Fast Food bùng nổ, gần 1.100 cửa hàng phủ kín thị trường Việt: Đâu là chuỗi có số lượng cửa hàng cao nhất?

Sau giai đoạn chững lại vì đại dịch và chi phí mặt bằng leo thang, thị trường thức ăn nhanh tại Việt Nam đã có sự tăng tốc rõ rệt trong năm 2025. Theo báo cáo mới công bố của Q&Me, đơn vị nghiên cứu thị trường thuộc Asia Plus Inc., số lượng cửa hàng của các chuỗi fast food lớn trên cả nước đã tăng mạnh trong năm qua, ghi nhận mức tăng gần 12% so với năm 2024.

Dẫn đầu là hai cái tên quen thuộc Lotteria và Jollibee, lần lượt sở hữu 222 và 213 cửa hàng trên toàn quốc. Cả hai đều có sự tăng trưởng mạnh tại các tỉnh thành ngoài TP.HCM và Hà Nội, cho thấy chiến lược mở rộng ra khu vực tỉnh đang được đẩy mạnh sau nhiều năm tập trung tại các thành phố lớn.

Trong khi Lotteria phân bổ tương đối đồng đều tại ba khu vực thì Jollibee lại thể hiện chiến lược "đi tỉnh" rõ nét khi phần lớn cửa hàng của chuỗi này nằm ngoài hai trung tâm đô thị lớn. Việc tập trung vào các đô thị cấp hai, cấp ba không chỉ giúp các thương hiệu tối ưu chi phí thuê mặt bằng mà còn tiếp cận nhóm khách hàng trẻ đang gia tăng mạnh tại các khu vực đang phát triển.

Báo cáo của Q&Me

Không chỉ dừng ở số lượng, sự trở lại của nhóm fast food còn cho thấy mức độ phục hồi sức mua trong nhóm thực phẩm nhanh, tiện lợi vốn từng bị ảnh hưởng đáng kể trong giai đoạn 2020-2021. Việc người tiêu dùng dần quay lại thói quen ăn ngoài, kết hợp với nhu cầu trải nghiệm ẩm thực đa dạng của giới trẻ đã tạo điều kiện cho các thương hiệu quốc tế và nội địa đẩy mạnh đầu tư, mở mới cửa hàng.

Các chuỗi lớn như KFC vẫn duy trì độ phủ rộng với 172 cửa hàng, gần như chia đều giữa TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh khác. Pizza Hut đạt 118 cửa hàng, cho thấy sức hút ổn định trong nhóm khách hàng trẻ trung và gia đình. The Pizza Company có tổng cộng 74 cửa hàng, chủ yếu tập trung tại các khu vực trung tâm thành phố. Domino's Pizza và Popeyes cùng ghi nhận 59 cửa hàng.

Một số thương hiệu có quy mô nhỏ hơn cũng đang âm thầm mở rộng. Texas Chicken đã nâng số lượng lên 42 cửa hàng, còn McDonald's đạt 37 cửa hàng, tập trung chủ yếu ở TP.HCM và Hà Nội.

Bên cạnh đó, sự chuyển biến về hạ tầng giao thông, logistics và sự mở rộng của các trung tâm thương mại tại các tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ các chuỗi fast food mở rộng mạng lưới phân phối. Không còn bị giới hạn trong các trung tâm thương mại lớn tại đô thị, nhiều cửa hàng fast food hiện nay đã hiện diện tại các trục giao thông liên tỉnh, trạm dừng nghỉ hoặc cụm dân cư mới phát triển.

Theo dự báo từ tổ chức nghiên cứu thị trường IMARC Group, ngành thức ăn nhanh tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 5,65% trong giai đoạn 2024–2032. Động lực chính thúc đẩy thị trường đến từ việc ứng dụng công nghệ ngày càng sâu rộng, bao gồm đặt món qua ứng dụng di động, giao hàng trực tuyến, cũng như máy tự phục vụ (kiosk) tại điểm bán, giúp nâng cao đáng kể trải nghiệm và sự tiện lợi cho người tiêu dùng.