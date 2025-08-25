FPT đã thực sự đưa AI, Robotics... vào chương trình lớp 1

Mới đây, Tổ hợp giáo dục FPT tại Huế với quy mô 20.000 người học đã được khánh thành tại Khu đô thị An Vân Dương, phường Thanh Thuỷ, TP Huế.

Tổ hợp giáo dục FPT tại Huế bao gồm các bậc học giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, được định hướng phát triển gắn kết đào tạo với các công nghệ mũi nhọn, như STEM, trí tuệ nhân tạo (AI), Robotics... từ bậc phổ thông.

Huế là địa phương thứ 9 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên có sự hiện diện của mảng giáo dục FPT. Tổ hợp Giáo dục FPT tại Huế được xây dựng trên diện tích 8,68 ha, tổng diện tích xây dựng hơn 2 ha, kiến trúc lấy cảm hứng từ hình tượng hoàng mai xứ Huế, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.

Hiện tại, hai khối giảng đường, phòng học, phòng chức năng và hạ tầng phụ trợ đã hoàn thiện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 300 học sinh phổ thông đầu tiên ngay sau lễ khánh thành.

Đây là một trong những công trình trọng điểm của TP Huế hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổ hợp Giáo dục FPT tại Huế cũng được khánh thành trong bối cảnh cả nước triển khai quyết liệt 4 nghị quyết chiến lược: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57); hội nhập quốc tế (Nghị quyết 59); xây dựng và thực thi pháp luật (Nghị quyết 66); phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68). Đối với Huế, việc hình thành tổ hợp này gắn với mục tiêu xây dựng đô thị di sản có bản sắc, thông minh, lấy công nghệ và giáo dục làm trụ cột phát triển.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Huế chia sẻ, Huế xác định mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, gắn với truyền thống vùng đất học và giá trị văn hoá lịch sử đặc sắc. Trong đó, giáo dục đào tạo được đặt ở vị trí then chốt, góp phần thực hiện Nghị quyết 57, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Huế và cả nước trong tiến trình hội nhập.

Ông Nguyễn Thanh Bình biểu dương quyết tâm và định hướng giáo dục gắn với công nghệ của Tập đoàn FPT; đồng thời khẳng định việc đưa công nghệ số vào đào tạo ngay từ bậc phổ thông là bước đi phù hợp xu thế phát triển, tạo môi trường đổi mới, sáng tạo, đa dạng hoá lựa chọn cho người học, góp phần quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT nhấn mạnh, Việt Nam đã chọn con đường phát triển bằng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, là con đường nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội lớn, song hành với việc đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Đất nước cần những nhân lực không chỉ giỏi công nghệ, mà còn đủ bản lĩnh đổi mới sáng tạo và dẫn dắt trí tuệ nhân tạo. Tại hệ thống giáo dục FPT, việc quyết liệt đưa AI, Robotics, STEM và ngoại ngữ vào giảng dạy ngay từ lớp 1 chính là cách chuẩn bị một thế hệ công dân toàn cầu, góp phần thực hiện khát vọng đưa Việt Nam sớm sánh vai với các cường quốc 5 châu", anh Trương Gia Bình khẳng định.

Sự kiện đánh dấu việc chính thức đưa vào hoạt động một cơ sở giáo dục hiện đại tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời khẳng định cam kết của Tập đoàn FPT trong việc đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước.

TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH FPT, Tập đoàn FPT chia sẻ, giáo dục là lĩnh vực trọng yếu gắn liền với sứ mệnh của FPT. Mọi đột phá về khoa học công nghệ cũng như lợi thế cạnh tranh của Việt Nam đều quay về đầu tư cho con người và phát triển nguồn nhân lực.

Với triết lý mang lại nền giáo dục chất lượng cao, chi phí phù hợp và trải nghiệm học tập toàn diện, hệ thống giáo dục FPT cam kết đồng hành cùng Huế trong phát triển giáo dục gắn với công nghệ, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, bồi đắp văn hoá hiện đại song hành với truyền thống, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.