Flamingo Maison 108 tái định nghĩa chuẩn mực nghỉ dưỡng siêu sang ven hồ

Với tổ hợp CLB Du thuyền Quốc tế và ba đảo tiện ích độc đáo, dự án đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đưa Hồ Núi Cốc trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí và trị liệu sang trọng chuẩn quốc tế, dẫn đầu miền Bắc Việt Nam.

Kỷ nguyên mới của nghỉ dưỡng ven hồ

Hồ Núi Cốc – báu vật miền Bắc với khí hậu ôn hòa, mặt nước phẳng lặng phản chiếu rừng rậm, núi và đảo nhỏ – là sân khấu lý tưởng cho những chuyến du thuyền đầy thi vị. Nép mình bên hồ, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc là viên ngọc quý trong bộ sưu tập của Flamingo Holdings, nơi thiên nhiên nguyên sơ hòa quyện với phong cách sống thượng lưu. 108 dinh thự vươn mình giữa mặt hồ phẳng lặng đang tạo nên một kiệt tác không thể tái hiện ở bất kỳ nơi nào tại miền Bắc.

Trong khung cảnh ấy, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc tự hào ra mắt CLB Du thuyền Quốc tế (Flamingo Yacht Club). Với gần 100 tiện ích chủ đề, Flamingo Yacht Club đem tới những trải nghiệm & hải trình du ngoạn độc nhất tại miền Bắc. Đây chính là một bước ngoặt lịch sử, biến Hồ Núi Cốc thành điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí và trị liệu chuẩn quốc tế, sang trọng bậc nhất miền Bắc Việt Nam.

Flamingo Yacht Club không chỉ là một Câu lạc bộ du thuyền thông thường, mà là một hệ sinh thái nghỉ dưỡng toàn diện, hội tụ tổ hợp bến thuyền hiện đại với thiết kế tinh tế và ba hòn đảo tiện ích độc đáo, mang đến hơn 100 tiện ích khám phá sinh thái và trị liệu tái tạo.

Tổ hợp này mở ra một thế giới trải nghiệm đa chiều, nơi du khách được dẫn dắt qua những cung bậc cảm xúc khác biệt. Bạn có thể bắt đầu ngày mới với chuyến du ngoạn khám phá đảo, nơi thiên nhiên hùng vĩ kể những câu chuyện cổ xưa. Buổi trưa, thưởng thức ẩm thực tinh hoa được chế biến từ nguyên liệu hữu cơ địa phương, nơi mỗi món ăn là một tác phẩm nghệ thuật. Khi hoàng hôn buông xuống, chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật đương đại giữa khung cảnh hồ rừng, hay thả mình vào hành trình trị liệu tái tạo, nơi thân – tâm – trí được chữa lành.

Flamingo Yacht Club chính là kỷ nguyên mới của nghỉ dưỡng ven hồ – nơi xa xỉ không chỉ nằm ở vật chất, mà là sự hòa quyện tuyệt đối giữa con người và thiên nhiên, đánh thức mọi giác quan trong một hành trình tái sinh đầy cảm hứng.

Hành trình trải nghiệm đa giác quan

Tổ hợp CLB Du thuyền Quốc tế không chỉ gói gọn trong Flamingo Yacht Club, mà là một hệ sinh thái nghỉ dưỡng trọn vẹn, được kiến tạo từ hơn 100 tiện ích trải dài trên ba hòn đảo độc đáo: The Sun, The Eclipse, và The Moon.

Mỗi đảo là một chương riêng trong cuốn sách trải nghiệm, dẫn dắt du khách qua những cung bậc cảm xúc sâu lắng, từ khám phá thiên nhiên, chữa lành tâm hồn, đến chiêm nghiệm nghệ thuật. Những tiện ích được thiết kế tinh tế, hòa quyện với thiên nhiên Hồ Núi Cốc, mang đến hành trình đa giác quan, nơi mọi khoảnh khắc đều trở thành kỷ niệm vĩnh cửu.

The Sun – Đảo khám phá & kết nối sinh thái

The Sun là nơi bạn không chỉ khám phá thiên nhiên, mà còn tìm thấy sự gắn kết sâu sắc với đất trời và những tâm hồn đồng điệu. Dưới ánh nắng rực rỡ, The Sun là nơi thiên nhiên nguyên bản khơi dậy khát khao khám phá và kết nối. Hòn đảo này không chỉ là không gian của rừng xanh và mặt hồ lấp lánh, mà còn là nơi mỗi bước chân hòa nhịp với sự tươi mới, tràn đầy sức sống.

Không gian thưởng trà & trưng bày nghệ thuật trà - Tea Gallery

Điểm nhấn độc đáo của The Sun là Tea Gallery, không gian văn hóa tôn vinh nghệ thuật trà bản địa giữa lòng thiên nhiên. Tại đây, bạn không chỉ thưởng thức những tách trà thượng hạng từ lá trà tuyển chọn, mà còn đắm mình trong khung cảnh hồ nước và rừng xanh bao bọc. Không chỉ thưởng trà, Tea Gallery còn mang đến những workshop trà đạo, nơi mỗi tách trà kể một câu chuyện văn hóa, mời gọi bạn sống chậm, cảm nhận sự tinh tế của thiên nhiên và truyền thống trà Việt.

The Eclipse – Đảo trị liệu & tái tạo

Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, The Eclipse mở ra một không gian tĩnh lặng, nơi tâm hồn được chữa lành và tái sinh. Điểm nhấn của hòn đảo là Maison Wellness Center với triết lý trị liệu độc đáo, kết hợp khoa học hiện đại và tinh hoa Á Đông. Maison Wellness Center xây dựng trên ba trụ cột: nhiệt trị liệu, thủy trị liệu và trị liệu công nghệ cao, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đẳng cấp toàn diện.

Maison Wellness Center - Trung tâm trị liệu & tái tạo sức khoẻ

Được vận hành bởi Wheway Lifestyle International – thương hiệu wellness hàng đầu từ Anh Quốc với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế. Trên thế giới, Wheway Lifestyle International đã biến Lief’s Nature Cure Resort thành Champneys Tring – khu nghỉ dưỡng sức khỏe danh tiếng tại Hertfordshire (Anh). Wheway Lifestyle International cũng đã hợp tác vận hành spa cao cấp tại Woodhall Spa, nơi tái hiện nguồn suối khoáng lịch sử thế kỷ 19 thành một trung tâm wellness hiện đại.

Tại Maison Wellness Center (Việt Nam), Wheway Lifestyle International sẽ mang đến những trải nghiệm liệu pháp spa cao cấp sử dụng các nguyên liệu thiên nhiên quý hiếm, tham gia các buổi yoga bên hồ dưới ánh bình minh, hoặc thiền định trong không gian tĩnh lặng của rừng xanh. Các chương trình trị liệu cá nhân hóa, từ chăm sóc cơ thể đến cân bằng tâm trí, giúp bạn sống chậm, thả lỏng và tìm lại sự hài hòa của thân – tâm – trí. The Eclipse là nơi bạn buông bỏ mọi áp lực, để thiên nhiên và nghệ thuật trị liệu dẫn lối đến một phiên bản tốt hơn của chính mình.

The Moon – Đảo nghệ thuật đương đại

Dưới ánh trăng huyền ảo, The Moon hóa thành điểm hẹn của nghệ thuật và thiên nhiên, nơi Vườn Nghệ thuật điêu khắc độc bản và Vườn Bách Hoa rực rỡ cùng tôn vinh vẻ đẹp vĩnh cửu vượt thời gian. Mỗi tác phẩm điêu khắc, được tạo nên bởi những nghệ sĩ danh tiếng trong nước và quốc tế, là một câu chuyện chạm đến tâm hồn, hòa quyện tinh tế với Vườn Bách Hoa – nơi hàng trăm loài hoa quý khoe sắc, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động. Cả hai vườn nghệ thuật được sắp đặt giữa hồ nước lấp lánh, rừng sâu xanh thẳm và những hòn đảo nhỏ bao quanh bởi núi đá hùng vĩ.

Vườn Bách Hoa trên hòn đảo The Moon

Không gian tại The Moon không chỉ là nơi chiêm ngưỡng, mà là hành trình cảm xúc tinh tế, nơi mỗi tác phẩm khơi dậy những rung động sâu lắng, đánh thức sự sáng tạo và dẫn bạn vào những phút giây chiêm nghiệm về ý nghĩa của cuộc sống. The Moon là nơi nghệ thuật trở thành cầu nối, hòa quyện với thiên nhiên Hồ Núi Cốc để viết nên một bản giao hưởng vượt thời gian, dành cho những tâm hồn tìm kiếm vẻ đẹp vĩnh cửu.

Có thể nói, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc không chỉ là điểm đến, mà là hành trình đánh thức mọi giác quan. Bên Hồ Núi Cốc thơ mộng, 108 dinh thự cùng tổ hợp CLB Du thuyền Quốc tế và ba đảo The Sun, The Eclipse, The Moon mở ra một thế giới hòa quyện thiên nhiên, nghệ thuật và trị liệu, nơi mỗi khoảnh khắc là một bản giao hưởng vĩnh cửu, khơi dậy cảm hứng sống và tái sinh tâm hồn.