Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ferrari sắp ra siêu xe mới có thể khiến đại gia Việt phát cuồng nhưng bao nhiêu tiền cũng khó có được

01-01-2026 - 13:07 PM | Lifestyle

Ferrari vừa đăng ký nhãn hiệu HC25, làm dấy lên đồn đoán về một siêu xe độc bản mới thuộc chương trình Special Projects.

Ferrari sắp có xe mới

Ferrari có thể đang chuẩn bị trình làng một mẫu siêu xe cực kỳ đặc biệt mang tên HC25, theo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu mới được hãng nộp lên Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO). Động thái này làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng bộ phận Special Projects của Ferrari sắp bổ sung thêm một mẫu xe đặt làm riêng hoặc thậm chí là xe độc bản hoàn toàn mới.

HC25 rất đặc biệt và tuân theo quy tắc đặt tên mà Ferrari sử dụng cho những sản phẩm độc nhất vô nhị của mình. Hai chữ cái đầu tiên thường là chữ cái đầu tên của người đặt hàng, trong khi phần số có thể biểu thị các chi tiết cụ thể về chiếc xe, chẳng hạn như dung tích động cơ hoặc một số thông số khác. Ảnh minh họa: Ferrari

Với nhiều người, sở hữu một chiếc Ferrari đã là giấc mơ lớn. Tuy nhiên, với những khách hàng siêu giàu, các mẫu Ferrari sản xuất đại trà vẫn chưa đủ khác biệt. Đó chính là lý do Ferrari duy trì bộ phận Special Projects - nơi tạo ra những chiếc xe “đo ni đóng giày”, sản xuất với số lượng cực hạn, thậm chí chỉ một chiếc duy nhất trên thế giới.

Theo thông tin được công bố, Ferrari đã đăng ký nhãn hiệu “Ferrari HC25” từ tháng 7. Hồ sơ không chỉ bao gồm ô tô mà còn trải rộng sang nhiều nhóm sản phẩm và phụ kiện khác, cho thấy đây nhiều khả năng là tên gọi của một mẫu xe mới. Theo Carscoops, con số “25” có thể liên quan đến năm 2025 - thời điểm ra mắt dự kiến, tuy nhiên nay đã bước sang 2026. Như vậy, 25 có thể ám chỉ một cột mốc kỷ niệm 25 năm nào đó trong lịch sử hãng.

Trước đây, các mẫu xe thuộc Ferrari Special Projects thường có cách đặt tên khá đơn giản và nhất quán, với những ký hiệu như SP38, P80/C, BR20, SP48, SP51, KC23 hay mới nhất là SC40 - mẫu xe lấy cảm hứng từ huyền thoại F40.

Ferrari HC25 sẽ dựa trên nền tảng nào?

Tên gọi HC25 hiện chưa hé lộ nền tảng kỹ thuật cụ thể. Gần đây, Ferrari SC40 được phát triển từ 296 GTB, trong khi SP-8 ra mắt năm 2023 lại dựa trên F8 Tributo - siêu xe V8 động cơ đặt giữa. Điều này cho thấy Ferrari có xu hướng tận dụng các khung gầm sẵn có cho dự án Special Projects.

Hình dung của Carbuzz về mẫu Ferrari HC25. Ảnh: Carbuzz

Nhiều khả năng HC25 sẽ không liên quan đến Roma Spider, concept Amalfi, SUV Purosangue hay mẫu F80. Các ứng viên sáng giá hơn được giới quan sát nhắc tới gồm 296, 12Cilindri và cả mẫu 849 Testarossa vừa được Ferrari giới thiệu gần đây.

Dù lựa chọn nền tảng nào, giới chuyên môn cho rằng Ferrari sẽ giữ nguyên phần lớn hệ truyền động. Truyền thống của Special Projects là hạn chế can thiệp vào cơ khí, thay vào đó tập trung tối đa vào thiết kế ngoại thất và nội thất để tạo dấu ấn độc nhất cho từng chiếc xe.

Những chiếc xe độc nhất vô nhị của Ferrari thường mất khoảng hai năm để thiết kế và chế tạo, với sự tham gia tích cực của người mua trong suốt quá trình. Mặc dù người mua có thể tự do tưởng tượng ra hầu hết mọi thứ, Ferrari vẫn giữ quyền phê duyệt cuối cùng để đảm bảo mỗi thiết kế phù hợp với hình ảnh thương hiệu. Những chiếc xe này thường sử dụng khung gầm và hệ thống truyền động tiêu chuẩn hiện có, nhưng người mua cũng có thể lựa chọn khung gầm xe đua. Ảnh: Ferrari

Về phong cách, các mẫu Ferrari độc bản trong quá khứ có hướng tiếp cận rất đa dạng: từ thiết kế đậm chất di sản cho đến ngôn ngữ tương lai với những đường nét sắc sảo, táo bạo. Với HC25, mọi thứ vẫn đang là ẩn số, nhưng nếu đúng là một dự án Special Projects, đây gần như chắc chắn sẽ là một trong những chiếc Ferrari hiếm và đặc biệt nhất trong thời gian tới.

Kinh nghiệm 15 năm sống chung cư: Tôi nhận ra nên chọn màu sơn tông nóng hay lạnh, chọn đúng thì sống sướng, bán dễ

Theo Thanh Linh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vượt qua Brazil và Tây Ban Nha, Việt Nam bất ngờ lọt top 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới

Vượt qua Brazil và Tây Ban Nha, Việt Nam bất ngờ lọt top 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới Nổi bật

Tháng 1/2026: 3 việc tài chính nhất định phải làm ngay để cả năm tiền vào thông - đầu óc nhẹ, kế hoạch sáng

Tháng 1/2026: 3 việc tài chính nhất định phải làm ngay để cả năm tiền vào thông - đầu óc nhẹ, kế hoạch sáng Nổi bật

Mùng 1/1: 3 chỗ trong nhà càng sáng càng dễ ở, làm ăn khấm khá

Mùng 1/1: 3 chỗ trong nhà càng sáng càng dễ ở, làm ăn khấm khá

12:26 , 01/01/2026
Bán nhà phố, cặp vợ chồng trung niên chuyển ra ngoại ô ở nhà 360m²: Giảm chi phí sống, làm 4 giờ/ngày vẫn đủ đầy

Bán nhà phố, cặp vợ chồng trung niên chuyển ra ngoại ô ở nhà 360m²: Giảm chi phí sống, làm 4 giờ/ngày vẫn đủ đầy

11:25 , 01/01/2026
KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng ra thông báo mới nhất đúng ngày 1/1/2026

KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng ra thông báo mới nhất đúng ngày 1/1/2026

11:16 , 01/01/2026
"Sống đủ lâu để thấy" Chris Khoa tung clip 11 giây, công khai điều giấu kín suốt 10 năm

"Sống đủ lâu để thấy" Chris Khoa tung clip 11 giây, công khai điều giấu kín suốt 10 năm

10:59 , 01/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên