Lộ diện những gương mặt giành được giải thưởng 'khủng' về blockchain trị giá 3,5 tỷ đồng

Phiên buổi chiều Chung kết VietChain Talents 2025 có sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý nhà nước: Thiếu tướng, TS Hồ Văn Hương, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Văn Thức, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ; Ông Vũ Văn Tiến, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Vũ Thị Mai Hương, Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước…; Ông Võ Hồng Nam, Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chuyên gia, Nhà nghiên cứu Lịch sử; cùng các thành viên của Hội đồng Giám khảo và các chuyên gia trong lĩnh vực blockchain, tài sản số.

Hội đồng Giám khảo của VietChain Talents 2025 gồm 24 thành viên, đến từ các đơn vị đầu ngành trong các lĩnh vực trọng yếu

Không chỉ là sân chơi học thuật, Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Blockchain Việt Nam: VietChain Talents 2025 đã thực sự trở thành một “trận chiến trí tuệ” với nhiều cung bậc cảm xúc: những phút giây gay cấn khi các đội đối đáp trực diện, những khoảnh khắc bùng nổ khi ý tưởng đột phá được bảo vệ đến cùng, và cả sự hồi hộp nghẹt thở khi Hội đồng Giám khảo công bố kết quả.

Cuộc thi nhận được sự đồng hành, ủng hộ của nhiều đơn vị như Nami Foundation, BiGod, OKX, Sotatek, Spores Network, Amnis Finance...

Thiếu tướng, TS Hồ Văn Hương, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết, từ những ngày đầu chuẩn bị cho đến vòng Chung kết VietChain Talents, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cùng Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Công ty 1Matrix và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối tác tạo những điều kiện tốt nhất, để các thí sinh được thử sức, được trải nghiệm, và quan trọng được khẳng định bản thân.

“Đây cũng là minh chứng cho giá trị của sự hợp tác đa bên: Nhà nước tạo hành lang pháp lý, định hướng chiến lược cho sự phát triển; Doanh nghiệp mang tới nguồn lực, thị trường và cơ hội triển khai; Các tổ chức xã hội và hiệp hội nghề nghiệp đóng vai trò cầu nối, lan tỏa giá trị; Và thế hệ trẻ – chính các bạn thí sinh – là trung tâm, là động lực để biến tri thức thành sáng kiến, biến ý tưởng thành giá trị thực tế”, ông Hương nhấn mạnh.

Sau quá trình cân nhắc, thảo luận kỹ lưỡng, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 4 bài thi xuất sắc giành giải Nhất theo từng Chủ đề:

Giải Nhất Chủ đề Blockchan Layer-1 đã xướng tên KMASC với dự án Nền tảng Quản lý Văn bằng Chứng chỉ Quốc gia

Chủ đề 1: Blockchain Layer-1 , trị giá 1 tỷ đồng, thuộc về đội KMASC với dự án Nền tảng Quản lý Văn bằng Chứng chỉ Quốc gia - dự án hạ tầng blockchain có tính mở rộng cao, khả năng tích hợp đa lĩnh vực.

Đội FidaTech với dự án VEXTOR xuất sắc giành giải Nhất chủ đề 2: Sàn giao dịch CEX-DEX

Chủ đề 2: Sàn giao dịch CEX-DEX , trị giá 500 triệu đồng, thuộc về đội FidaTech với dự án VEXTOR - Giải pháp sàn giao dịch tài sản số tập trung , đã nêu bật được mô hình sàn giao dịch sáng tạo, tập trung vào thanh khoản minh bạch và bảo mật người dùng.

Đội Web3 TraceHub đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành giải Nhất chủ đề 3

Chủ đề 3: Truy vết Blockchain , trị giá 500 triệu đồng, thuộc về đội Web3 TraceHub.

Đội AnyAxis Labs x Decentrio Labs với dự án ZK-Portal đã giành chiến thắng Chủ đề 4: Cầu nối Blockchain

Chủ đề 4: Cầu nối Blockchain , trị giá 500 triệu đồng, thuộc về đội AnyAxis Labs x Decentrio Labs với dự án ZK-Portal, thể hiện năng lực kết nối đa chuỗi, bảo đảm tính an toàn và hiệu quả giao dịch xuyên chuỗi.

Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Văn Thức, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ, thành viên Hội đồng Giám khảo đánh giá, các dự án đã cho thấy sự đa dạng: không chỉ tập trung vào lĩnh vực tài chính – vốn là “điểm hẹn” quen thuộc của blockchain – mà còn mạnh dạn mở rộng sang những lĩnh vực xương sống, mang giá trị xã hội bền vững như y tế, giáo dục, và nhiều dịch vụ phục vụ cộng đồng.

Sự đa dạng này đã chứng minh rằng blockchain không chỉ gói gọn trong những sàn giao dịch hay sản phẩm tài chính, mà hoàn toàn có thể trở thành hạ tầng công nghệ giúp thay đổi cuộc sống con người theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), Chủ tịch Công ty 1Matrix bày tỏ sự bất ngờ trước những phần thi cân tài cân sức, có lúc tưởng như bất phân thắng bại.

Theo ông chính sự kịch tính này đã làm nên giá trị thực sự của VietChain Talents – một môi trường thử lửa để chọn ra những nhân tố xứng đáng đồng hành cùng sự phát triển thị trường blockchain Việt Nam.

5 đội thi giành giải thưởng “Sáng kiến ứng dụng Stablecoin” của Tether

Bên cạnh các giải thưởng chính, Tether cũng chọn ra các dự án xuất sắc nhất để trao giải “Sáng kiến ứng dụng Stablecoin” với tổng trị giá 250 triệu đồng. 5 dự án được lựa chọn gồm có: Loragon, MSB TrustChain, Hashwei Foundation, Bamboo Team, WhiteBlue Labs .

“Các thí sinh năm nay đã thể hiện bản lĩnh vượt trội. Cuộc thi không chỉ dừng ở việc tìm kiếm tài năng, mà còn khẳng định sức sáng tạo và tinh thần tranh biện thẳng thắn của thế hệ trẻ Việt Nam trong lĩnh vực blockchain và tài sản số”, bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBA, Trưởng Ban Tổ chức VietChain Talents 2025 nhấn mạnh.

Giải “Bệ phóng công nghệ” với tổng trị giá 250 triệu đồng từ Sotatek dành cho đội Loragon

Đến với VietChain Talents 2025, Công ty Cổ phần Công nghệ SotaTek Việt Nam đã trao tặng giải “Bệ phóng công nghệ” với tổng trị giá 250 triệu đồng cho đội thi Loragon.

Bên cạnh các hạng mục giải chính do Hội đồng Giám khảo quyết định, Cuộc thi VietChain Talents còn có thêm Giải thưởng “Dấu ấn Cộng đồng” , một phần thưởng đặc biệt được trao cho đội MSB Trustchain - đội nhận được sự yêu mến, bình chọn và lan tỏa nhiều nhất từ cộng đồng trong suốt hành trình cuộc thi.

Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những đội đoạt giải Nhất, VietChain Talents 2025 còn dành một khoảnh khắc đặc biệt để vinh danh Top 16 đội thi xuất sắc nhất đã bước vào vòng Chung kết. Đây là những gương mặt đã vượt qua hàng trăm bài dự thi từ khắp nơi trên cả nước, thể hiện tinh thần dấn thân, sáng tạo và nỗ lực không ngừng trong suốt hành trình theo đuổi cuộc thi.

“Sự tự tin, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề nhanh nhạy là minh chứng Việt Nam đã và đang hình thành một thế hệ nhân lực có thể tham gia vào chuỗi giá trị blockchain toàn cầu. Tôi tin rằng, từ VietChain Talents 2025, nhiều ý tưởng có thể tiếp tục phát triển, kết nối với các quỹ đầu tư và hệ sinh thái quốc tế để trở thành những sản phẩm thực tiễn, mang tầm khu vực”, ông Teddy Hung, Giám đốc BCG Hồng Kông khẳng định.

Cuộc thi VietChain Talents do Ban Cơ yếu Chính phủ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam cùng Công ty 1Matrix phối hợp tổ chức là cuộc thi lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực blockchain, thu hút hơn 30 triệu lượt tiếp cận và hơn 1.000 lập trình viên trẻ trên cả nước tham gia ngay từ vòng sơ loại, với tổng giải thưởng lên tới 3,5 tỷ đồng.

16 dự án bước vào vòng chung kết được đánh giá, bầu chọn bởi Hội đồng Giám khảo gồm 24 thành viên, đến từ các đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực Cơ yếu, Mật mã, Công nghệ, Tài chính trong và ngoài nước như Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, VBA, Boston Consulting Group, Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán, Viện ABAII, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Viện Khoa học Công nghệ Mật mã, Tether, KyberSwap, Viettel Security, AlphaTrue, Spores Network, là minh chứng cho sự đánh giá toàn diện, khách quan, minh bạch ở mức độ cao nhất.