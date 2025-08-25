Apple ra mắt công cụ giúp doanh nghiệp giám sát nhân viên dùng ChatGPT trong giờ làm việc

Apple đang giới thiệu bộ công cụ dành cho khách hàng doanh nghiệp, cho phép quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong môi trường làm việc. Mặc dù trọng tâm ban đầu hướng tới ChatGPT for Enterprise, các công cụ này sẽ không bị giới hạn ở một dịch vụ duy nhất.

AI ngày càng trở thành yếu tố phổ biến trong tính toán hiện đại, đồng thời mở rộng vai trò trong hoạt động công việc. Sự xuất hiện của ChatGPT phiên bản doanh nghiệp mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức trong việc kiểm soát và bảo mật thông tin.

Theo TechCrunch, Apple sẽ cung cấp cho quản trị viên CNTT khả năng kiểm soát chi tiết hơn đối với việc nhân viên truy cập dịch vụ AI. Doanh nghiệp có thể tùy chỉnh việc cho phép hoặc chặn sử dụng ChatGPT for Enterprise, thậm chí quản lý cụ thể từng tính năng nào được bật hoặc tắt.

Đáng chú ý, hệ thống còn có khả năng ngăn chặn yêu cầu AI của nhân viên được gửi đến máy chủ đám mây của ChatGPT, kể cả khi công ty không đăng ký dịch vụ trực tiếp từ OpenAI. Điều này giúp hạn chế nguy cơ nhân viên vô tình chia sẻ dữ liệu nội bộ hoặc tài sản trí tuệ ra bên ngoài.

Mặc dù nhắc đến ChatGPT như trọng tâm, Apple khẳng định công cụ quản lý này có thể áp dụng cho mọi dịch vụ AI bên ngoài, bao gồm cả Anthropic hay Google. Điều đó cho thấy Apple đang chuẩn bị cho một tương lai nơi các doanh nghiệp mong muốn được lựa chọn linh hoạt hơn giữa nhiều nhà cung cấp AI khác nhau.

Apple hiện đã có thỏa thuận công khai với OpenAI để tích hợp sâu ChatGPT trên iPhone. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bộ công cụ quản lý này cũng đồng nghĩa với việc Apple muốn đảm bảo rằng khách hàng doanh nghiệp có quyền kiểm soát cao hơn đối với dịch vụ AI mà họ sử dụng.

Trong khi đó, hệ thống Apple Intelligence được xây dựng trên nền tảng Private Cloud Compute nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng. Tuy nhiên, Apple không thể đảm bảo mức độ an toàn tương tự cho các dịch vụ AI của bên thứ ba. Bộ công cụ quản trị mới vì thế được xem như một giải pháp giúp doanh nghiệp kiểm soát và bảo vệ thông tin tốt hơn khi nhân viên sử dụng các dịch vụ AI bên ngoài.