FiinRatings: ACB xếp hạng cao nhất trên bảng đánh giá xếp hạng tín nhiệm

Với kết quả này, ACB hiện đang xếp hạng cao nhất trong số các Ngân hàng đã thực hiện xếp hạng tín nhiệm bởi các tổ chức trong nước, chỉ dưới mức điểm cao nhất là AAA 1 bậc.

FiinRatings cho biết xếp hạng này dựa trên nhiều tiêu chí đánh giá khắt khe, được bảo đảm về tính minh bạch và độc lập trong các bước tiến hành đánh giá. ACB đạt mức điểm Xếp hạng tín nhiệm cao dẫn đầu nhờ vào vị thế kinh doanh vững chắc cùng với hồ sơ vốn ổn định, khả năng sinh lời tốt và khẩu vị rủi ro thận trọng. Bên cạnh đó, khả năng huy động vốn và thanh khoản của Ngân hàng cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ việc gia tăng nguồn vốn có tính ổn định cao, tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng tín dụng và ổn định thanh khoản.

Các yếu tố của ACB được FiinRatings đánh giá từ mức "phù hợp" cho đến "rất tốt", cụ thể:

- Vị thế kinh doanh ở mức ‘Tốt’ , luôn liên tục duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm các NHTM tư nhân hàng đầu Việt Nam, với mô hình kinh doanh đa dạng cũng như mức độ ổn định cao, được hỗ trợ bởi chiến lược phát triển và quản lý thận trọng của Ban lãnh đạo Ngân hàng. Tính đến hết Quý 2/2024, ACB thuộc nhóm các NHTM lớn tại Việt Nam với thị phần dư nợ cho vay gộp (550,2 nghìn tỷ đồng) và tiền gửi khách hàng (511,7 nghìn tỷ đồng).

Cơ cấu vốn/đòn bẩy được đánh giá ở mức "Phù hợp" dựa trên tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tương đối cao so với trung vị ngành, sự gia tăng tỷ lệ vốn cấp 1 trong cơ cấu vốn cũng như nỗ lực cải thiện đòn bẩy tài chính trong thời gian gần đây. Bộ đệm vốn của ACB được đánh giá ở mức phù hợp với quy mô hoạt động của Ngân hàng. Tại thời điểm cuối Quý 2/2024, ACB có mức an toàn vốn CAR là 11,8%, xếp thứ 3 trong nhóm NHTMCP có cùng quy mô.

Khả năng sinh lời được đánh giá ở mức "Tốt" , thể hiện qua các chỉ số lợi nhuận của Ngân hàng như NIM, ROA ở mức vượt trội so với trung bình ngành, hỗ trợ bởi chiến lược cho vay khách hàng tập trung vào KHCN và SME, MMLC cũng như quản lý chi phí hoạt động hiệu quả.

Vị thế rủi ro ở mức "Rất tốt" và thực hiện tăng 02 bậc xếp hạng, phản ánh khẩu vị rủi ro tương đối thận trọng của Ngân hàng, được thể hiện qua (i) chính sách cho vay và đầu tư có phần thận trọng, (ii) đặc điểm tập khách hàng bán lẻ mục tiêu có mức độ rủi ro tập trung khá thấp, (iii) chiến lược tăng trưởng tín dụng đề cao chất lượng tài sản, và (iv) tỷ lệ thu hồi nợ và tỷ lệ nợ xấu tốt hơn vượt trội. Bộ tiêu chí nội bộ trong kiểm soát rủi ro của Ngân hàng được FiinRatings đánh giá là tương đối toàn diện về công tác quản trị rủi ro, với cấu trúc quản trị khá rõ ràng và minh bạch.

Nguồn vốn và thanh khoản của ACB ở mức ‘Tốt’ nhờ vào khả năng đa dạng hóa cấu trúc vốn và tập trung vào các nguồn vốn ổn định hơn của Ngân hàng so với mức trung bình của ngành. Vị thế thanh khoản của ACB cũng được đánh giá ở mức "Tốt" được hỗ trợ bởi khả năng huy động vốn có phần vượt trội so với mặt bằng chung của ngành. Các nguồn thanh khoản ngắn hạn của Ngân hàng đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn cũng như kế hoạch dự phòng thanh khoản được đánh giá ở mức phù hợp so với thực tiễn.

Kết quả Xếp hạng tín nhiệm của FiinRatings phản ánh vị thế vững chắc và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của ACB trong ngành ngân hàng Việt Nam, giúp ACB thuận lợi trong việc tiếp cận các nguồn vốn quốc tế, cũng như gia tăng uy tín thương hiệu, mức độ tin cậy đối với các nhà đầu tư, cổ đông và khách hàng.

Trước đó, Fitch Ratings cũng công bố kết quả duy trì đánh giá xếp hạng BB- đối với ACB dựa trên chất lượng tài sản, khả năng sinh lời, năng lực quản trị rủi ro - nằm trong nhóm NH TMCP có xếp hạng cao nhất Việt Nam. Fitch nhận định ACB có chất lượng khoản vay tốt, hồ sơ tín dụng ổn định khi tập trung vào cho vay mảng bán lẻ.

Với những kết quả xếp hạng tích cực từ các tổ chức đánh giá trong và ngoài nước, ACB khẳng định năng lực tài chính ổn định cùng với triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này không chỉ là một lợi thế cạnh tranh, giúp khách hàng yên tâm giao dịch mà còn là một yếu tố quan trọng giúp thu hút và giữ chân các nhà đầu tư lâu dài, những người luôn tìm kiếm sự an toàn và hiệu quả trong các khoản đầu tư của mình.