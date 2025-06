FPT “bắt tay” Cymotive, thúc đẩy đổi mới an ninh mạng trong ngành công nghiệp ô tô

FPT vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Cymotive Technologies, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng ô tô có trụ sở tại Israel, với mục tiêu tích hợp các giải pháp an ninh mạng là thế mạnh của Cymotive vào hệ sinh thái khách hàng toàn cầu của FPT. Thỏa thuận đánh dấu sự hợp tác trong việc nghiên cứu và triển khai các giải pháp an ninh mạng tiên tiến cho xe định nghĩa bằng phần mềm (SDVs), thúc đẩy sự phát triển của phương tiện di chuyển thông minh, kết nối và an toàn hơn.

FPT và Cymotive ký kết Biên bản ghi nhớ, thúc đẩy hợp tác an ninh mạng trong lĩnh vực ô tô

Biên bản ghi nhớ đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên, với trọng tâm là phát triển và thương mại hóa các giải pháp an ninh mạng tiên tiến, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp ô tô. Thỏa thuận nhấn mạnh việc kết hợp thế mạnh về an ninh mạng cùng với bề dày kinh nghiệm kỹ thuật và chuyên môn sâu của Cymotive Technologies để triển khai trong mạng lưới đối tác và thị trường toàn cầu của FPT.

Quan hệ hợp tác giữa FPT và Cymotive được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các giải pháp mới, phù hợp với xu thế phát triển của thị trường ô tô và các nền tảng xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV). Hai bên hướng đến mục tiêu phát triển các giải pháp an ninh mạng toàn diện, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu kỹ thuật và quy chuẩn khắt khe của ngành ô tô toàn cầu.

Ông Nguyễn Đức Kính, CEO FPT Automotive, Tập đoàn FPT, khẳng định ý nghĩa chiến lược của thỏa thuận này: “Ngành ô tô đang bước vào một kỷ nguyên mới với các phương tiện thông minh định nghĩa bởi phần mềm. Để bắt kịp xu thế này, các doanh nghiệp không chỉ cần hệ thống giải pháp an ninh mạng tiên tiến mà còn phải có tầm nhìn dài hạn và bền vững trong xây dựng năng lực số. Việc hợp tác với Cymotive giúp FPT củng cố vị thế dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi này, kết hợp chuyên môn an ninh mạng với năng lực triển khai toàn cầu để kiến tạo tương lai của ngành ô tô – nơi những chiếc xe an toàn, tự động và kết nối trở thành tiêu chuẩn mới."

Ông Tamir Bechor, Nhà đồng sáng lập Cymotive, nhận định: “Quan hệ hợp tác giữa FPT và Cymotive đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn cầu của an ninh mạng trong lĩnh vực xe kết nối. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm đặc thù và bề dày thành tích ấn tượng của FPT trong chuyển đổi số của FPT và năng lực hàng đầu của Cymotive trong bảo mật ô tô sẽ góp phần nâng cao các giải pháp bảo mật, thúc đẩy đổi mới công nghệ xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV), đồng thời chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp.”

Công nghệ ô tô số là một trong năm hướng chiến lược của FPT (AI - Bán Dẫn - Công nghệ ô tô số - Chuyển đổi số - Chuyển đổi xanh). Với bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm, năm 2023, FPT đã thành lập công ty thành viên chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực ô tô. Tính đến nay, doanh nghiệp sở hữu đội ngũ hơn 5.000 kỹ sư phần mềm ô tô trên toàn cầu, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với các hãng sản xuất chip hàng đầu, nhà cung cấp cấp 1 và các nhà sản xuất ô tô (OEM). Các sản phẩm và dịch vụ của FPT được phát triển theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn, bao gồm ISO/SAE 21434, ISO 26262, A-SIL (A/B/C/D), TiSAX, and A-SPICE Cấp độ 3.

Cymotive Technologies là nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng ô tô toàn cầu, chuyên về các giải pháp toàn diện và chủ động cho xe ô tô và hệ thống giao thông thông minh. Được thành lập vào năm 2016 và dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia an ninh mạng hàng đầu, Cymotive đồng hành cùng nhà sản xuất, nhà cung cấp và đơn vị công nghệ ô tô duy trì khả năng bảo vệ liên tục cả trên xe và trên nền tảng đám mây, đồng thời đáp ứng các yêu cầu chứng nhận cho phương tiện định nghĩa bằng phần mềm. Từ các dịch vụ kỹ thuật và tư vấn an ninh mạng cao cấp đến quản lý lỗ hổng bảo mật, tuân thủ quy định, phát hiện xâm nhập tự động, ứng phó sự cố và kiểm thử bảo mật, Cymotive giúp khách hàng chủ động đối phó với các mối đe dọa ngày càng tinh vi trong suốt vòng đời của phương tiện SDV.