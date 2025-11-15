Ford Ranger có thêm bản thể thao: Ngoại hình mới, mâm chuyên địa hình, giá quy đổi tới 1,75 tỷ đồng

Ngay từ khi xuất hiện, Ford Ranger Raptor Sport đã thu hút giới mộ điệu bằng phong cách thể thao đầy cuốn hút và những tinh chỉnh độc đáo so với phiên bản Ranger Raptor tiêu chuẩn. Sự kiện ra mắt mẫu xe này không chỉ là dấu mốc quan trọng đánh dấu 3 năm dòng Raptor chinh phục thị trường Malaysia, mà còn thể hiện tham vọng của Ford trong việc mở rộng dải sản phẩm bán tải hiệu năng cao tại khu vực Đông Nam Á.

Điểm nhấn lớn nhất của Ranger Raptor Sport chính là động cơ 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost mạnh mẽ. Cỗ máy này mang đến công suất tối đa 391 mã lựccùng mô-men xoắn đạt 583Nm. Hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hệ thống còn tích hợp hộp số phụ hai cấp cùng khóa vi sai cho cả cầu trước và cầu sau, giúp xe chinh phục các cung đường địa hình khắc nghiệt một cách dễ dàng.

Không dừng lại ở sức mạnh động cơ, Ranger Raptor Sport còn được Ford bổ sung hàng loạt trang bị chuyên biệt. Bộ mâm hợp kim 17 inch kiểu beadlock với các lỗ ren cho phép lắp thêm vòng beadlock chuyên dụng (mua riêng), hỗ trợ người dùng điều chỉnh áp suất lốp thấp hơn để tăng diện tích tiếp xúc và độ bám trên các bề mặt địa hình khó. Đây là chi tiết thường thấy trên các mẫu xe off-road chuyên nghiệp, thể hiện sự đầu tư bài bản của Ford cho nhu cầu trải nghiệm thực thụ.

Ngoài bộ mâm đặc biệt, Ranger Raptor Sport còn gây ấn tượng với bộ decal Raptor riêng biệt, cùng thanh thể thao "sport hoop" phía sau lấy cảm hứng từ phiên bản Ranger Wildtrak mới nhất. Những chi tiết này không những củng cố vẻ ngoài khỏe khoắn mà còn mang lại dấu ấn cá nhân hóa cho chủ nhân.

Về mặt khung gầm, Ranger Raptor Sport chia sẻ toàn bộ hệ thống treo nâng cấp giống bản Ranger Raptor. Xe sử dụng giảm xóc Fox 2.5 inch Live Valve với công nghệ bypass bên trong và chức năng Bottom-out Control. Kết cấu treo trước dạng tay đòn kép (double-wishbone) và treo sau liên kết Watt's linkage mang lại cảm giác lái ổn định, kiểm soát tốt tại tốc độ cao cũng như trên địa hình gồ ghề.

Bước vào khoang nội thất, Ranger Raptor Sport tiếp tục giữ vững tinh thần thể thao với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, vô-lăng bọc da có điểm đánh dấu vị trí 12 giờ và logo Raptor nổi bật. Lẫy chuyển số làm từ hợp kim magie cùng cần số điện tử hiện đại góp phần tăng trải nghiệm lái mượt mà, trực quan. Khách hàng còn được tận hưởng hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng dọc 12 inch tích hợp SYNC 4A, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Âm thanh sống động nhờ dàn loa Bang & Olufsen 8 loa, kèm sạc không dây Qi và 4 cổng USB đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị di động.

Giá bán của Ford Ranger Raptor Sport tại bán đảo Malaysia là 273.888 RM tương đương tới 1,75 tỷ đồng. So với bản Ranger Raptor thông thường hiện được niêm yết 263.888 RM (1,68 tỷ đồng), phiên bản Sport không chỉ thêm nhiều trang bị mà còn khẳng định giá trị khác biệt trong phân khúc bán tải hiệu năng cao.