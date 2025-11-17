FPT báo lãi ròng 10 tháng tăng trưởng hơn 19%, cổ đông chuẩn bị nhận hơn 1.700 tỷ đồng tiền cổ tức

Tập đoàn FPT (mã: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2025 với doanh thu đạt 55.897 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 10.800 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế 10 tháng đạt 9.335 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 7.822 tỷ đồng, tăng gần 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng trong tháng 10/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 6.010 tỷ đồng và LNST đạt 1.098 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 955 tỷ đồng, tăng gần 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 10 tháng đầu năm, mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt doanh thu 28.601 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 12,1%. Trong đó, thị trường chính Nhật Bản tiếp tục giữ mức tăng trưởng 25,9%, đạt doanh thu 12.595 tỷ đồng. FPT ghi nhận tâm lý tích cực hơn trong các cuộc trao đổi, hợp tác với khách hàng và kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà tích cực này trong Quý 4. Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài cho thấy sức phục hồi tốt, đạt 33.385 tỷ đồng, tăng 21,5%.

Nhờ đẩy mạnh hoạt động bán hàng và tối ưu hóa các gói dịch vụ internet, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng Dịch vụ Viễn thông đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, lần lượt đạt 10,8% và 21,1%.

Trong mảng giáo dục, đầu tư và khác, doanh thu tăng trưởng 1,8% lên 5.173 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm 2025, LNTT ghi nhận 2.351 tỷ đồng, tăng trưởng gần 26% so với cùng kỳ.

Thêm thông tin đáng chú ý, FPT đã hé lộ thời gian của đợt tạm ứng cổ tức 2025. Cụ thể, tập đoàn sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền vào ngày 2/12 tới. Tỷ lệ 10%, tức mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng. Ngày thanh toán là 12/12/2025. Với hơn 1,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, FPT sẽ chi hơn 1.700 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

