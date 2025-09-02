Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

FIFA chúc mừng Quốc khánh của Việt Nam 2/9

02-09-2025

Những cảm nhận đầy tự hào trong ngày Đại lễ 2/9.

Trang chủ của FIFA đã đăng tải bài viết Mừng tết độc lập, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9. Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. 

Bên cạnh đó trong ngày cả nước hân hoan hướng đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 dàn cầu thủ, VĐV Việt Nam tự hào chia sẻ cảm xúc, vinh dự khi là người Việt Nam. Trong đó người hâm mộ chú ý đến hai gương mặt của bóng đá Việt Nam đã nhập tịch là tiền đạo Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) và Đỗ Hoàng Hên (Hendrio).

Xuân Son đăng tải dòng trạng thái Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoàng Hên đăng ảnh với khen đỏ sao vàng mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Quang Hải luôn tự hào là người con của Việt Nam

Võ Huy Toàn tự hào Việt Nam

Duy Mạnh vinh dự tham gia diễu hành tại đại lễ 2/9

VĐV TDDC Lê Thanh Tùng mừng Tết độc lập

Kình ngư Hoàng Quý Phước tự hào Việt Nam

