng đài taxi

Thời gian qua trên không gian mạng xuất hiện các số điện thoại giả mạo hãng taxi, xâm hại hình ảnh của công ty taxi, quyền và lợi ích của khách hàng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã xác minh, xử lý 1 đối tượng giả mạo Tổng đài taxi G7.

Đầu tháng 8/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận thông tin của Công ty CP quản lý G7 Taxi về việc xuất hiện các trường hợp giả mạo Tổng đài G7 Taxi trên không gian mạng.

Qua xác minh, khi khách hàng tìm kiếm từ khoá về “Taxi G7” hoặc “Tổng đài G7” trên mạng sẽ xuất hiện các số điện thoại không phải của công ty. Nếu khách hàng liên hệ qua các số giả mạo này thì đối tượng sẽ đẩy thông tin lên các nhóm Zalo: “Lái xe ghép”; “Xe tiện chuyến” để điều động xe cá nhân chạy dịch vụ. Mỗi chuyến đi các lái xe phải hoàn trả cho Tổng đài giả mạo 15% tổng số tiền nhận được.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm rõ đối tượng có hành vi mạo danh Tổng đài G7 là N.T.L (SN 1988; trú tại Phúc Lợi, Hà Nội), từng làm lái xe taxi. Do công ty bị giải thế, L thất nghiệp nên đã tạo tài khoản Gmail, sau đó chạy quảng cáo cho số điện thoại mạo danh tổng đài các hãng Taxi.

Tại cơ quan Công an, N.T. L đã nhận thức được hành vi giả mạo tổng đài Taxi là vi phạm quy định của pháp luật, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ các quảng cáo liên quan đến số điện thoại giả mạo các hãng Taxi, cam kết không tái phạm.

Ngày 9/9/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội ra Quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với N.T.L về hành vi “giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điểm n Khoản 3 Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; sửa đổi bổ sung tại nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Chỉ đặt xe qua số điện thoại của tổng đài hoặc website chính thức của các hãng taxi.

- Kiểm tra kỹ logo, đồng phục tài xế, biển hiệu xe trước khi lên xe.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn mạo danh, lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc liên hệ đường dây nóng của các hãng taxi để được hỗ trợ.

Đại Phú

