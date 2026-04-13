F&B Việt 2025: Tăng trưởng vẫn có nhưng động lực đã thay đổi

Theo Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam năm 2025 do iPOS.vn phối hợp Nestlé Professional thực hiện, quy mô thị trường đạt khoảng 726.500 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2024. Đây là mức tăng tích cực trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, nhưng cũng phản ánh rõ một thực tế: động lực tăng trưởng của ngành đã thay đổi đáng kể.

Tăng trưởng chậm lại, mở rộng không còn là "đòn bẩy"

So với giai đoạn phục hồi mạnh mẽ năm 2023, tốc độ tăng trưởng của ngành F&B đã chậm lại trong hai năm gần đây. Nếu năm 2023 ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số nhờ nhu cầu ăn uống bùng nổ sau đại dịch Covid-19, thì sang năm 2024 và 2025, thị trường dần ổn định hơn nhưng cũng đối mặt nhiều áp lực mới.

Một trong những thay đổi rõ nhất là tốc độ mở rộng hệ thống. Năm 2025, số lượng cửa hàng F&B chỉ tăng khoảng 2% so với năm trước - mức thấp so với giai đoạn trước đó. Điều này cho thấy chiến lược "mở thêm để tăng trưởng" đang dần mất hiệu quả.

Thay vào đó, nhiều doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn với việc mở mới, tập trung tối ưu hiệu suất trên từng điểm bán. Tăng trưởng vì vậy không còn đến từ số lượng, mà phụ thuộc vào khả năng khai thác doanh thu trên mỗi cửa hàng.

Áp lực chi phí buộc doanh nghiệp thay đổi cách vận hành

Động lực tăng trưởng thay đổi phần lớn đến từ áp lực chi phí ngày càng gia tăng. Báo cáo cho thấy 69,38% doanh nghiệp coi chi phí nguyên vật liệu là thách thức lớn nhất trong năm 2025, với nhiều nhóm hàng ghi nhận mức tăng 30 - 40%. Bên cạnh đó, chi phí mặt bằng và vận hành tiếp tục gây áp lực với 45,95% doanh nghiệp, trong khi 57,11% cho biết các yêu cầu tuân thủ pháp lý ngày càng khắt khe.

Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh là rào cản lớn nhất ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp F&B năm 2025

Điểm đáng chú ý là các yếu tố này không xuất hiện riêng lẻ mà diễn ra đồng thời, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể. Trong bối cảnh đó, gần 60% doanh nghiệp đã phải tăng giá bán - cao hơn đáng kể so với mức 49% chỉ "dự định" trong năm 2024.

Áp lực chi phí không chỉ làm thay đổi quyết định giá, mà còn buộc doanh nghiệp tái cấu trúc vận hành. Nhiều đơn vị cắt giảm danh mục sản phẩm, tối ưu quy trình, hoặc chuyển sang nguồn nguyên liệu nội địa để kiểm soát chi phí tốt hơn.

Phân hóa rõ giữa các nhóm doanh nghiệp và hành vi tiêu dùng

Khi tăng trưởng không còn dễ dàng, sự khác biệt giữa các nhóm doanh nghiệp ngày càng rõ nét. Các chuỗi và cửa hàng quy mô lớn - với lợi thế về hệ thống, dữ liệu và khả năng đàm phán - ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao gấp khoảng hai lần so với nhóm nhỏ lẻ. Trong khi đó, các cửa hàng nhỏ lẻ lại gặp nhiều khó khăn hơn trong việc duy trì biên lợi nhuận.

Những mô hình có quy mô lớn hơn đang thể hiện khả năng chống chịu tốt hơn nhờ lợi thế về thương hiệu, trải nghiệm không gian, độ phủ khách hàng và năng lực tối ưu vận hành.

Ở phía người tiêu dùng, hành vi cũng có sự thay đổi đáng kể. Tần suất ăn ngoài có xu hướng giảm, nhưng mức chi tiêu mỗi lần lại tăng, cho thấy người tiêu dùng đang cân nhắc kỹ hơn thay vì cắt giảm hoàn toàn. Điều này tạo ra áp lực kép cho doanh nghiệp: vừa phải kiểm soát chi phí, vừa phải duy trì giá trị để giữ chân khách hàng.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Quân - Giám đốc Nhãn hàng iPOS nhận định: "Thị trường đang chuyển từ giai đoạn ‘tăng trưởng theo chiều rộng’ sang ‘tăng trưởng theo chiều sâu’. Những doanh nghiệp có khả năng vận hành hiệu quả, kiểm soát chi phí và định vị giá trị rõ ràng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Ngược lại, các mô hình thiếu linh hoạt sẽ ngày càng gặp khó khăn".

Trong bối cảnh đó, mức tăng trưởng 5,5% của năm 2025 không chỉ là con số, mà phản ánh một sự chuyển dịch quan trọng của ngành F&B Việt Nam. Tăng trưởng vẫn tồn tại, nhưng không còn đến từ những yếu tố cũ.

Thay vào đó, cuộc chơi mới đang được quyết định bởi năng lực vận hành, khả năng thích ứng và chiến lược dài hạn - những yếu tố sẽ định hình lại cấu trúc ngành trong những năm tới.

Xem đầy đủ Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực 2025 tại đây: https://ipos.vn/bao-cao-thi-truong-kinh-doanh-am-thuc-viet-nam-2025