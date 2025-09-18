Fed hạ lãi suất lần đầu tiên sau 9 tháng ở mức 0,25%, phát tín hiệu sẽ cắt giảm 2 lần nữa trong năm nay

Với tỷ lệ biểu quyết 11-1, quyết định cắt giảm 0,25 điểm phần trăm được thông qua dễ dàng hơn so với dự báo ban đầu của giới tài chính Phố Wall. Tân Thống đốc Stephen Miran - người mới được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, là người duy nhất phản đối mức giảm 0,25 điểm phần trăm, thay vào đó ông ủng hộ một mức giảm mạnh hơn là 0,5 điểm phần trăm.

2 thống đốc khác - Michelle Bowman và Christopher Waller, đều bỏ phiếu ủng hộ mức cắt 0,25 điểm phần trăm. Cả 3 quan chức nói trên đều là những người được Trump bổ nhiệm và từng nhiều lần kêu gọi Fed cắt lãi suất nhanh và quyết liệt hơn nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Tuyên bố sau cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho biết: "Tăng trưởng kinh tế đã chậm lại, việc làm tăng yếu hơn và lạm phát vẫn ở mức cao". Đồng thời, Fed cảnh báo: "Sự bất định về triển vọng kinh tế vẫn ở mức cao và các rủi ro đối với mục tiêu kép (bảo vệ việc làm và giá cả ổn định) đều gia tăng."

3 tháng gần nhất kết thúc vào tháng 8, thị trường lao động Mỹ chỉ ghi nhận trung bình 29.000 việc làm mới mỗi tháng. Đây là mức thấp đáng lo ngại nếu so với mức 150.000 việc làm từng được báo cáo vào tháng 6 trước khi bị điều chỉnh giảm mạnh.

Bản đồ dự báo chính sách ("dot plot"), thể hiện kỳ vọng lãi suất của từng thành viên Fed, cho thấy sự chia rẽ đáng kể trong nội bộ. 9 trong số 19 quan chức cho rằng Fed sẽ chỉ cắt thêm 1 lần trong năm nay, trong khi 10 người nghiêng về 2 lần. Một quan chức không muốn có bất kỳ đợt cắt giảm nào, kể cả ở cuộc họp lần này.

Một điểm đáng chú ý là có một "chấm" cho thấy kỳ vọng cắt giảm thêm 1,25 điểm phần trăm trong năm nay, được cho là của Stephen Miran. Dù "dot plot" được trình bày ẩn danh, ông Miran là người hiếm hoi công khai ủng hộ chính sách lãi suất cực thấp.

Quyết định điều chỉnh lãi suất lần này cũng diễn ra trong bối cảnh chính trị đặc biệt nhạy cảm. Tổng thống Donald Trump trong nhiều tháng qua đã công khai chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không cắt lãi suất nhanh hơn. Ông thậm chí còn tìm cách sa thải Thống đốc Lisa Cook - một động thái chưa từng có trong lịch sử 111 năm của Fed, vì cáo buộc sai phạm thế chấp. Tuy nhiên, tòa án liên bang đã cho phép bà Cook tiếp tục công việc và tham dự cuộc họp tuần này.

Không chỉ vậy, ông Trump cũng vừa đưa cố vấn thân cận Miran - hiện vẫn là cố vấn kinh tế cấp cao tại Nhà Trắng, vào Hội đồng Thống đốc Fed ngay trước cuộc họp. Việc một nhân vật chính trị đang giữ vị trí điều hành tại Nhà Trắng đồng thời tham gia hoạch định chính sách tiền tệ làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed.

Dù lạm phát lõi tăng từ 2,6% hồi tháng 4 lên 2,9% trong tháng 7, nhưng các quan chức vẫn quyết định nới lỏng. Fed chỉ ra rằng áp lực giá hiện nay phần lớn đến từ các cú sốc tạm thời, như chính sách thuế nhập khẩu mới từ chính quyền Trump, vốn đang làm tăng chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và giá hàng hóa nhập khẩu.

Tuy nhiên, một số nhà hoạch định chính sách bày tỏ lo ngại rằng nếu lạm phát tăng kéo dài, tâm lý kỳ vọng lạm phát sẽ "bám rễ" và khó kiểm soát hơn trong tương lai. Họ cũng cảnh báo rằng việc hạ lãi suất trong lúc thị trường chứng khoán đang lập đỉnh và các gói giảm thuế mới đang được triển khai có thể tạo ra tình trạng "nóng lên" trong nền kinh tế.

Chủ tịch Powell hiện đang điều hành một Fed giữa hai lằn ranh, một bên là áp lực chính trị từ Nhà Trắng và các thống đốc được Trump bổ nhiệm, một bên là yêu cầu ổn định giá cả và bảo vệ việc làm. Trong lần cắt giảm này, ông dường như đang nghiêng về phía bảo vệ thị trường lao động.

Thống đốc Waller, một ứng viên tiềm năng thay thế Powell khi ông mãn nhiệm vào tháng 5/2026, cũng bày tỏ lo ngại rằng Fed nên hành động sớm để ngăn chặn sự suy yếu sâu hơn của thị trường lao động.

"Ngay cả khi không tính đến yếu tố chính trị, đây vẫn là một bài toán vô cùng phức tạp," Donald Kohn - cựu Phó Chủ tịch Fed và từng giữ vai trò trọng yếu trong khủng hoảng tài chính 2008, nhận định. "Lạm phát do thuế nhập khẩu gây ra có thể được bỏ qua, nhưng lạm phát đến từ lĩnh vực dịch vụ thì lại khó kiểm soát hơn nhiều."