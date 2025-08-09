Fideco khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo ra sao?

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco, MCK: FDC, sàn HoSE) vừa có văn bản giải trình và đưa ra các biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo giải trình của Fideco, trong kỳ, doanh nghiệp đã hoàn thành việc bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2025 - 2030. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch đã trình và được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua.

Đồng thời, HĐQT mới tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh thông qua công tác nghiên cứu tìm hiểu và đầu tư các dự án mới. Song song với các hoạt động này, công tác pháp lý của các dự án tồn đọng cũng đang được thúc đẩy nhằm hoàn thiện để có thể tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Ảnh minh họa

Được biết, cổ phiếu FDC của Fideco bị đưa vào diện cảnh báo theo quyết định số 144/QĐ-SGDHCM ngày 29/3/2023 của HoSE.

Đến ngày 19/3/2025, HoSE đã có thông báo số 547/TB-SGDHCM về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu FDC theo quyết định nêu trên.

Nguyên nhân giữ nguyên diện cảnh báo là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phân phối của Fideco tính đến ngày 31/12/2024 vẫn âm 187,16 tỷ đồng, căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2025, Fideco mang về doanh thu thuần gần 18,9 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 11,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng gần 1,6 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Fideco mang về doanh thu thuần gần 37,5 tỷ đồng, gấp 4,1 lần mức doanh thu của 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 22,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận lỗ ròng gần 1,2 tỷ đồng.

Năm 2025, Fideco lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt gần 73,6 tỷ đồng, tăng 231% so với doanh thu đã thực hiện được trong năm 2024; lợi nhuận sau thuế ước đạt gần 40,5 tỷ đồng, tăng 789%.

Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, Fideco đã hoàn thành được 51% kế hoạch doanh thu và 54,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Fideco tăng 8,6% so với đầu năm, lên mức gần 891,7 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu dài hạn gần 387,4 tỷ đồng, chiếm 43,4% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận gần 266,2 tỷ đồng, chiếm 29,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 418,7 tỷ đồng, tăng 13,1% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả dài hạn khác ghi nhận gần 148,3 tỷ đồng, chiếm 35,4% tổng nợ; tổng doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn và dài hạn gần 139,2 tỷ đồng, chiếm 33,2% tổng nợ; vay và nợ thuê tài chính dài hạn 53 tỷ đồng.