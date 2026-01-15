Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ Đồ hộp Hạ Long: Phát hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để cấp giấy kiểm dịch

15-01-2026 - 08:59 AM | Doanh nghiệp

Theo Báo Bảo vệ Pháp Luật, mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định có hành vi đưa, nhận hối lộ trong khâu kiểm dịch.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Ngày 12/01/2026, diễn biến vụ án tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long có thêm tình tiết mới khi hai cá nhân liên quan đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cụ thể, Lê Nhật Huy, nhân viên bán hàng của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long và Trần Thị Hương, Phó Trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động thuộc Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng) đã thừa nhận hành vi đưa và nhận hối lộ.

Các hành vi này phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhằm phục vụ việc vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp đi tiêu thụ ngoại tỉnh. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ đối với các đối tượng nêu trên.

Hình ảnh của ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trước khi bị bắt. Ảnh: BVPL

Trước đó, các quyết định tố tụng đối với lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp này cũng đã được thực thi. Ngày 10/01/2026, cơ quan chức năng thực hiện Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Đến ngày 13/01/2026, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với ông Toàn về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự đã được ban hành.

Cùng thời điểm, ba cán bộ và nhân viên khác thuộc Phòng Quản lý chất lượng và bộ phận đầu vào của công ty cũng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Nhóm nhân sự này được xác định có vai trò trực tiếp trong quy trình kiểm soát và đánh giá chất lượng nguyên liệu thịt lợn trước khi nhập kho sản xuất. Các quyết định tố tụng đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng phê chuẩn.

Về quy mô vi phạm, vụ việc bắt đầu từ công tác nghiệp vụ của lực lượng chức năng khi phát hiện xe vận chuyển thịt lợn đã giết mổ có dấu hiệu bất thường về cảm quan và không rõ nguồn gốc.

Kết quả xét nghiệm mẫu vật phẩm cho thấy dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Mở rộng kiểm tra tại khu vực kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong 4 kho hàng chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh nhiễm bệnh.

Số lượng hàng hóa này sau đó đã được xử lý tiêu hủy theo quy định để ngăn chặn rủi ro cho thị trường thực phẩm. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

