Ferrari sắp ra siêu xe mới có thể khiến đại gia Việt phát cuồng nhưng bao nhiêu tiền cũng khó có được
Ferrari vừa đăng ký nhãn hiệu HC25, làm dấy lên đồn đoán về một siêu xe độc bản mới thuộc chương trình Special Projects.
Ferrari sắp có xe mới
Ferrari có thể đang chuẩn bị trình làng một mẫu siêu xe cực kỳ đặc biệt mang tên HC25, theo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu mới được hãng nộp lên Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO). Động thái này làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng bộ phận Special Projects của Ferrari sắp bổ sung thêm một mẫu xe đặt làm riêng hoặc thậm chí là xe độc bản hoàn toàn mới.
Với nhiều người, sở hữu một chiếc Ferrari đã là giấc mơ lớn. Tuy nhiên, với những khách hàng siêu giàu, các mẫu Ferrari sản xuất đại trà vẫn chưa đủ khác biệt. Đó chính là lý do Ferrari duy trì bộ phận Special Projects - nơi tạo ra những chiếc xe “đo ni đóng giày”, sản xuất với số lượng cực hạn, thậm chí chỉ một chiếc duy nhất trên thế giới.
Theo thông tin được công bố, Ferrari đã đăng ký nhãn hiệu “Ferrari HC25” từ tháng 7. Hồ sơ không chỉ bao gồm ô tô mà còn trải rộng sang nhiều nhóm sản phẩm và phụ kiện khác, cho thấy đây nhiều khả năng là tên gọi của một mẫu xe mới. Theo Carscoops, con số “25” có thể liên quan đến năm 2025 - thời điểm ra mắt dự kiến, tuy nhiên nay đã bước sang 2026. Như vậy, 25 có thể ám chỉ một cột mốc kỷ niệm 25 năm nào đó trong lịch sử hãng.
Trước đây, các mẫu xe thuộc Ferrari Special Projects thường có cách đặt tên khá đơn giản và nhất quán, với những ký hiệu như SP38, P80/C, BR20, SP48, SP51, KC23 hay mới nhất là SC40 - mẫu xe lấy cảm hứng từ huyền thoại F40.
Ferrari HC25 sẽ dựa trên nền tảng nào?
Tên gọi HC25 hiện chưa hé lộ nền tảng kỹ thuật cụ thể. Gần đây, Ferrari SC40 được phát triển từ 296 GTB, trong khi SP-8 ra mắt năm 2023 lại dựa trên F8 Tributo - siêu xe V8 động cơ đặt giữa. Điều này cho thấy Ferrari có xu hướng tận dụng các khung gầm sẵn có cho dự án Special Projects.
Nhiều khả năng HC25 sẽ không liên quan đến Roma Spider, concept Amalfi, SUV Purosangue hay mẫu F80. Các ứng viên sáng giá hơn được giới quan sát nhắc tới gồm 296, 12Cilindri và cả mẫu 849 Testarossa vừa được Ferrari giới thiệu gần đây.
Dù lựa chọn nền tảng nào, giới chuyên môn cho rằng Ferrari sẽ giữ nguyên phần lớn hệ truyền động. Truyền thống của Special Projects là hạn chế can thiệp vào cơ khí, thay vào đó tập trung tối đa vào thiết kế ngoại thất và nội thất để tạo dấu ấn độc nhất cho từng chiếc xe.
Về phong cách, các mẫu Ferrari độc bản trong quá khứ có hướng tiếp cận rất đa dạng: từ thiết kế đậm chất di sản cho đến ngôn ngữ tương lai với những đường nét sắc sảo, táo bạo. Với HC25, mọi thứ vẫn đang là ẩn số, nhưng nếu đúng là một dự án Special Projects, đây gần như chắc chắn sẽ là một trong những chiếc Ferrari hiếm và đặc biệt nhất trong thời gian tới.
