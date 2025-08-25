Một AI nội địa bất ngờ vượt mặt Deepseek, Gemini: "Ăn đứt" ở khoản làm hài lòng người Việt

Ảnh minh họa tạo bởi AI.

Decision Lab mới đây đã công bố Báo cáo Thị trường AI tiêu dùng Việt Nam 2025. Dữ liệu được thu thập từ 20-28/7 dựa trên kết quả khảo sát với 600 người trên 18 tuổi.

Theo Báo cáo Thị trường AI tiêu dùng Việt Nam 2025, tỷ lệ người dùng áp dụng AI tại Việt Nam rất cao, gần 80% người dùng trực tuyến đã sử dụng AI trong 3 tháng qua và 1/3 trong số họ đã tích hợp AI vào thói quen hàng ngày của mình. Đặc biệt, việc áp dụng AI còn được sử dụng để hỗ trợ người dùng kiếm tiền, vì một nửa số người dùng AI trả tiền cho đăng ký.

Ảnh: Decision Lab

Cũng theo báo cáo, AI đang trở thành người bạn đồng hành chủ đạo trong cả công việc, học tập và giải trí. Trong môi trường giáo dục và chuyên nghiệp, mọi người tìm đến AI để học các kỹ năng mới, dịch thuật nội dung và nghiên cứu các chủ đề chuyên ngành. Về mặt giải trí, người dùng dựa vào AI để trò chuyện, sáng tạo nội dung và thực hành giao tiếp tương tác.

Báo cáo cũng cho biết trung bình, một người sử dụng 2 công cụ AI. Trong đó ChatGPT chiếm ưu thế với 81% người dùng sử dụng, tiếp theo là Gemini (51%) và Meta (36%). Đáng chú ý, có 2 nền tảng nội địa lọt top 10 trong bảng xếp hạng này là AI Hay với 9% người dùng sử dụng và Kiki với 3%.

10 nền tảng AI được sử dụng nhiều nhất 3 tháng qua. Ảnh: Decision Lab

Theo đó, ChatGPT được người dùng Việt Nam sử dụng như một công cụ đa năng; Gemini và DeepSeek là bạn đồng hành học tập, Copilot chủ yếu được sử dụng để tìm kiếm thông tin; Meta được ưu tiên cho các cuộc trò chuyện hàng ngày; và AI Hay kết hợp giáo dục và giải trí, được sử dụng nhiều nhất cho việc học tập và cập nhật xu hướng.

Đặc biệt, báo cáo cũng chỉ ra rằng, các nền tảng AI quốc tế chiếm ưu thế về mức sử dụng, nhưng các nền tảng trong nước cũng không hề kém cạnh trong việc làm hài lòng người dùng.

Theo bảng đánh giá điểm hài lòng của khách hàng, ChatGPT dẫn đầu với điểm số cao nhất, AI Hay bám sát ở vị trí thứ hai, vượt qua nhiều đối thủ "sừng sỏ" như Gemini, Deepseek và giành được sự tin tưởng của người dùng Việt Nam.

Điểm hài lòng cho từng nền tảng. Ảnh: Decision Lab

Báo cáo cũng ghi nhận, trong những lý do để lựa chọn nền tảng AI, người dùng Việt Nam vẫn ưu tiên khả năng chi trả - nghĩa là truy cập vào nhiều tính năng miễn phí khác nhau. Yếu tố thứ 2 là dễ sử dụng với các tính năng tiện lợi, đa năng, dễ tích hợp với các nền tảng khác. Yếu tố cuối cùng là độ chính xác với các thông tin có nguồn từ tài liệu đáng tin cậy và được cập nhật theo thời gian thực.

Bên cạnh chức năng cốt lõi và hiệu quả, người dùng Việt Nam còn đặc biệt chú trọng đến tính phù hợp về mặt văn hóa. Họ mông muốn các nền tảng cải tiến hỗ trợ tiếng Việt tốt hơn, về ngữ điệu tự nhiên và độ chính xác theo ngữ cảnh. Với những ưu tiên trên, ChatGPT và Gemini dẫn đầu trên mọi phương diện, trong khi, AI Hay tạo sự khác biệt nhờ tính bản địa hóa.

Những ưu tiên khi lựa chọn nền tảng AI: Ảnh: Decision Lab

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra người dùng Việt Nam cũng rất lo ngại về quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân khi sử dụng các nền tảng AI. Bên cạnh đó là những phản hồi không chính xác/không liên quan từ các nền tảng tạo nên thách thức khi sử dụng.