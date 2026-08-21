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EVNNPT có tân Chủ tịch HĐTV

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EVNNPT có tân Chủ tịch HĐTV

Ông Nguyễn Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc EVNHANOI được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV EVNNPT.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) EVNNPT.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Trung - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV EVNNPT từ ngày 10/8/2026.

Trước khi có Chủ tịch HĐTV mới, ông Cao Đạt Khoa, Thành viên HĐTV EVNNPT, được giao phụ trách HĐTV EVNNPT từ ngày 16/5/2026 cho đến khi hoàn tất công tác kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐTV.

Cùng với đó, ông Hoàng Xuân Khôi - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT cũng được giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc.

EVNNPT có tân Chủ tịch HĐTV- Ảnh 1.

Ảnh: EVNNPT

EVNNPT kiện toàn bộ máy sau vụ sai phạm liên quan đến dự án đường dây 500kV mạch 3 do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư.

Tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra chiều 2/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an đã thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Tham ô tài sản", "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại EVNNPT, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1) và các công ty có liên quan.

Về kết quả điều tra đến nay, bước đầu xác định trong quá trình thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư, có nhiều vi phạm của chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình lập phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và nghiệm thu, thanh quyết toán. Đồng thời, cũng làm rõ nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác của các nhà thầu trong quá trình kinh doanh và thực hiện các hạng mục liên quan đến dự án.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can về 5 tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, xảy ra tại 13 công ty gồm: EVNNPT, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, PC1, Công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần khoáng sản Tấn Phát, Công ty cổ phần Sông Đà 11, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp điện 4, các công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1, 2, 3, 4 và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đức Hải.

Về công tác kê biên, thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ trên 45,8 tỷ đồng và hơn 1 triệu USD; tạm dừng phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng số giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân sách nhà nước.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, giải quyết vụ án theo kế hoạch.

Hoàng Lam

An Ninh Tiền Tệa

Từ Khóa:
chủ tịch

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