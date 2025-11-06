Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fan chơi lớn nạp 27 tỷ, Mỹ Tâm “bay sạch” 22 nghìn vé concert sau 3 tiếng

06-11-2025 - 10:55 AM | Sống

Các fan của Mỹ Tâm chơi lớn cho “cuộc chiến” săn vé concert.

Sau nhiều ngày chờ đợi, đúng 20h ngày 5/11, concert See The Light của Mỹ Tâm đã chính thức mở cổng bán vé sớm thu hút sự quan tâm của hàng chục nghìn khán giả. Là concert đánh dấu sự trở lại của Mỹ Tâm trên sân khấu quy mô sân vận động kể từ sau concert Tri Âm vào năm 2022 nên ngay từ khi công bố, từng nhất cử nhất động của nàng “Họa mi tóc nâu” luôn được người hâm mộ chờ đón. 

Fan chơi lớn nạp 27 tỷ, Mỹ Tâm “bay sạch” 22 nghìn vé concert sau 3 tiếng- Ảnh 1.

Mỹ Tâm đang khiến các fan nóng lòng chờ đợi vào đêm concert See The Light hơn bao giờ hết

Không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ, concert See The Light ngay từ khi mở cổng bán vé đã thu hút hàng nghìn lượt truy cập. Theo ghi nhận, nền tảng bán vé được Mỹ Tâm “trao mặt gửi vàng” lần này có trải nghiệm tương đối mượt mà và khán giả hoàn toàn dễ dàng mua vé mà không gặp trở ngại nào.

Đặc biệt, khoảng 11 giờ tối 5/11, trang page chính thức của Mỹ Tâm đã công bố concert See The Light đã sold-out tới 22.000 vé trong đợt mở bán sớm chỉ sau 3 tiếng mở bán. Đây là con số “khủng” mà chắc chắn bất kỳ nghệ sĩ nào khi tổ chức concert với quy mô sân vận động đều mong muốn có được. 

Fan chơi lớn nạp 27 tỷ, Mỹ Tâm “bay sạch” 22 nghìn vé concert sau 3 tiếng- Ảnh 2.

Concert See The Light của Mỹ Tâm sold-out 22 nghìn vé trong đợt mở bán sớm

Tình trạng concert See The Light sold-out các hạng vé mở bán sớm trong “phút mốt” cũng không gây quá nhiều bất ngờ bởi ngay trước thềm mở bán, mạng xã hội đã xôn xao về hàng loạt tài khoản nạp tiền sẵn với con số “khủng khiếp” nhằm quyết săn bằng được vé concert Mỹ Tâm. Trong đó, có thể kể tới một tài khoản nạp tới hơn 27,8 tỷ để sẵn sàng cho “cuộc chiến” săn vé khiến nhiều người không khỏi mắt tròn mắt dẹt. Hay như nhiều tài khoản khác cũng dự trù sẵn khoảng hơn 50 triệu đồng để “ôm” tối đa 10 vé với hạng vé mong muốn.

Fan chơi lớn nạp 27 tỷ, Mỹ Tâm “bay sạch” 22 nghìn vé concert sau 3 tiếng- Ảnh 3.

Một tài khoản nạp hơn 27,8 tỷ đồng cho “cuộc chiến” săn vé

Fan chơi lớn nạp 27 tỷ, Mỹ Tâm “bay sạch” 22 nghìn vé concert sau 3 tiếng- Ảnh 4.

Một số tài khoản khác cũng gây chú ý khi chuẩn bị sẵn hơn 50 triệu đồng sẵn sàng mua vé concert Mỹ Tâm

Concert See The Light được dự đoán sẽ một lần nữa tự phá kỷ lục của chính Mỹ Tâm khi hướng đến đêm diễn quy mô 40.000 người tại SVĐ Mỹ Đình với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại và mức đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp. Chính vì vậy người hâm mộ đang vô cùng tò mò và chờ đón vào một đêm concert mang tính “lịch sử” tiếp theo của nàng “họa mi tóc nâu” sẽ được diễn ra vào tối ngày 13/12 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội tới đây. 

Fan chơi lớn nạp 27 tỷ, Mỹ Tâm “bay sạch” 22 nghìn vé concert sau 3 tiếng- Ảnh 5.

Concert See The Light sẽ được diễn ra vào ngày 13/12 trên SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội

Mai Tài Phến lại thả thính Mỹ Tâm nữa rồi?

Theo An Nhi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa nhận chức danh Giáo sư ngành y: Sở hữu cả bằng Thạc sĩ kinh tế, đến bằng ngôn ngữ Anh, đã được trao Huân chương Lao động

1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa nhận chức danh Giáo sư ngành y: Sở hữu cả bằng Thạc sĩ kinh tế, đến bằng ngôn ngữ Anh, đã được trao Huân chương Lao động Nổi bật

Cha mẹ đăng ký khai sinh cho con phải thực hiện thêm việc này, bỏ qua dễ ảnh hưởng tới quyền lợi

Cha mẹ đăng ký khai sinh cho con phải thực hiện thêm việc này, bỏ qua dễ ảnh hưởng tới quyền lợi Nổi bật

Nữ giáo sư trẻ nhất năm 2025 là ai?

Nữ giáo sư trẻ nhất năm 2025 là ai?

10:17 , 06/11/2025
Thông báo khẩn: Tuyệt đối không để người dân tỉnh này ra đường từ 18 giờ tối nay

Thông báo khẩn: Tuyệt đối không để người dân tỉnh này ra đường từ 18 giờ tối nay

09:45 , 06/11/2025
Giấy báo trúng tuyển ĐH bị cha giấu đi, con gái bỏ nhà 10 năm, ngày cha mất về dọn di vật rồi nằm khóc cả đêm

Giấy báo trúng tuyển ĐH bị cha giấu đi, con gái bỏ nhà 10 năm, ngày cha mất về dọn di vật rồi nằm khóc cả đêm

09:20 , 06/11/2025
5 việc tuyệt đối ĐỪNG làm vào buổi sáng nếu không muốn tế bào ung thư “lớn nhanh như thổi”

5 việc tuyệt đối ĐỪNG làm vào buổi sáng nếu không muốn tế bào ung thư “lớn nhanh như thổi”

09:10 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên