Masan Consumer vừa tăng vốn cho tăng trưởng, vừa duy trì cổ tức cao

15-01-2026 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Vào ngày 9/1 vừa qua, Masan Consumer (HOSE: MCH) vừa chốt quyền cổ tức tiền mặt đợt 2/2025 và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ cổ tức thuộc nhóm cao trên thị trường.

Trong chiến lược tối ưu cấu trúc vốn và gia tăng giá trị cho cổ đông, Masan Consumer tiếp tục cho thấy định hướng phát triển cân bằng giữa tái đầu tư cho tăng trưởng dài hạn và duy trì dòng tiền ổn định cho cổ đông.

Theo công bố, MCH sẽ đồng thời triển khai ba hoạt động quan trọng: chia cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ với tỷ lệ 1,03%, phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 21,47%, và tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2/2025 với tỷ lệ 25% mệnh giá (2.500 đồng/cổ phiếu), dự kiến thanh toán vào ngày 30/01/2026.

Việc gia tăng quy mô vốn thông qua cổ phiếu thưởng giúp MCH củng cố nguồn lực cho các chiến lược mở rộng trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, trong khi chính sách cổ tức tiền mặt tiếp tục khẳng định khả năng tạo dòng tiền bền vững và cam kết chia sẻ thành quả kinh doanh với cổ đông. Đây là thông điệp nhất quán cho thấy MCH không chỉ tập trung vào tăng trưởng quy mô, mà còn chú trọng xây dựng niềm tin dài hạn trên thị trường vốn, một nền tảng quan trọng cho hành trình trở thành cổ phiếu tiêu dùng đại diện của Việt Nam trên sàn HOSE.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Masan Consumer đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 25%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức tiền mặt trong năm 2025 của doanh nghiệp này đã đạt 50%, tiến sát mức tối đa 60% được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Thực tế cho thấy không nhiều doanh nghiệp nội địa có thể duy trì dòng tiền mạnh để trả cổ tức thật liên tục, nhất là trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, nơi chi phí nguyên liệu và chi phí bán hàng luôn chịu áp lực lớn. Chính vì vậy, những doanh nghiệp duy trì được hiệu quả sinh lời bất chấp chu kỳ thị trường như Masan Consumer lập tức trở thành tâm điểm quan sát của cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân.

Tính từ 2018 đến nửa đầu 2025, Masan Consumer đã chi trả gần 1,2 tỷ USD cổ tức tiền mặt cho cổ đông, quy mô mà ngay cả nhiều doanh nghiệp FMCG hàng đầu khu vực cũng khó duy trì liên tục. Con số này phản ánh hai yếu tố quan trọng: biên lợi nhuận ổn định và dòng tiền hoạt động mạnh, bền vững.

Dữ liệu tài chính nhiều năm cho thấy ROIC của Masan Consumer duy trì mức trên 200%, thuộc nhóm cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Biên lợi nhuận gộp ổn định trên 42%, biên EBITDA khoảng 26%, cho thấy nền tảng vận hành tinh gọn và khả năng bảo toàn biên lợi nhuận ngay cả trong giai đoạn ngành FMCG đối mặt với chi phí nguyên liệu biến động.

Những chỉ số này không chỉ cho thấy MCH tạo ra lợi nhuận, mà quan trọng hơn, doanh nghiệp chuyển hóa lợi nhuận thành dòng tiền thực, tạo điều kiện để chi trả cổ tức thật bằng tiền mặt, một tiêu chí quan trọng để đánh giá sức khỏe dài hạn của doanh nghiệp.

Đằng sau năng lực sinh lời đó là ba động lực chính. Từ danh mục thương hiệu mạnh gồm CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247, mỗi thương hiệu đều mang về hơn 100 triệu USD doanh thu mỗi năm. Cho đến, mô hình phân phối trực tiếp giúp MCH chủ động hơn trong quản lý tồn kho và mở rộng độ phủ điểm bán lên khoảng 345.000 điểm vào quý III/2025, tăng 40% so với cùng kỳ. Cùng với đó là triết lý vận hành "Fewer – Bigger – Faster" giúp tinh gọn danh mục, kiểm soát tốt chi phí và rút ngắn vòng đời đổi mới sản phẩm.

Vì vậy, năm 2025, dù thị trường hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng từ điều chỉnh thuế và sự thay đổi cấu trúc kênh truyền thống (GT), Masan Consumer vẫn ghi nhận dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Đến tháng 11/2025, Masan Consumer đã định danh 440.000 điểm bán tại 36 tỉnh, thành phố và phân phối trực tiếp tới 354.000 điểm bán, trong đó 254.000 điểm bán là hội viên Retail Supreme.

Việc bao phủ trực tiếp giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tung sản phẩm mới, cải thiện hiệu suất bán hàng và gia tăng số mặt hàng trên mỗi đơn hàng thành công. Thực tế triển khai cho thấy doanh số các mặt hàng mới tại điểm lẻ tăng thêm trong tháng 11, cùng với hiệu suất đội ngũ bán hàng được cải thiện rõ rệt, tạo nền tảng tích cực cho kết quả kinh doanh quý IV và các giai đoạn tiếp theo.

Ở góc nhìn thị trường, MCH đang hội tụ đầy đủ yếu tố của một cổ phiếu "vừa phòng thủ vừa tăng trưởng": dòng tiền mạnh, nền tảng vận hành ổn định, chính sách cổ tức đều đặn và triển vọng tăng trưởng đến từ việc tái cấu trúc phân phối và mở rộng thị trường quốc tế. Điều này giúp MCH trở thành lựa chọn đáng chú ý trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm những cổ phiếu neo giá trị, ưu tiên sự bền vững trong dài hạn.

Ngày 25/12, Cổ phiếu MCH của Masan Consumer chính thức niêm yết trên HOSE. Theo ông Hoàng Nam, Giám đốc Phân tích VietCap, khi niêm yết trên HOSE, Masan Consumer nhiều khả năng trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 7 và là cổ phiếu tiêu dùng lớn nhất sàn. Cổ phiếu này được kỳ vọng thu hút mạnh dòng tiền nhờ các "cú hích" như đủ điều kiện giao dịch ký quỹ sau 6 tháng, khả năng lọt rổ VN30, dòng vốn ETF từ VanEck, Xtrackers và tiềm năng được đưa vào FTSE Emerging Markets khi thanh khoản cải thiện.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

masan consumer

