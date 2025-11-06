Fan chơi lớn nạp 27 tỷ, Mỹ Tâm “bay sạch” 22 nghìn vé concert sau 3 tiếng

Sau nhiều ngày chờ đợi, đúng 20h ngày 5/11, concert See The Light của Mỹ Tâm đã chính thức mở cổng bán vé sớm thu hút sự quan tâm của hàng chục nghìn khán giả. Là concert đánh dấu sự trở lại của Mỹ Tâm trên sân khấu quy mô sân vận động kể từ sau concert Tri Âm vào năm 2022 nên ngay từ khi công bố, từng nhất cử nhất động của nàng “Họa mi tóc nâu” luôn được người hâm mộ chờ đón.

Mỹ Tâm đang khiến các fan nóng lòng chờ đợi vào đêm concert See The Light hơn bao giờ hết

Không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ, concert See The Light ngay từ khi mở cổng bán vé đã thu hút hàng nghìn lượt truy cập. Theo ghi nhận, nền tảng bán vé được Mỹ Tâm “trao mặt gửi vàng” lần này có trải nghiệm tương đối mượt mà và khán giả hoàn toàn dễ dàng mua vé mà không gặp trở ngại nào.

Đặc biệt, khoảng 11 giờ tối 5/11, trang page chính thức của Mỹ Tâm đã công bố concert See The Light đã sold-out tới 22.000 vé trong đợt mở bán sớm chỉ sau 3 tiếng mở bán. Đây là con số “khủng” mà chắc chắn bất kỳ nghệ sĩ nào khi tổ chức concert với quy mô sân vận động đều mong muốn có được.

Concert See The Light của Mỹ Tâm sold-out 22 nghìn vé trong đợt mở bán sớm

Tình trạng concert See The Light sold-out các hạng vé mở bán sớm trong “phút mốt” cũng không gây quá nhiều bất ngờ bởi ngay trước thềm mở bán, mạng xã hội đã xôn xao về hàng loạt tài khoản nạp tiền sẵn với con số “khủng khiếp” nhằm quyết săn bằng được vé concert Mỹ Tâm. Trong đó, có thể kể tới một tài khoản nạp tới hơn 27,8 tỷ để sẵn sàng cho “cuộc chiến” săn vé khiến nhiều người không khỏi mắt tròn mắt dẹt. Hay như nhiều tài khoản khác cũng dự trù sẵn khoảng hơn 50 triệu đồng để “ôm” tối đa 10 vé với hạng vé mong muốn.

Một tài khoản nạp hơn 27,8 tỷ đồng cho “cuộc chiến” săn vé

Một số tài khoản khác cũng gây chú ý khi chuẩn bị sẵn hơn 50 triệu đồng sẵn sàng mua vé concert Mỹ Tâm

Concert See The Light được dự đoán sẽ một lần nữa tự phá kỷ lục của chính Mỹ Tâm khi hướng đến đêm diễn quy mô 40.000 người tại SVĐ Mỹ Đình với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại và mức đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp. Chính vì vậy người hâm mộ đang vô cùng tò mò và chờ đón vào một đêm concert mang tính “lịch sử” tiếp theo của nàng “họa mi tóc nâu” sẽ được diễn ra vào tối ngày 13/12 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội tới đây.