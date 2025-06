FiinRatings xếp hạng tín nhiệm TCBS ở mức AA- với triển vọng "Ổn định"

Với kết quả AA- (Rất tốt), điểm xếp hạng của TCBS cao hơn 5 thang điểm so với xếp hạng cơ bản ngành Chứng khoán là BBB (Tương đối tốt).

Theo FiinRatings, xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành ở mức AA- của TCBS với triển vọng Ổn định, phản ánh hồ sơ tín nhiệm của Công ty sẽ duy trì ổn định trong 24 tháng tới, nhờ vào vai trò chiến lược cốt lõi của TCBS trong hệ sinh thái của Ngân hàng mẹ Techcombank, cùng thế mạnh nội tại về vị thế kinh doanh vững chắc.

Xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành lần đầu của TCBS ở mức AA- (Rất tốt)

Vị thế kinh doanh vững mạnh của TCBS và vai trò chiến lược trong hệ sinh thái Ngân hàng mẹ Techcombank

"Vị thế kinh doanh của TCBS được đánh giá ở mức ‘Rất tốt’ phản ánh vị thế của TCBS nằm trong nhóm các công ty dẫn đầu trong các mảng môi giới, cho vay kí quỹ và ngân hàng đầu tư" – theo công bố xếp hạng đánh giá của FiinRatings.

Trong năm 2024, TCBS nắm giữ vị trí hàng đầu về thị phần tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đạt 46% tổng giá trị phát hành thị trường (không bao gồm trái phiếu ngân hàng). Tại thời điểm cuối quý 1/2025, Công ty tiếp tục trở thành một trong nhóm đơn vị dẫn đầu thị phần cho vay ký quỹ, với dư nợ cho vay đạt 30,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với mức cuối năm 2024.

"TCBS đã hướng đến xây dựng một mô hình kinh doanh với đa dạng nguồn thu, giúp Công ty duy trì sự ổn định và tăng trưởng bền vững. Trong trung và dài hạn, chúng tôi kỳ vọng TCBS sẽ tiếp tục duy trì ổn định vị thế kinh doanh và mô hình doanh thu hiện tại nhờ vào lợi thế thị phần, các nền tảng công nghệ hàng đầu trên thị trường, cùng với đội ngũ lãnh đạo – quản trị giàu chuyên môn và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Ngân hàng mẹ" – FinnRatings cho biết.

Theo FinnRatings, TCBS có tầm quan trọng cốt lõi trong chiến lược hoạt động của Ngân hàng mẹ Techcombank. Dựa trên các thông tin báo cáo tài chính công bố đại chúng bởi Techcombank và TCBS, FiinRatings nhận định TCBS có sự đóng góp về lợi ích kinh tế quan trọng đối với Techcombank, ước tính TCBS đóng góp khoảng 15%-20% tổng doanh thu của cả Tập đoàn mẹ Techcombank.

Hồ sơ vốn mạnh và hiệu quả sinh lời vượt trội khẳng định nền tảng tài chính vững chắc của TCBS

Theo FinnRatings, cơ cấu vốn của TCBS được đánh giá ở mức "Tốt" nhờ vào quy mô vốn luôn ở mức đầu ngành, cùng với việc duy trì mức đòn bẩy tài chính tương đối thấp so với trung bình ngành.

Tỷ lệ đòn bẩy của TCBS tương đối thấp khi so với mức trung bình của Top 20 công ty chứng khoán có quy mô vốn chủ sở hữu lớn nhất trong khoảng thời gian từ 2020 - 2024 (trung bình top 20 đạt 1,5 lần (2024) và 1,3 lần (2023)). Với mức độ đòn bẩy tương đối an toàn trên quy mô vốn chủ như hiện tại, TCBS được kỳ vọng sẽ vẫn duy trì được bộ đệm vốn và khả năng chống chịu tốt trong các điều kiện thị trường không thuận lợi.

Khả năng huy động vốn và thanh khoản của TCBS ở mức "Phù hợp", phản ánh khả năng của Công ty trong việc tiếp cận các nguồn vốn đa dạng, giúp duy trì sự ổn định trong kinh doanh ngay cả trong những giai đoạn khó khăn – FinnRatings đánh giá.

Về khả năng sinh lời, TCBS là Công ty có mức lợi nhuận trước thuế cao hàng đầu trong ngành đạt 4.802 tỷ đồng (tăng 59% so với năm trước) trong 2024. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động và thách thức trong giai đoạn 2020–2023, biên lợi nhuận của TCBS vẫn liên tục duy trì vị thế một trong những đơn vị dẫn đầu ngành. Cụ thể, tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) trung bình của TCBS trong giai đoạn này đạt 15,9%, cao hơn đáng kể so với mức trung vị 4,9% của top 20 công ty chứng khoán. Tương tự, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình của TCBS trong cùng giai đoạn đạt 29,4%, cao hơn đáng kể mức trung vị 12,3% của top 20 công ty chứng khoán. Tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ ROA và ROE của TCBS đạt lần lượt 7,9% và 15,4%, so với mức 6,9% và 13,9% vào cuối năm 2023.

Quản trị rủi ro toàn diện và tập trung công nghệ tạo nền tảng cho phát triển bền vững

FiinRatings đánh giá TCBS đã xây dựng và vận hành một khung quản trị rủi ro chặt chẽ và vững chắc trên toàn bộ các mảng kinh doanh, với nền tảng cốt lõi là đầu tư mạnh vào công nghệ. Hệ thống quản trị rủi ro của Công ty được tích hợp sâu với khung quản trị của ngân hàng mẹ Techcombank, đồng thời liên tục được hoàn thiện để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Mô hình "Ba tuyến phòng thủ" được TCBS triển khai với sự phân định rõ ràng về vai trò, trong đó hoạt động kiểm soát rủi ro được hỗ trợ bởi hạ tầng công nghệ hiện đại, cho phép cập nhật và xử lý dữ liệu một cách tự động trong suốt phiên giao dịch. Việc ứng dụng công nghệ theo hướng tự động hóa quy trình giúp tăng khả năng phát hiện sớm, phản ứng kịp thời với các rủi ro phát sinh và hạn chế tối đa sự can thiệp thủ công.

FiinRatings ghi nhận khẩu vị rủi ro của TCBS ở mức tương đối thận trọng, cùng với quy trình sàng lọc khách hàng nghiêm ngặt, góp phần giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn. TCBS đã thể hiện khả năng ứng phó và duy trì ổn định tốt qua các giai đoạn khủng hoảng, cho thấy hiệu quả của khung quản trị rủi ro và năng lực kiểm soát rủi ro tổng thể của Công ty.

"Trong bối cảnh ngành chứng khoán vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường kinh doanh, chúng tôi tự hào khi năng lực nội tại của TCBS được ghi nhận vượt trội so với mặt bằng chung của thị trường. Theo đuổi chiến lược Wealthtech, TCBS tập trung tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu về lợi nhuận và hiệu quả hoạt động trong năm 2025, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và khai thác tối đa các nguồn lực để kiến tạo giá trị vượt trội cho khách hàng và cổ đông", bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc TCBS chia sẻ.