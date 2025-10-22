F88 được FiinRatings nâng xếp hạng tín nhiệm lên “BBB”, triển vọng ổn định

Theo FiinRatings, Khả năng huy động vốn và thanh khoản của F88 đã dần cải thiện rõ rệt so với các kỳ xếp hạng tín nhiệm trước, được hỗ trợ bởi các yếu tố đa dạng hóa hiệu quả nguồn vốn vay (trái phiếu phát hành riêng lẻ & đại chúng, hợp tác với các quỹ quốc tế, các tổ chức tài chính trong nước). Và chi phí vốn bình quân giảm còn 14,7% trong 1H2025 (2024: 15,6%), nhờ lãi suất vay ưu đãi hơn và chi phí hedging giảm mạnh xuống 0,8% (từ mức 2-3% trước đây).

Kết quả mức điểm xếp hạng tín nhiệm cũng phản ánh việc duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực cho vay thay thế của F88 cùng với khả năng sinh lời và chất lượng tài sản ở mức tốt.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của F88 gấp đôi cùng kỳ, đạt 603 tỷ đồng, tương đương 90% kế hoạch năm (673 tỷ đồng). Tỷ suất sinh lời (ROE) của Công ty tăng mạnh từ 28,3% cùng kỳ năm trước lên 43% trong quý 3/2025, EPS đạt 77.704 đồng/cp, tương đương P/E khoảng 13 lần.

Hiện F88 đã mở rộng quy mô lên 896 cửa hàng trên toàn quốc, mở rộng hợp tác với nhiều đối tác chiến lược cùng với việc mạnh tay đầu tư vào công nghệ giúp gia tăng tiếp cận và chuyển đổi khách hàng từ "offline" sang "online", mở rộng độ bao phủ thị trường.

Khác với ngân hàng là có thể huy động từ tiền gửi của khách hàng thì nguồn vốn hoạt động chính của F88 đến từ vốn chủ sở hữu và vay nợ (huy động từ các tổ chức quốc tế, tổ chức tài chính trong nước và phát hành trái phiếu). Trong đó, tỷ trọng của vay nợ chiếm từ 60%-65% tổng nguồn vốn và vốn chủ sở hữu từ 35%-40% tùy theo từng giai đoạn, tương ứng tỷ lệ Nợ vay/Vốn chủ sở hữu từ 1,53 - 1,68 lần.

Nơ vay/Vốn chủ sở hữu của F88 từ Q3/2024 đến Q3/2025.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, F88 ghi nhận dấu ấn khi tiếp tục đạt được thỏa thuận huy động 30 triệu USD (tương đương 780 tỷ đồng) có kỳ hạn 2 đến 3 năm từ Lendable. Đây là khoản vay có giá trị lớn nhất mà tổ chức tài chính quốc tế có trụ sở tại London này từng cấp cho một doanh nghiệp tài chính tại Việt Nam. Sau khoản huy động vốn này, tổng quy mô huy động của F88 từ Lendable đã nâng lên mức gần 70 triệu USD.

Trước đó, F88 huy động được hàng nghìn tỷ đồng từ các tổ chức quốc tế và ghi nhận dư nợ vay đạt 2.487 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Puma Asia, Lendable, Indo-Pacific Liquidity Facility và Lion Asia (tại thời điểm cuối tháng 9 năm 2025).

Đối với hoạt động phát hành trái phiếu, F88 cũng là gương mặt "uy tín" khi hoàn tất công bố thông tin 7 đợt phát hành kể từ đầu 2025 đến nay với tổng giá trị 700 tỷ đồng, qua đó đưa con số huy động vốn vay của F88 (bao gồm tiền vay từ các tổ chức tài chính và phát hành trái phiếu) tăng 19% so với đầu năm, lên mức 3.448 tỷ đồng.

Các đợt phát hành trái phiếu của F88 được CBond công bố từ đầu năm đến nay (ĐVT: tỷ đồng) (Nguồn: CBond)

FiinRatings cũng nhấn mạnh về việc F88 chuẩn bị kế hoạch phát hành trái phiếu đại chúng vào năm 2026

Lưu ý rằng hình thức phát hành trái phiếu đại chúng này có thể xem là bước "nâng hạng" với F88 bởi yêu cầu phải tuân thủ các quy định chặt chẽ hơn nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Điều kiện phát hành trái phiếu ra công chúng cao hơn đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải đáp ứng về năng lực tài chính vững mạnh và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Nhưng đổi lại là mở rộng đáng kể khả năng huy động vốn từ thị trường đại chúng, trái phiếu có thanh khoản cao hơn và nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

Các yếu tố này đã giúp F88 duy trì nguồn vốn ổn định phục vụ hoạt động kinh doanh, đảm bảo nền tảng thanh khoản tốt. Theo đánh giá của FiinRatings, F88 duy trì chiến lược sử dụng linh hoạt nguồn vốn dài hạn cho vay ngắn hạn, giúp tối ưu hiệu quả vốn và đảm bảo an toàn thanh khoản. Công ty cũng duy trì bộ đệm thanh khoản bằng 2% tổng tài sản của năm liền kề trước đó để tăng khả năng ứng phó biến động thị trường và hỗ trợ quản trị rủi ro.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của F88 dư nợ cho vay khách hàng của Công ty tăng mạnh 40% so với đầu năm, lên mức 6.413 tỷ đồng. Bên cạnh đó là chiến lược đa dạng hóa nguồn doanh thu từ mảng bảo hiểm kết hợp với các dịch vụ tài chính.

Có thể thấy việc F88 được nâng xếp hạng tín nhiệm là thành quả của cả quá trình minh bạch, hoạt động hiệu quả, xây dựng uy tín vững chãi của F88…Với đặc thù ngành nghề kinh doanh của mình, bài toán nhu cầu vốn luôn hiện hữu và đây là nền tảng thuận lợi giúp F88 có thể tiếp tục huy động vốn từ kênh trái phiếu và tiến đến có chi phí vốn tốt hơn nhờ xếp hạng tín nhiệm cao hơn.