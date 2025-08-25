Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Apple ra mắt công cụ giúp doanh nghiệp giám sát nhân viên dùng ChatGPT trong giờ làm việc

25-08-2025 - 10:01 AM | Kinh tế số

Apple chuẩn bị tung ra loạt công cụ giúp doanh nghiệp kiểm soát cách nhân viên truy cập và sử dụng các dịch vụ trí tuệ nhân tạo, trong đó có ChatGPT.

Apple ra mắt công cụ giúp doanh nghiệp giám sát nhân viên dùng ChatGPT trong giờ làm việc- Ảnh 1.

Apple đang giới thiệu bộ công cụ dành cho khách hàng doanh nghiệp, cho phép quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong môi trường làm việc. Mặc dù trọng tâm ban đầu hướng tới ChatGPT for Enterprise, các công cụ này sẽ không bị giới hạn ở một dịch vụ duy nhất.

AI ngày càng trở thành yếu tố phổ biến trong tính toán hiện đại, đồng thời mở rộng vai trò trong hoạt động công việc. Sự xuất hiện của ChatGPT phiên bản doanh nghiệp mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức trong việc kiểm soát và bảo mật thông tin.

Theo TechCrunch, Apple sẽ cung cấp cho quản trị viên CNTT khả năng kiểm soát chi tiết hơn đối với việc nhân viên truy cập dịch vụ AI. Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh việc cho phép hoặc chặn sử dụng ChatGPT for Enterprise, thậm chí quản lý cụ thể từng tính năng nào được bật hoặc tắt.

chatgpt-app-for-mac.jpg

Đáng chú ý, hệ thống còn có khả năng ngăn chặn yêu cầu AI của nhân viên được gửi đến máy chủ đám mây của ChatGPT, kể cả khi công ty không đăng ký dịch vụ trực tiếp từ OpenAI. Điều này giúp hạn chế nguy cơ nhân viên vô tình chia sẻ dữ liệu nội bộ hoặc tài sản trí tuệ ra bên ngoài.

Mặc dù nhắc đến ChatGPT như trọng tâm, Apple khẳng định công cụ quản lý này có thể áp dụng cho mọi dịch vụ AI bên ngoài, bao gồm cả Anthropic hay Google. Điều đó cho thấy Apple đang chuẩn bị cho một tương lai nơi các doanh nghiệp mong muốn được lựa chọn linh hoạt hơn giữa nhiều nhà cung cấp AI khác nhau.

Apple hiện đã có thỏa thuận công khai với OpenAI để tích hợp sâu ChatGPT trên iPhone. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bộ công cụ quản lý này cũng đồng nghĩa với việc Apple muốn đảm bảo rằng khách hàng doanh nghiệp có quyền kiểm soát cao hơn đối với dịch vụ AI mà họ sử dụng.

Trong khi đó, hệ thống Apple Intelligence được xây dựng trên nền tảng Private Cloud Compute nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng. Tuy nhiên, Apple không thể đảm bảo mức độ an toàn tương tự cho các dịch vụ AI của bên thứ ba. Bộ công cụ quản trị mới vì thế được xem như một giải pháp giúp doanh nghiệp kiểm soát và bảo vệ thông tin tốt hơn khi nhân viên sử dụng các dịch vụ AI bên ngoài.

Doanh thu ChatGPT tăng gần 700%

Theo Thế Duyệt

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Để tạo nên 5.000 UAV "Made in Vietnam", công ty Việt đã tự thiết kế được những con chip nào?

Để tạo nên 5.000 UAV "Made in Vietnam", công ty Việt đã tự thiết kế được những con chip nào? Nổi bật

Lộ diện những gương mặt giành được giải thưởng 'khủng' về blockchain trị giá 3,5 tỷ đồng

Lộ diện những gương mặt giành được giải thưởng 'khủng' về blockchain trị giá 3,5 tỷ đồng Nổi bật

Doanh thu ChatGPT tăng gần 700%

Doanh thu ChatGPT tăng gần 700%

09:30 , 25/08/2025
YouTube tặng 2 tháng Premium cho người dùng với 1 điều kiện

YouTube tặng 2 tháng Premium cho người dùng với 1 điều kiện

09:00 , 25/08/2025
Nhận cuộc gọi từ người lạ, nam thanh niên bị đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng

Nhận cuộc gọi từ người lạ, nam thanh niên bị đòi tiền chuộc hàng trăm triệu đồng

19:45 , 24/08/2025
Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỉ đồng có trụ sở tại Campuchia

17:30 , 24/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên