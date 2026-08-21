DN có doanh thu chỉ kém Petrolimex, Vingroup và vượt xa Hòa Phát, Thế Giới Di Động... sắp chi 260 tỷ đồng trả cổ tức

Ngày 7/9 tới đây, T ổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã: OIL) sẽ chốt danh sách cổ đông thưc hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 2,5%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ được nhận 250 đồng.

Với hơn 1,03 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PVOIL dự kiến chi khoảng gần 258,6 tỷ đồng. Ngày thực hiện thanh toán dự kiến 28/9/2026.

Hiện Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) đang sở hữu hơn 832,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 80,52% vốn điều lệ của PVOIL, qua đó dự kiến thu về hơn 208 tỷ đồng cổ tức đợt này.

Chốt phiên 208, thị giá cổ phiếu OIL đạt 13.300 đồng/cp, vốn hóa thị trường xấp xỉ 14.000 tỷ đồng.﻿

PV Oil được biết đến là doanh nghiệp có doanh thu thường xuyên nằm trong top đầu sàn chứng khoán.﻿ Theo BCTC hợp nhất quý 2/2026, PVOIL ghi nhận doanh thu cao kỷ lục lên đến hơn 90.000 tỷ đồng, tăng đột biến 125% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này lớn thứ 3 sàn chứng khoán trong quý vừa qua, chỉ sau Petrolimex và Vingroup.

Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng đột biến cùng các chi phí phát sinh trong kỳ tăng cao đã khiến doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu này lỗ sau thuế hơn 95 tỷ đồng quý 2 vừa qua, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 206 tỷ đồng. Đây là quý đầu tiên PV Oil báo lỗ trong gần 4 năm, kể từ quý 3/2022.

Theo giải trình, trong quý 2/2026, hoạt động kinh doanh của Tổng công ty chịu ảnh hưởng bất lợi do diễn biến tăng mạnh của giá dầu thế giới.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, PV Oil ghi nhận doanh thu đạt gần 135.000 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên sàn chứng khoán, con số này chỉ thấp hơn doanh thu của Petrolimex, Vingroup và vượt xa loạt tên tuổi khác như Vinhomes, Hòa Phát, Thế Giới Di Động, Vietnam Airlines, Masan, Vinamilk,…

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của PV Oil ở mức hơn 49.200 tỷ đồng, tăng 3.600 tỷ so với đầu năm. Sự gia tăng chủ yếu đến từ hàng tồn kho với giá trị tại ngày 30/6 ở mức gần 5.700 tỷ đồng (đã bao gồm trích lập dự phòng giảm giá 232 tỷ đồng), gấp đôi so với thời điểm đầu năm nhưng đã thấp hơn kỷ lục hơn 11.000 tỷ hồi cuối quý 1 năm nay.