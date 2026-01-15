Chiếm 83% thị phần xe máy, Honda Việt Nam muốn được hỗ trợ sản xuất, sử dụng xe thân thiện môi trường

Theo Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vừa có chuyến làm việc tại tỉnh Phú Thọ vào ngày 13/1, trong đó có tham quan xưởng sản xuất của Công ty Honda Việt Nam.

Công ty Honda Việt Nam có mặt tại tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) từ năm 1996. Sau 30 năm hình thành và phát triển, công ty hiện có 3 nhà máy sản xuất, với công suất trên 2,7 triệu xe/năm.

Trong quá trình hoạt động, công ty đã ghi dấu nhiều mốc quan trọng như: khánh thành nhà máy thứ 2 vào năm 2008 và ra mắt mẫu xe ga đầu tiên; xuất xưởng chiếc xe thứ 10 triệu vào tháng 9/2011; khánh thành nhà máy sản xuất thứ 3 tại tỉnh Hà Nam (cũ) tháng 11/2014; xuất xưởng chiếc xe thứ 20 triệu tháng 9/2016; ra mắt mẫu xe gắn máy điện đầu tiên tháng 3/2025; xuất xưởng chiếc xe máy thứ 40 triệu tháng 6/2025, với tỷ lệ nội địa hóa xe máy đạt 97% , ô tô khoảng 26%.

Hiện Honda Việt Nam có 8 dòng xe, chiếm khoảng 83% thị phần xe máy và 9% thị phần ô tô Việt Nam, xuất khẩu khoảng 25%, không chỉ đóng góp chủ lực cho thu ngân sách của tỉnh, mà còn giải quyết việc làm cho hơn 10.000 người, với thu nhập bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng/người/tháng. Năm 2025, công ty nộp ngân sách Nhà nước trên 11.880 tỷ đồng .

Đặc biệt, hướng đến sản xuất dòng xe hybrid, ngay đầu năm 2026, công ty tiến hành lắp ráp mẫu xe Honda CR-Ve:HEV.

Honda Việt Nam đề nghị Chính phủ có định hướng và chính sách đồng bộ về chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông; hỗ trợ sản xuất, sử dụng xe thân thiện môi trường; hỗ trợ nguồn đất cho xây dựng các trạm sạc công cộng; có lộ trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Khẳng định Honda Việt Nam là doanh nghiệp hình mẫu của Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển ghi nhận kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, nhất là định hướng chuyển đổi sang sản xuất xe hybrid, góp phần cùng Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu Net zero.

Ngoài ra, các đại biểu đề nghị Honda Việt Nam cần nghiên cứu, có quy hoạch cụ thể việc xây dựng các trạm sạc; định hướng quản lý phát thải và sản xuất xe xăng trong thời gian tới. Đồng thời, đưa ra chỉ tiêu chuẩn sản xuất xe xuất bán nội địa và xe xuất khẩu xu hướng; có định hướng sử dụng công nghệ tự động hóa trong quy trình sản xuất; việc chuyển đổi xanh trong sản xuất; việc liên kết, nguồn cung nguyên liệu sản xuất với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ...