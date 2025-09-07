Một lưu ý khi đăng nhập VNeID trên điện thoại mới mà người dùng nên nhớ

VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Được đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022. Ứng dụng VNeID đã thay thế được những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân của công dân trên nền tảng kỹ thuật số như: Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,...

Với mục tiêu biến VNeID thành một siêu ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã tích hợp ngày càng nhiều tính năng mới hữu ích vào ứng dụng VNeID.

Có thể sử dụng tài khoản VNeID trên nhiều thiết bị không?

Người dân sử dụng tài khoản VNeID sẽ có nhiều lợi ích, như tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo khi đi làm thủ tục hành chính công…

Theo quy định, tài khoản VNeID của công dân chỉ có thể đăng nhập trên một thiết bị duy nhất tại một thời điểm. Do vậy, công dân không thể sử dụng tài khoản VNeID trên nhiều thiết bị khác nhau cùng thời điểm.

Khi muốn sử dụng tài khoản VNeID trên thiết bị mới thì phải làm gì?

Nếu điện thoại đang đăng nhập VNeID nhưng bị mất hoặc hư thì đăng nhập VNeID trên điện thoại mới bằng các bước như sau:

Bước 1: Tải ứng dụng VNeID trên điện thoại mới phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store.

Bước 2: Chọn đăng nhập và tiến hành đăng nhập bằng số CCCD và mật khẩu.

Bước 3: Tại giao diện chính, bạn hãy chuyển sang mục Cài đặt ở góc phải bên dưới, sau đó chọn Quản lý thiết bị.

Bước 4: Lúc này, hệ thống sẽ liệt kê toàn bộ danh sách các thiết bị đã từng đăng nhập vào tài khoản VNeID trước đây. Việc bạn cần làm là hủy liên kết các thiết bị cũ (đã bán, tặng hoặc không còn sử dụng) ra khỏi danh sách để bảo vệ dữ liệu cá nhân tốt hơn.

Bước 5: Sau khi hoàn tất, bạn chỉ cần đăng nhập lại ứng dụng VNeID trên điện thoại mới bằng số CCCD và mật khẩu tương ứng.

Những lưu ý khi đăng nhập sử dụng tài khoản VNeID

Cách đăng nhập VNeID bằng NFC hoặc đăng nhập trên thiết bị khác khi bị mất điện thoại hay điện thoại bị hỏng, thì cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

Bảo mật thông tin cá nhân: Luôn luôn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm số điện thoại, số CCCD/CMND và mật khẩu. Không chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai hoặc trang Web không đáng tin cậy.

Sử dụng mật khẩu mạnh: Đảm bảo rằng mật khẩu của bạn là mạnh và khó đoán. Sử dụng một sự kết hợp của chữ cái viết hoa, chữ cái viết thường, chữ số và ký tự đặc biệt để tăng tính bảo mật.

Đăng nhập từ thiết bị an toàn: Khi đăng nhập vào tài khoản VNeID, hãy sử dụng thiết bị cá nhân và đảm bảo rằng nó được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc phương thức xác thực khác.

Kiểm tra trang Web chính thức: Luôn đảm bảo rằng bạn truy cập vào trang Web chính thức của VNeID để đăng nhập. Tránh truy cập vào các trang Web giả mạo hoặc không đáng tin cậy.

Đăng xuất sau khi sử dụng: Khi bạn hoàn thành các hoạt động trên tài khoản VNeID, hãy đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản để tránh truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của bạn.

Cập nhật ứng dụng: Hãy đảm bảo rằng bạn luôn cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng VNeID trên thiết bị của mình để nhận các bản vá lỗi và tính năng bảo mật mới nhất.